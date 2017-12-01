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СПИД: чума нашего времени

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Чума нашего времени: что надо знать о СПИДе
© Sputnik.

Всемирный день борьбы со СПИДом отмечают 1 декабря.

Sputnik Узбекистан рассказал, как защитить себя от смертельного вируса, какие существуют способы профилактики ВИЧ-инфекции и что следует знать каждому человеку об этом вирусе.




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