Китайский гороскоп на 2018 год для всех знаков зодиака

Чего ждать от собаки представителям других знаков китайского гороскопа, смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.
По восточному (китайскому) календарю 2018 год - год Желтой Земляной собаки
Чего ждать от собаки представителям других знаков китайского гороскопа, смотрите в инфографике Sputnik Узбекистан.
Рекомендации, которые помогут продлить жизнь новогодней елки до конца праздников.
Первые памятные монеты, выпущенные Национальным банком Абхазии, появились в республике в 2008 году. Их посвятили 15-й годовщине Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов.
На заседании Государственной комиссии по государственному языку при президенте Абхазии 18 мая было принято решение утвердить названия месяцев на абхазском языке.
Новогодние праздники не проходят без внучки Деда Мороза, Снегурочки. О Деде Морозе мы слышали немало, но о Снегурочке информации гораздо меньше.
В наступившем году в Абхазии много юбилеев, среди которых 25 лет Победе в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, 10 лет признания независимости республики, 125 лет со дня рождения Нестора Лакоба, а также другие значимые даты.
В среду 10 января территория Абхазии будет находиться под влиянием северо-западного антициклона с холодными массами воздуха, сообщил отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.
Заведующая терапевтическим отделением Республиканской больницы Анжела Арчелия рассказала в интервью Sputnik о том, насколько распространен грипп в этом году.
Южная Осетия открывает таможенный пункт на границе с Грузией в месте упрощенного пересечения границы "Раздахан".
Многие аналитики связывают повышение мировых цен на нефть с беспорядками в Иране, однако азербайджанские эксперты уверены: дело не только в этом.
Грабитель воспользовался специальными техническими средствами и поздним вечером влез в окно отделения почты в Ереване, но довершить начатое не смог.
Актер Мурат Ахманов, исполняющий роль Нурсултана Назарбаева в фильме "Путь Лидера. В эпицентре мира" за 50 съемочных дней примерил около 50 комплектов грима.
В горах Джалал-Абада нашли останки погибшего Курсантбека Суйунбаева, три месяца считавшегося без вести пропавшим.
В польском Освенциме продолжается суд над международной группой молодых людей, в марте 2017 года проведших перформанс у ворот бывшего концлагеря.
Полиция безопасности Латвии призвала сотрудников библиотек быть бдительными в отношении читателей, интересующихся исламом.
Французские военные присоединятся к батальону НАТО в Литве – в середине января в республику прибудут более 250 военнослужащих, танки и БМП.
В Кишиневе проходят новые обыски: в рамках дела о крупном мошенничестве в Национальном агентстве продовольственной безопасности (НАПБ) задержаны три человека.
Желающие отправиться на работу в Россию устроили беспорядки у здания представительства МВД РФ по миграционным вопросам в Душанбе.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев призвал предпринимателей инвестировать средства, находящиеся за рубежом, в экономику страны.
В австралийском городе Дарвин уволили работника кафе, которому не понравилось, что начальница-эстонка и другие сотрудники говорят между собой по-эстонски.
Южная Осетия открывает таможенный пункт на границе с Грузией в месте упрощенного пересечения границы "Раздахан".
Многие аналитики связывают повышение мировых цен на нефть с беспорядками в Иране, однако азербайджанские эксперты уверены: дело не только в этом.
Грабитель воспользовался специальными техническими средствами и поздним вечером влез в окно отделения почты в Ереване, но довершить начатое не смог.