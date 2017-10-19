Гражданство РФ в упрощенном порядке

Абхазская детская юношеская школа кино и ТВ под руководством режиссера Валентина Вяткина создала новый фильм "Тайна белого луча". О том, как проходила работа над фильмом, о съемках, премьере, о планах и работе школы читайте в репортаже Асиды Квициния.

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