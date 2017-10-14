Северный морской путь и все, что нужно о нем знать

При дефиците какого-либо витамина, вы можете ничего и не почувствовать, а вот, например, ногти, кожа и волосы непременно начнут сигнализировать об авитаминозе.

Биткоин снова растет в цене, за одну криптовалюту уже дают 5,7 тысячи долларов, а на торгах курс поднимался и до 5,8 тысячи долларов. Кто-то считает, что это мыльный пузырь, который в ближайшее время лопнет, а кто-то - что это начало эры криптовалют.