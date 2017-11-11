Виртуальная Абхазия: Рица, как на ладони

Авиаперевозки Украина прекратила еще в 2015 году. С того же дня и Россия ввела аналогичные меры в отношении украинских авиакомпаний. Запрет будет действовать до тех пор, пока решение Киева в отношении российских авиакомпаний не будет отменено.

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