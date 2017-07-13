Опасные летние продукты: будьте начеку в сильную жару

Sputnik Молдова обратил внимание на то, что именно летом фиксируется пик отравлений и заболеваний желудочно-кишечного тракта и решил предупредить читателей об опасности.
Sputnik Молдова обратил внимание на то, что именно летом фиксируется пик отравлений и заболеваний желудочно-кишечного тракта и решил предупредить читателей об опасности.
Одиннадцатилетие ведомства отмечают сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Абхазия 4 июля.
Летом организм человека требует менее калорийную пищу.
Какое здание раньше стояло на углу Ольгинской и Церковной (ныне улицы Пушкина и Ардзинба) улиц, когда ее разрушили, в каком году построили нынешнюю филармонию, когда ее отремонтировали и сколько денег потратили на это, кто руководит музыкальным учреждением? Ответы на эти и другие вопросы в подробной инфографике Sputnik Абхазия.
Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.
Преступление было совершено во вторник 11 июля на берегу моря в устье реки Аапста примерно в 12.20 мск.
Член Общественной палаты Абхазии Сократ Джинджолия рассказал в интервью радио Sputnik о своем отношении к преступлению против российских туристов и о криминогенной ситуации в стране в целом.
Ранее Европейский вещательный союз (EBU) заявил, что Украине грозит крупный штраф из-за серьезных задержек при организации песенного конкурса "Евровидение-2017", прошедшего в Киеве, и нежелания сотрудничать с EBU по поводу участия России в конкурсе.
Недавний визит президента Южной Осетии Анатолия Бибилова в Сухум – отнюдь не дань вежливости, считают эсперты.
Кредиторы, которым принадлежат 87% внешних обязательств терпящего крах Международного банка Азербайджана, выступили за реструктуризацию.
Правительство Армении намерено исследовать космическое пространство, в том числе Луну, но не летать на нее.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что у страны много друзей, но и немало тех, кто завидует ее богатству и мировому авторитету.
Адвокаты обвиняемого в коррупции лидера партии «Ата-Мекен» Омурбека Текебаева просят пригласить в суд президента Кыргызстана.
Минобороны Беларуси направит приглашения всем странам, заинтересованным в наблюдениях за учениями «Запад-2017».
После опубликования НАТО видео о «лесных братьях» первый вице-премьер Рогозин и евродепутат Артис Пабрикс обменялись «любезностями» в Twitter.
Суд Литвы назвал поведение геев эксцентричным и не стал открывать дело о гомофобии – теперь вопросом займется ЕСПЧ.
Сможет ли Молдова подать заявку на членство в ЕС или в «старушке Европе» республику никто не ждет?
МВД России планирует разработать миграционный кодекс, но сначала нужно провести ревизию миграционного законодательства.
Экспертная комиссия в Узбекистане утвердила список из 225 зарубежных фильмов, которые не рекомендуются к ввозу в страну.
Желающие получить гражданство Эстонии лица смогут для достижения своей цели заключать с государством договор о сотрудничестве.
Недавний визит президента Южной Осетии Анатолия Бибилова в Сухум – отнюдь не дань вежливости, считают эсперты.
Кредиторы, которым принадлежат 87% внешних обязательств терпящего крах Международного банка Азербайджана, выступили за реструктуризацию.
Правительство Армении намерено исследовать космическое пространство, в том числе Луну, но не летать на нее.