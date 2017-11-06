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Маркировка пластика на бутылках

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Маркировка пластика на бутылках
© Sputnik.

Можно ли повторно использовать пластиковые бутылки, на какие значки необходимо в первую очередь обращать внимание - смотрите в инфографике Sputnik




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