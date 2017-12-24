Виртуальная Абхазия: гора Арбаика

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∙ Вращайте панораму в любом направлении при помощи правой клавиши мыши.

∙ Приближайте и удаляйте объекты, используя колесико мыши.

∙ Прочитайте о горе Арбаика ниже.

Гора Арбаика расположена в Гагрском районе. Это район, сохранивший красивейшие гляциальные формы рельефа — последствия оледенения, которое произошло 2 миллиона лет назад.

Высота горы Арбаика составляет 2661 метров над уровнем моря, по этому показателю Арбаика — один из самых высоких хребтов республики. Название Арбаика происходит от абхазского "арбаӷь аика" — гребень петуха.

Гора ограничена каньонами рек Куту-Шара, Гега и Бзыбь на севере и востоке, побережьем Черного моря на юго-западе, долинами рек Хашупсе и Сандрипш на западе.

Карстовые полосы высокогорья имеют причудливые формы с острыми краями. В известняках встречаются раковины вымерших морских животных.

В Гагрском высокогорье находится самая крупная пещера в мире — Крубера-Воронья — ее глубина достигает 2199 метров.

В этом же районе, в одной из пещер системы Илюхина оборудован лагерь спелеологов Александра Ефремова, проректора Университета дружбы народов.