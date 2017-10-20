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Обзор цен на рынке Сухума

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Обзор цен на рынке Сухума
© Sputnik. Леон Гуния

Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.

За прошедшие две недели цены на некоторые продукты питания существенно изменились.  Так, помидоры и огурцы подорожали почти вдвое из-за того, что сезон уже проходит. 

Продавцы молочной продукции отмечают спад спроса на сыр. Как они объяснили, информация о болезни коров сыграла свою отрицательную роль. Продавцы утверждают, что ни мясо, ни молоко не может поступить в продажу без лабораторной экспертизы. 

Продукт дня – фейхоа 

В фейхоа высокое содержание йода в плодах. В ста граммах плодов содержание йода может достигать 35 мг. Если фейхоа плодоносит далеко от моря, йода в ягодах меньше – на сто граммов всего 9 мг. Но надо учитывать, что для человека  дневная норма йода равна 0,15 мг. В сыром виде их можно съесть огромное количество. Из фейхоа готовят массу всевозможных лакомств: прохладительные напитки, джем и варенье, фруктовые салаты и начинки для пирогов. Из фейхоа делают компоты, йогурты, мороженое, вино.





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Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

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