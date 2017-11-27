Что можно брать в самолет в России

Многие называют мандарины "золотом" Абхазии, но почему-то "драгоценным" эпитетом обходят другое "сокровище" республики - хурму. О том, какие виды хурмы наиболее распространены в республике, и чем этот фрукт полезен, можно узнать из инфографики Sputnik Абхазия.