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Абхазская свадьба – 2017: красиво и дорого

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© Sputnik. Леон Гуния

Много сил, времени и денег вкладывают в Абхазии для того, чтобы достойно отметить праздник создания семьи – свадьбу. Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен свадебных сезонов 2016-2017 годов.

В Абхазии в самом разгаре свадебный сезон, и если вы решили сыграть достойную свадьбу, порадовать своих гостей, сделать запоминающимся для молодых торжество, то вам понадобится немалая сумма. Для примера мы взяли среднестатистическую свадьбу на 600 человек. Относительно небольшая свадьба по абхазским меркам, и если сравнивать расходы с 2016 годом, то они в 2017 году выросли на 26%. 

У гостеприимных абхазов одна из самых главных составляющих свадьбы — застолье, которое требует, пожалуй, самых значительных расходов. Хороший свадебный стол должен накормить и напоить гостей. Тут все традиционно: вино, копченое мясо, сыр, фрукты, орехи, ачашв (пирог с сыром – ред.) и, конечно же, свадебный торт.  

Из года в год, в свадебное торжество вносятся новинки. Если в 2016 году модно было заказывать "выездные" ЗАГСы, то в 2017 году новинкой можно считать кофе на песке. Сварят на 600 человек этот крепкий напиток за 15 тысяч рублей.

Свадебное платье в Абхазии можно купить, сшить на заказ или взять на прокат. "Платье мечты" можно купить за 180 тысяч рублей, а взять на прокат в среднем за 60 тысяч рублей. А у жениха с одеждой проще: мужской костюм и аксессуары обойдутся в 20 тысяч. 

Расценки на услуги операторов, фотографов, музыкантов и оформителей зала в свадебном сезоне 2017 года значительно увеличились. В 2016 году они обходились в среднем в 230 тысяч рублей, а уже в 2017 году стали стоить более 320 тысяч рублей.

В 2016 году бюджет абхазской свадьбы можно было уложить в 1 433 000 рублей. В 2017 году торжество обойдется молодоженам и их родственникам в 1 934 000 рублей.




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