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Гражданство РФ в упрощенном порядке

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Российский паспорт: как его получить?
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Некоторые категории людей могут получить российское гражданство в упрощенном порядке.

Кому предстоит проходить все ступени в общем порядке, а кому собрать лишь часть документов, читайте в инфографике РИА Новости.




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