Польза и вред винограда

Какой виноград полезнее и многое другое — смотрите в инфографике Sputnik Молдова.
Виноград — одно из самых вкусных лакомств. В чем польза винограда для здоровья? Сколько можно есть винограда без вреда для талии?
Какой виноград полезнее и многое другое — смотрите в инфографике Sputnik Молдова.
Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.
В 2017 году число кандидатов на вручение Нобелевской премии составило 317 человек против 376 в прошлом году.
В преддверии XXI Чемпионата мира по футболу FIFA, который пройдет в 2018 году в России, главный футбольный трофей совершает тур по городам будущей страны-хозяйки чемпионата.
Международная компания Global Firepower ежегодно публикует рейтинг самых мощных армий мира. При оценке учитываются более 50 показателей. В 2017 году в рейтинг вошли 133 страны. Первая десятка стран с самыми мощными армиями и лидеры по отдельным показателям – в инфографике ria.ru.
Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.
В течение недели из-за частой смены воздушных масс на территории Черноморского побережья Абхазии ожидается неустойчивая погода, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.
Родик Базба указом министр внутренних дел Абхазии сменил на должности начальника управления ГАИ МВД Абхазии полковника милиции Наура Смыр.
Делегация Южной Осетии приняла участие в XIX Международном фестивале мастеров искусств «Мир Кавказу».
Азербайджанец, всю свою жизнь пасший овец, стал одним из участников турецкого музыкального шоу.
В Ереване ограблен филиал банка Converse – неизвестный под угрозой взрыва вынес порядка 60 тысяч долларов.
Телеканал Russia Today, а также ряд иностранных каналов, включая Bloomberg, больше не будут транслироваться на территории Казахстана.
Президент Кыргызстана отменил визит в Сочи на встречу лидеров ЕАЭС и СНГ из-за угрозы массовых беспорядков на предстоящих выборах главы государства.
Расширение взаимодействия в военно-технической сфере обсуждается в ходе визита в Беларусь министра обороны Азербайджана.
Владелец предприятия, выпускающего «Пельмени путинские», рассказал, какое отношение имеет к президенту Российской Федерации.
Российский пограничник Руслан Перегуда признан виновным в незаконном пересечении государственной границы Литвы, но отпущен на свободу.
НАТО попытается восстановить конструктивный диалог с Москвой после Парламентской ассамблеи альянса в Румынии, считают эксперты.
МЧС России организовало пятидневные курсы для коллег из Таджикистана по теме «Войска гражданской обороны и использование сил и средств в мирное время».
АО «Узбектелеком» вдвое повышает стоимость минуты разговора для звонков в Россию, Беларусь, Молдову и на Украину.
По данным сразу нескольких бюро недвижимости, в сентябре в Таллинне не было куплено ни одной квартиры в новых домах.
Делегация Южной Осетии приняла участие в XIX Международном фестивале мастеров искусств «Мир Кавказу».
Азербайджанец, всю свою жизнь пасший овец, стал одним из участников турецкого музыкального шоу.
В Ереване ограблен филиал банка Converse – неизвестный под угрозой взрыва вынес порядка 60 тысяч долларов.