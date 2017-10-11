Десятки стран примут участие в фестивале молодежи в Сочи

О том, сколько человек приняли участие в фестивале за всю историю его существования, и делегации каких стран станут самыми многочисленными, — вы узнаете в инфографике Sputnik Узбекистан.
Город Сочи примет более 20 тысяч гостей с 14 по 22 октября на фестивале молодежи и студентов.
О том, сколько человек приняли участие в фестивале за всю историю его существования, и делегации каких стран станут самыми многочисленными, — вы узнаете в инфографике Sputnik Узбекистан.
Виноград — одно из самых вкусных лакомств. В чем польза винограда для здоровья? Сколько можно есть винограда без вреда для талии?
Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.
В 2017 году число кандидатов на вручение Нобелевской премии составило 317 человек против 376 в прошлом году.
В преддверии XXI Чемпионата мира по футболу FIFA, который пройдет в 2018 году в России, главный футбольный трофей совершает тур по городам будущей страны-хозяйки чемпионата.
Юбилейные монеты в честь 85-летия Абхазского государственного университета выпущены в двух видах – серебряная и серебряная с золочением, рассказал председатель Нацбанка республики Беслан Барателиа.
Власти Испании требуют от правительства Каталонии объяснить, провозглашена ли независимость.
Власти Южной Осетии заинтересовались деятельностью организации после сообщения в Генпрокуратуру о том, что на ее собраниях пропагандируется литература и идеи экстремистского характера
В столице Южной Осетии произошла утечка газа и взрыв в одном из частных домов, в результате чего строение было полностью разрушено.
Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу снял свою кандидатуру на выборах генерального директора ЮНЕСКО после первого тура голосования.
Из более чем девяти миллионов армян, проживающих в мире, два миллиона – исламизированы . Можно ли вернуть их «к истокам»?
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев объявил выговор министру энергетики Канату Бозумбаеву за поразивший страну топливный дефицит.
На границе Кыргызстана с Казахстаном введен усиленный вариант несения службы, из-за чего в пунктах перехода отмечается большое скопление людей и транспорта.
Переход на российские рубли при оплате Беларусью российских поставок газа возможен в будущем, считают в Минске.
Президент Латвии, который, судя по выступлению в ООН, не очень владеет английским, мог бы говорить на русском – такое предложение сделал экс-глава МВД Алоиз Вазнис.
После того, как «Красный октябрь» выиграл спор об использовании бренда «Красная шапочка», страны Балтии смогут покупать оригинальную продукцию российского производителя.
Европарламент рекомендуют создать трастовый фонд для инвестиций социально-экономическую в инфраструктуру Молдовы.
Сотрудники бюро Интерпола в Таджикистане задержаны при получении взятки в размере по 15 тысяч сомони или более полутора тысяч долларов.
Глава исполкома СНГ Сергей Лебедев выразил удовлетворенность в связи с желанием Узбекистана и Туркменистана активнее участвовать в деятельности Содружества.
Пехотная рота Королевских вооруженных сил Великобритании в количестве 130 солдат отрабатывает патрулирование острова Сааремаа.
В столице Южной Осетии произошла утечка газа и взрыв в одном из частных домов, в результате чего строение было полностью разрушено.
Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу снял свою кандидатуру на выборах генерального директора ЮНЕСКО после первого тура голосования.
Из более чем девяти миллионов армян, проживающих в мире, два миллиона – исламизированы . Можно ли вернуть их «к истокам»?