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Опасные летние продукты: будьте начеку в сильную жару

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Самые опасные летние продукты
© Sputnik/ Nicolai Kibich

Смотрите в инфографике Sputnik, какие продукты считаются самыми опасными в летний период.

Sputnik Молдова обратил внимание на то, что именно летом фиксируется пик отравлений и заболеваний желудочно-кишечного тракта и решил предупредить читателей об опасности.



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