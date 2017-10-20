Обзор цен на рынке Сухума

За прошедшие две недели цены на некоторые продукты питания существенно изменились. Так, помидоры и огурцы подорожали почти вдвое из-за того, что сезон уже проходит.

Продавцы молочной продукции отмечают спад спроса на сыр. Как они объяснили, информация о болезни коров сыграла свою отрицательную роль. Продавцы утверждают, что ни мясо, ни молоко не может поступить в продажу без лабораторной экспертизы.

Продукт дня – фейхоа

В фейхоа высокое содержание йода в плодах. В ста граммах плодов содержание йода может достигать 35 мг. Если фейхоа плодоносит далеко от моря, йода в ягодах меньше – на сто граммов всего 9 мг. Но надо учитывать, что для человека дневная норма йода равна 0,15 мг. В сыром виде их можно съесть огромное количество. Из фейхоа готовят массу всевозможных лакомств: прохладительные напитки, джем и варенье, фруктовые салаты и начинки для пирогов. Из фейхоа делают компоты, йогурты, мороженое, вино.



