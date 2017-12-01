СПИД: чума нашего времени

Sputnik Узбекистан рассказал, как защитить себя от смертельного вируса, какие существуют способы профилактики ВИЧ-инфекции и что следует знать каждому человеку об этом вирусе.
Всемирный день борьбы со СПИДом отмечают 1 декабря.
Sputnik Узбекистан рассказал, как защитить себя от смертельного вируса, какие существуют способы профилактики ВИЧ-инфекции и что следует знать каждому человеку об этом вирусе.
Проект "Социальный навигатор" медиагруппы "Россия сегодня" и международное агентство Спутник разработали интерактивный навигатор для иностранных абитуриентов "Университеты России: выбери свой". Он призван облегчить иностранным студентам выбор российского вуза.
Посольство России в Абхазии оформляет документы на получение российского биометрического паспорта, рассказал Sputnik третий секретарь посольства России Турал Джавадов.
Звонок о пожаре в супермаркете "Сухум" в дежурную часть МЧС поступил от очевидца ночью в 2 часа 10 минут 28 ноября.
Ранее министерство транспорта России установило новые нормы бесплатного провоза ручной клади в российских компаниях.
Как в Кризисном центре Сухума помогают жертвам домашнего насилия рассказали на круглом столе представители Ассоциации женщин Абхазии.
В выходные дни на территории Черноморского побережья Абхазии влияние антициклона и активный вынос тепла с юга продолжается, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.
Экспертная сессия на тему "Туристический сезон 2017 – работа над ошибками" при участии представителей туриндустрии Абхазии, российских экспертов и членов "Абхазского союза туризма" прошла в Сухуме в пятницу 1 декабря.
Осетинский борец взял серебро Кубка мира среди юниоров в составе российской сборной по греко-римской борьбе в Тегеране.
Парламент запретил азербайджанцам курить на остановках, в барах, ресторанах и других местах, кроме специально отведенных.
"Турецкие авиалинии" не собираются летать в Армению, заявил посол Турции в Азербайджане, сообщения об этом не соответствуют действительности.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поделился секретом поиска идеального спутника жизни.
Представители профильных министерств Кыргызстана отправляются в столицу Казахстана для обсуждения "дорожной карты" по вопросу границы.
У Беларуси нет ближе и роднее стран, чем те, что входят в Организацию Договора о коллективной безопасности, заявил Александр Лукашенко.
Латвийские спортивные журналисты и комментаторы выступили против запрета на участие российской сборной в Олимпийских играх-2018.
После отказа ЕС оказать финансовую поддержку Клайпедскому терминалу СПГ, власти Литвы надеются, что соседние страны будут закупать газ у них, считает эксперт.
Парламент Молдовы обсуждает проект бюджета республики на 2018 год - Минфин "скрыл" от депутатов почти 100 миллионов леев.
На 201-й российской военной базе, дислоцированной в Таджикистане, начинаются тактические учения и боевые стрельбы в зимних условиях.
В Совете Федерации России заявили, что Узбекистан лишает себя 60% российского рынка плодоовощной продукции, отдавая преференции ритейлерам.
В Эстонии начались совместные военные учения "Ураган" с участием тысячи добровольцев, полицейских и представителей соседней Латвии.
Осетинский борец взял серебро Кубка мира среди юниоров в составе российской сборной по греко-римской борьбе в Тегеране.
Парламент запретил азербайджанцам курить на остановках, в барах, ресторанах и других местах, кроме специально отведенных.
"Турецкие авиалинии" не собираются летать в Армению, заявил посол Турции в Азербайджане, сообщения об этом не соответствуют действительности.