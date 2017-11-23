Говорит и показывает хурма

Многие называют - мандарины "золотом" Абхазии, но почему-то "драгоценным" эпитетом обходят другое "сокровище" республики - хурму. О том, какие виды хурмы наиболее распространены в республике, и чем этот фрукт полезен, можно узнать из инфографики Sputnik Абхазия.
21 чемпионат мира по футболу ФИФА пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.
Много сил, времени и денег вкладывают в Абхазии для того, чтобы достойно отметить праздник создания семьи – свадьбу. Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая покажет цены свадебного сезона 2017 года.
День борьбы с диабетом отмечают во всем мире 14 ноября.
У вас периодически возникают проблемы с детьми, вы чувствуете сложности в отношениях - смотрите в инфографике Sputnik Молдова разбор сложных ситуаций между детьми и родителями.
Мнения опрошенных нами экспертов разделились – от утверждений о том, что "сирийскую проблему в ближайшее время не решить" до "саммит стал подготовкой новой Ялты".
Ученые считают, что усиление сейсмической активности произойдет из-за снижения скорости вращения Земли.
Международный туристский форум SIFT – 2017 проходит в Сочи с 23 по 24 ноября.
Жители Южной Осетии пришли на митинг у въезда в Цхинвал, чтобы отдать дань уважения мужеству участников событий 28-летней давности.
Цены на хлеб в северных районах Азербайджана за последнюю неделю снизились почти в два раза – инициатива исходит от самих производителей.
Офицеры министерства по чрезвычайным ситуациям Армении пройдут курсы русского языка, что поможет им в дальнейшем в вопросах карьерного роста.
Пользователи сети сравнили чайку, изображенную на банкноте нового образца номиналом 500 тенге, с фотографией из Википедии.
Почти 67 процентов опрошенных кыргызстанцев негативно относятся к сносу и разрушению памятников Владимиру Ленину.
Беларусь может стать "новой Швейцарией" в технологии блокчейн, заявил основатель Blockchain Tech Corp. и Bitcoin Center NYC Ник Спэнос.
Дания планирует построить на острове Борнхольм в Балтийском море башню для сбора разведданных о России.
Реальное положение дел в литовской армии выглядит не так воодушевляюще, как торжества, организованные по случаю Дня воинов.
Молдавские инспекторы санитарного контроля не пусти в страну 18 тонн импортированного из Узбекистана укропа, расфасованного в коробки из-под сигарет.
В Подмосковье с 1января 2018 года подорожает патент для мигрантов – соответствующий законопроект приняли депутаты Мособлдумы.
Владелец и руководитель крупнейшего в Дубае предприятия по производству бронированных автомобилей готов сделать машину для президента Узбекистана.
Спортсмены из Эстонии и Латвии считают, что интерес к Олимпийским играм существенно упадет, если Россия не будет в них участвовать.
Жители Южной Осетии пришли на митинг у въезда в Цхинвал, чтобы отдать дань уважения мужеству участников событий 28-летней давности.
Цены на хлеб в северных районах Азербайджана за последнюю неделю снизились почти в два раза – инициатива исходит от самих производителей.
Офицеры министерства по чрезвычайным ситуациям Армении пройдут курсы русского языка, что поможет им в дальнейшем в вопросах карьерного роста.