17:32 01 Июля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 27°C
Прямой эфир
Поиск
Инфографика

Абхазская филармония в фактах и цифрах

Получить короткую ссылку
3210

Новости

Все новости
Все новости
Абхазская государственная филармония
© Sputnik. Леон Гуния

Какое здание раньше стояло на углу Ольгинской и Церковной (ныне улицы Пушкина и Ардзинба) улиц, когда ее разрушили, в каком году построили нынешнюю филармонию, когда ее отремонтировали и сколько денег потратили на это, кто руководит музыкальным учреждением? Ответы на эти и другие вопросы в подробной инфографике Sputnik Абхазия.



Еще инфографика

  • Обзор цен на рынке Сухума
    Последнее обновление: 14:24 30.06.2017
    14:24 30.06.2017

    Обзор цен на рынке Сухума

    Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.

    435
  • Золотые медалисты Абхазии
    Последнее обновление: 16:05 28.06.2017
    16:05 28.06.2017

    Золотые медалисты Абхазии

    Девять выпускников Республики Абхазия в 2017 году окончили школу с золотой медалью, на "отлично" школу окончили 54 выпускника.

    1050
  • День города
    Последнее обновление: 13:43 27.06.2017
    13:43 27.06.2017

    День Сухума: карта празднования Дня столицы

    Sputnik подготовил для жителей и гостей столицы интерактивную карту с программой празднования дня города Сухум, который отмечается ежегодно в первую субботу июля. В 2017 году празднование состоится 1 июля.

    523
  • Статистика алкоголизма и наркомании в Абхазии
    Последнее обновление: 16:24 26.06.2017
    16:24 26.06.2017

    Наркомания и алкоголизм: данные статистики

    В Международный день борьбы с наркотиками Sputnik предлагает инфографику с данными статистики по республике за несколько лет.

    145

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Парламент Южная Осетия Цхинвал
    Решим позже

    Парламент Южной Осетии отложил рассмотрение вопроса о выражении вотума недоверия вице-спикеру Дмитрию Тасоеву.

  • Финансовые операции
    Вышли за рамки

    Доходная часть госбюджета Азербайджана в этом году должна вырасти на 511 миллионов манатов, или на 3,1% . Дополнительные финансы потребовались банковскому сектору.

  • Шоу армянских таразов
    Законсервированная красота

    Ученые обнаружили, что генетический код женской части населения Армении остался практически неизменным за прошедшие восемь тысяч лет.

  • Флаг Сирии
    Примирить всю нацию

    Вопрос создания Сирийского комитета национального примирения может быть в повестке пятой встречи по Сирии в Астане.

  • Президент Алмазбек Атамбаев на церемонии открытия трех многоквартирных жилых домов для сотрудников Министерства чрезвычайных ситуаций
    Вот это подарок

    Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев вручил сотрудникам МЧС ключи от квартир в преддверии их профессионального праздника.

  • Рабочая встреча президента РФ В. Путина с президентом Беларуси А. Лукашенко
    Импортозамещение – наше все

    Президент России Владимир Путин и глава Беларуси Александр Лукашенко начали переговоры в Кремле. По словам Лукашенко, для двух стран самое главное – это импортозамещение, чтобы показать свою самодостаточность.

  • Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации, архивное фото
    Осторожнее на виражах

    Москва озабочена развитием ситуации с правами русскоязычного населения в Латвии, в частности с правом получить образование на родном языке, заявил замглавы МИД России Григорий Карасин, назвав нечеткие законы "чрезвычайно опасным виражом".

  • Флаги НАТО и Литвы, архивное фото
    Совместный шопинг

    Литва и еще 11 стран НАТО планируют в совместно приобретать критическую амуницию для сухопутных войск.

  • Российско-молдавский бизнес-форум в Москве
    Ознакомительная поездка

    В Молдову прибывает делегация одной из крупнейших ассоциаций российских предпринимателей "Деловая Россия".

  • Парламент Южная Осетия Цхинвал
    Решим позже

    Парламент Южной Осетии отложил рассмотрение вопроса о выражении вотума недоверия вице-спикеру Дмитрию Тасоеву.

  • Финансовые операции
    Вышли за рамки

    Доходная часть госбюджета Азербайджана в этом году должна вырасти на 511 миллионов манатов, или на 3,1% . Дополнительные финансы потребовались банковскому сектору.

  • Шоу армянских таразов
    Законсервированная красота

    Ученые обнаружили, что генетический код женской части населения Армении остался практически неизменным за прошедшие восемь тысяч лет.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Царский паравоз на Афонской горе
Паровоз, завязший в лесу: подарок императора 120 лет спустя
Лионель Месси с невестой Антонеллой Рокуццо в день свадьбы
Лионель Месси с невестой Антонеллой Рокуццо в день свадьбы
Абхазская государственная филармония
Абхазская филармония в фактах и цифрах

Соцсети

Sputnikabkhazia