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Виртуальная Абхазия: Рица, как на ладони

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Темы:
"Виртуальная Абхазия" (64)
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3D панорама озера Рица с высоты птичьего полета продолжает мультимедийный проект Sputnik Абхазия.

Подсказки:

∙ Вращайте панораму в любом направлении при помощи правой клавиши мыши.

∙ Приближайте и удаляйте объекты, используя колесико мыши.

∙ Прочитайте об озере Рица ниже.

Озеро Рица — одна из главных и красивых достопримечательностей Абхазии. Озеро Рица ежегодно посещают миллионы туристов и десятки тысяч жителей республики.

Длина озера почти 2 километра, а глубина — около 150 метров. Вода в Рице настолько чистая, что ее зеленоватые воды просматриваются    на глубине десяти метров. Озеро расположено на северо-западе Абхазии, на территории Рицинского реликтового национального парка.

Здесь вы можете посмотреть 3D панорамы >>

Темы:
"Виртуальная Абхазия" (64)

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