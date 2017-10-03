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Нобелевская премия

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Нобелевская премия
© РИА Новости, Инфографика

В 2017 году число кандидатов на вручение Нобелевской премии составило 317 человек против 376 в прошлом году.

Кто и за какие достижения вошел в историю самой престижной международной награды — в инфографике Ria.ru.




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