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Северный морской путь и все, что нужно о нем знать

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Северный морской путь

Северный морской путь — кратчайший морской путь между Европейской частью России и Дальним Востоком; законодательством РФ определен как "истори­чески сложившаяся национальная единая транспортная коммуникация", подробности смотрите в инфографике

Источник: РИА Новости.




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