Что надо знать о сахарном диабете

Основные причины развития этой болезни — в инфографике Sputnik Узбекистан.
День борьбы с диабетом отмечают во всем мире 14 ноября.
Основные причины развития этой болезни — в инфографике Sputnik Узбекистан.
У вас периодически возникают проблемы с детьми, вы чувствуете сложности в отношениях - смотрите в инфографике Sputnik Молдова разбор сложных ситуаций между детьми и родителями.
Если вас одолевают частые простуды и раздражают окружающие, то, скорее всего, причина ослабленного иммунитета и плохого настроения — осенний авитаминоз.
Можно ли повторно использовать пластиковые бутылки, на какие значки необходимо в первую очередь обращать внимание - смотрите в инфографике Sputnik.
Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.
Председатель Национального банка Абхазии Беслан Барателиа рассказал Sputnik о том, что временная администрация в Сбербанке введена с целью выведения банка из зоны убытков, сделать его современным и динамично развивающимся.
Голосование проходило на сайте журнала Glamour, итоги стали известны вечером 13 ноября.
Премьера детского спектакля "Пастух и кот" режиссера Алхаса Шамба состоялась в Абхазском драматическом театре имени Самсона Чанба 14 ноября.
Во второй день официального визита в Россию президент Южной Осетии Анатолий Бибилов возложил венок к Могиле Неизвестного солдата в Москве.
Вслед за Большим этнографическим диктантом в Баку пройдет Географический диктант, для участия в котором зарегистрировалось в десять раз больше человек.
Пять студентов, протестующих против отмены права на отсрочку от армии, объявили о голодовке и заперлись в одной из аудиторий Ереванского госуниверситета.
Переданная Казахстану часть земель комплекса "Байконур", выведенная из российской аренды, не имеет повышенного радиационного фона.
На инаугурацию избранного президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова уйдет меньше названной Министерством финансов суммы.
Беларусь намерена активно проводить ядерные исследования в Казахстане на базе материаловедческого токамака.
Латвия наряду с 22 странами Евросоюза подписала договор о постоянном сотрудничестве в оборонной сфере, инициированный Францией и Германией.
Денежные переводы из-за границы в Литву за 2016 год составили чуть более одного миллиарда евро, из которых 500 миллионов поступило из стран Евросоюза.
Демпартия Молдовы, которой принадлежит парламентское большинство, не выработала единую позицию по переименованию госязыка из молдавского в румынский.
Прямой угрозы вторжения боевиков из Афганистана в Таджикистан сейчас нет, но в перспективе она существует, считает посол России в Таджикистане.
Регионы Узбекистана охватил тотальный дефицит бензина на автозаправках, его стоимость у спекулянтов в среднем на 60-90% больше государственной.
Таллиннцы поддержат пикетом борьбу за русское образование в Латвии, где 16 ноября пройдет марш под лозунгом "Свет против тьмы".
Во второй день официального визита в Россию президент Южной Осетии Анатолий Бибилов возложил венок к Могиле Неизвестного солдата в Москве.
Вслед за Большим этнографическим диктантом в Баку пройдет Географический диктант, для участия в котором зарегистрировалось в десять раз больше человек.
Пять студентов, протестующих против отмены права на отсрочку от армии, объявили о голодовке и заперлись в одной из аудиторий Ереванского госуниверситета.