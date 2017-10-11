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Десятки стран примут участие в фестивале молодежи в Сочи

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Фестиваль в Сочи объединит молодежь со всего мира
Sputnik

Город Сочи примет более 20 тысяч гостей с 14 по 22 октября на фестивале молодежи и студентов.

О том, сколько человек приняли участие в фестивале за всю историю его существования, и делегации каких стран станут самыми многочисленными, — вы узнаете в инфографике Sputnik Узбекистан.

 




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Десятки стран примут участие в фестивале молодежи в Сочи

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