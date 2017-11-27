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Что можно брать в самолет в России

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Правила бесплатного провоза ручной клади в российских компаниях
© Sputnik. Shushan Sargsyan

Ранее министерство транспорта России установило новые нормы бесплатного провоза ручной клади в российских компаниях.

Редакция  Sputnik Армения подготовили инфографику для ознакомления с новыми нормами.




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