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Говорит и показывает хурма

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© Sputnik. Леон Гуния

Многие называют - мандарины "золотом" Абхазии, но почему-то "драгоценным" эпитетом обходят другое "сокровище" республики - хурму. О том, какие виды хурмы наиболее распространены в республике, и чем этот фрукт полезен, можно узнать из инфографики Sputnik Абхазия.




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