Турецкая военная операция "Оливковая ветвь"

Ситуация на северо-западе Сирии – в инфографике РИА Новости.
Генштаб Турции объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне 20 января. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил о начале наземной операции в Африне. Анкара подчеркивает, что ее действия направлены исключительно на борьбу с террористами.
Ситуация на северо-западе Сирии – в инфографике РИА Новости.
С 2000 года в мире произошло более десяти тысяч стихийных бедствий. Ежедневно от наводнений, землетрясений, цунами, пожаров и других природных катастроф страдает более 650 тысяч человек. Где бедствия происходят чаще всего? Каким странам они причиняют наибольший ущерб? Растёт ли с каждым годом их количество?
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Состав председательствующих в Совбезе ООН стран в 2018 году - в инфографике Sputnik.
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Ежегодно 23 января отмечается День ручного письма. По почерку можно многое узнать о человеке. В это день сотрудники Sputnik решили установить свой психологический портрет с помощью зоркого ока эксперта-почерковеда.
В среду территория Абхазии будет находиться во фронтальной зоне, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.
День ручного письма ежегодно отмечается 23 января. О том, какие тайны может поведать почерк человека, рассказала на радио Sputnik преподаватель АГУ, следователь УВД по городу Сухум Астанда Касландзия.
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Британские разведчики с досадой обнаружили, что русскоязычное население Эстонии в большинстве своем считает Россию успешнее ЕС и не любит ETV+.
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Центральный банк Армении с целью пополнить коллекцию денежных знаков объявил о скупке старых или новых армянских монет и купюр.