18:12 09 Октября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 18°C
Прямой эфир
Поиск
Инфографика

Польза и вред винограда

Получить короткую ссылку
42 0 0

Новости

Все новости
Все новости
Виноград - польза и вред
© Sputnik.

Виноград — одно из самых вкусных лакомств. В чем польза винограда для здоровья? Сколько можно есть винограда без вреда для талии?

Какой виноград полезнее и многое другое — смотрите в инфографике Sputnik Молдова.




Еще инфографика

  • Обзор цен на рынке Сухума
    Последнее обновление: 15:07 06.10.2017
    15:07 06.10.2017

    Обзор цен на рынке Сухума

    Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.

    280
  • Нобелевская премия
    Последнее обновление: 16:00 03.10.2017
    16:00 03.10.2017

    Нобелевская премия

    В 2017 году число кандидатов на вручение Нобелевской премии составило 317 человек против 376 в прошлом году.

    45
  • Тур Кубка Чемпионата мира FIFA по городам России
    Последнее обновление: 16:07 01.10.2017
    16:07 01.10.2017

    Тур Кубка Чемпионата мира FIFA по городам России

    В преддверии XXI Чемпионата мира по футболу FIFA, который пройдет в 2018 году в России, главный футбольный трофей совершает тур по городам будущей страны-хозяйки чемпионата.

    283
  • Самые мощные армии в мире
    Последнее обновление: 18:30 28.09.2017
    18:30 28.09.2017

    Самые мощные армии в мире

    Международная компания Global Firepower ежегодно публикует рейтинг самых мощных армий мира. При оценке учитываются более 50 показателей. В 2017 году в рейтинг вошли 133 страны. Первая десятка стран с самыми мощными армиями и лидеры по отдельным показателям – в инфографике ria.ru.

    95

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Логотип телеканала Russia Today, архивное фото
    RT минус Казахстан

    Телеканал Russia Today, а также ряд иностранных каналов, включая Bloomberg, больше не будут транслироваться на территории Казахстана.

  • Архивное фото президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева
    Я остаюсь!

    Президент Кыргызстана отменил визит в Сочи на встречу лидеров ЕАЭС и СНГ из-за угрозы массовых беспорядков на предстоящих выборах главы государства.

  • Главы Минобороны Беларуси и Азербайджана Андрей Равков и Закир Гасанов
    Оружейный визит

    Расширение взаимодействия в военно-технической сфере обсуждается в ходе визита в Беларусь министра обороны Азербайджана.

  • Московский Кремль
    Что в имени тебе моем?

    Владелец предприятия, выпускающего «Пельмени путинские», рассказал, какое отношение имеет к президенту Российской Федерации.

  • Судья выносит решение, архивное фото
    Отпустили с миром

    Российский пограничник Руслан Перегуда признан виновным в незаконном пересечении государственной границы Литвы, но отпущен на свободу.

  • Символ НАТО в Брюсселе
    Приднестровский диалог

    НАТО попытается восстановить конструктивный диалог с Москвой после Парламентской ассамблеи альянса в Румынии, считают эксперты.

  • Сотрудник МЧС России, архивное фото
    Пусть меня научат

    МЧС России организовало пятидневные курсы для коллег из Таджикистана по теме «Войска гражданской обороны и использование сил и средств в мирное время».

  • Телефон
    Говорите, ну!

    АО «Узбектелеком» вдвое повышает стоимость минуты разговора для звонков в Россию, Беларусь, Молдову и на Украину.

  • Недвижимость
    Не жилец!

    По данным сразу нескольких бюро недвижимости, в сентябре в Таллинне не было куплено ни одной квартиры в новых домах.

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Праздник урожая в Лыхны
Танцы и изящные тосты: праздник молодого вина в Лыхны
Вино, бык на вертеле и танцы: как прошел праздник молодого вина в Лыхны
Вино, бык на вертеле и танцы: как прошел праздник молодого вина в Лыхны
Виноград - польза и вред
Польза и вред винограда

Соцсети

Sputnikabkhazia