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Государственные награды Абхазии

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Государственные награды Абхазии
© Sputnik. Леон Гуния

Первые государственные награды Абхазии - медаль "Герой Абхазии", медаль "За Отвагу" и орден Леона - были учреждены 4 декабря 1992 года.

Система наград республики была создана 4 декабря 1992 года в самый разгар Отечественной войны народа Абхазии. Первыми отличительными знаками страны стали медаль "Герой Абхазии", медаль "За Отвагу" и орден Леона. Их эскизы подготовил художник, автор государственного флага республики Валерий Гамгия. Первые медали "Герой Абхазии" получили 25 ветеранов войны, из них 15 посмертно. В частности, одним из первых, получивших высокое звание, стал ученый Мушьни Хварцкия.

Интересно, что Первый президент Абхазии Владислав Ардзинба получил звание Героя Абхазии через год после войны. Указ о присвоении ему высшей награды страны подписал вице-президент (1995-2005г.г.) Валерий Аршба. 

Вплоть до начала 2000-х годов новые награды не вводились. 10 января 2002 года был введен орден "АХЬДЗ-АПША" (Честь и Слава), который имеет три степени. Первая степень ордена – высший орден Абхазии.

Награждение производится Указами президента Республики Абхазия по представлению комиссии при президенте Абхазии по государственным наградам. Абхазские награды могут вручить как гражданам Абхазии, так и иностранным гражданам.

В порядке значимости наград на первом месте медаль "Герой Абхазии", на втором — высшая государственная награда республики орден "АХЬДЗ-АПША", который имеет три степени, далее — орден Леона и орден Мужества.  Последний был учрежден в 2007 году для награждения за особую отвагу, самоотверженность и мужество, проявленные при исполнении воинского долга. Следующая по значимости награда страны — медаль "За отвагу".




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