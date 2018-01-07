Как сохранить новогоднюю елку до конца праздников

Как продлить ощущение волшебства и праздника в доме, сохранив новогоднюю елку до конца праздников, смотрите в инфографике Sputnik Молдова.
Рекомендации, которые помогут продлить жизнь новогодней елки до конца праздников.
Как продлить ощущение волшебства и праздника в доме, сохранив новогоднюю елку до конца праздников, смотрите в инфографике Sputnik Молдова.
Первые памятные монеты, выпущенные Национальным банком Абхазии, появились в республике в 2008 году. Их посвятили 15-й годовщине Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.
На заседании Государственной комиссии по государственному языку при президенте Абхазии 18 мая было принято решение утвердить названия месяцев на абхазском языке.
Новогодние праздники не проходят без внучки Деда Мороза, Снегурочки. О Деде Морозе мы слышали немало, но о Снегурочке информации гораздо меньше.
Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает вам инфографику, которая позволит проследить динамику цен на Сухумском центральном рынке.
Корреспондент Sputnik Абхазия Бадрак Авидзба рассказал о событиях, которые запомнились ему в минувшем 2017 году.
В ночь с 6 на 7 января в Сухумском кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы прошло Богослужение, посвященное празднику Рождества Христова.
Чрезвычайное происшествие произошло на республиканской трассе Ингур-Псоу вечером 6 января приблизительно в 22 часа вечера.
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров рассказал, что делают власти для возвращения в республику большого футбола.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Мехдиабад-Фатмаи-Горадиль и раскритиковал условия в заповеднике "Янардаг".
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Заявления на регистрацию рождения новых граждан Казахстана начали поступать автоматически благодаря интеграции информационных систем.
В социальных сетях развернулось горячее обсуждение логотипа III Всемирных игр кочевников – не всем он понравился.
Теперь альпинисты могут подыматься в горы только вместе с инструкторами, это может сократить число несчастных случаев.
Россия может арестовать самолеты airBaltic, если та не выплатит 20 миллионов евро по иску "Инвестбанка".
Российские СМИ в Литве оказались самыми популярными из иностранных изданий, об этом свидетельствуют результаты исследования Министерства культуры.
"Железная дорога Молдовы" может закрыть 14 станций - проект вынесен на публичные обсуждения министерства экономики и инфраструктуры.
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон объявил 2018 год в стране годом развития туризма и народных ремесел.
Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев рассказал о предложении построить в Узбекистане атомную станцию и о том, какой эффект это даст для экономики республики.
Производитель ID-карт проиграл в суде эстонской полиции – договор с ним был расторгнут из-за неудовлетворительного уровня безопасности.
Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров рассказал, что делают власти для возвращения в республику большого футбола.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии дороги Мехдиабад-Фатмаи-Горадиль и раскритиковал условия в заповеднике "Янардаг".
Минсельхоз Армении "одобрил" аномально теплую погоду: это хорошо для зелени и домашнего скота, который обеспечен кормом.