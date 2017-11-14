Что надо знать о сахарном диабете

День борьбы с диабетом отмечают во всем мире 14 ноября.

Всемирный день борьбы с сахарным диабетом отмечается ежегодно 14 ноября. В этот день родился канадский врач и физиолог Фредерик Бантинг, который вместе с врачом Чарльзом Бестом сыграл решающую роль в открытии в 1922 году инсулина — лекарства, спасающего жизнь людям, больным диабетом.



Основные причины развития этой болезни — в инфографике Sputnik Узбекистан.