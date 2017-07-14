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Обзор цен на рынке Сухума

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Обзор цен на рынке Сухума (47)
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Обзор цен на рынке Сухума
© Sputnik. Леон Гуния

Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.

Спустя две недели на Сухумском рынке цены на некоторые продукты питания изменились. К примеру, значительно снизилась цена на помидоры – с 70 до 55 рублей за килограмм, также молодой картофель сбросил в цене с 60 до 37 рублей.

Говядина стала дороже на 35 рублей и стоит 355 рублей, свинину можно купить за 350 рублей, вместо 320 рублей двумя неделями ранее.  

Помимо этого, цена на первый сыр совершила  "прыжок" на 37 рублей, за килограмм покупателю придется выложить в среднем 307 рублей. Неизменными остались цены на сахар, рис, яйца и на некоторые другие продукты.

Сухумский рынок расположен в центре города, работает с раннего утра, каждый первый понедельник месяца – санитарный день. К концу торгового дня, к 3-4 часам вечера, цены на рынке отличаются от магазинных — продавцы начинают снижать цены. Цены на продукты питания на столичном рынке существенно не отличаются от цен на рынках в других городах республики.

Темы:
Обзор цен на рынке Сухума (47)


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Обзор цен на рынке Сухума
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