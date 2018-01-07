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Как сохранить новогоднюю елку до конца праздников

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Как продлить век живой новогодней елки
© РИА Новости, Инфографика

Рекомендации, которые помогут продлить жизнь новогодней елки до конца праздников.

Как продлить ощущение волшебства и праздника в доме, сохранив новогоднюю елку до конца праздников, смотрите в инфографике Sputnik Молдова.




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Как продлить век живой новогодней елки
Как сохранить новогоднюю елку до конца праздников

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