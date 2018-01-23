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Турецкая военная операция "Оливковая ветвь"

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Турецкая военная операция в Сирии
© Sputnik.

Генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне 20 января. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил о начале наземной операции в Африне. Анкара подчеркивает, что ее действия направлены исключительно на борьбу с террористами.

Ситуация на северо-западе Сирии – в инфографике РИА Новости.




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