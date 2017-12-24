Откуда праздник к нам приходит: история Нового года

История празднования современного Нового года в России насчитывает более трех столетий. Однако главные атрибуты праздника, без которых мы уже не представляем новогоднюю ночь, появились не сразу. Об истории символов любимого зимнего праздника рассказывает инфографика Sputnik Абхазия.

В Абхазии традиция отмечать Новый год 1 января появилась сравнительно недавно. После Великой Отечественной войны в школах и госуучреждениях стали появляться первые елки, которые постепенно перекочевали в дома простых жителей республики. Из России к нам пришли такие атрибуты праздника, как шампанское, салат оливье, а главное, Дед Мороз и Снегурочка.

В Абхазии особенно почитается "Старый Новый год", который отмечают в ночь с 13 на 14 января. В этот день семьи собираются в родовом доме и проводят моление у кузницы.