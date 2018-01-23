Турецкая военная операция "Оливковая ветвь"

С 2000 года в мире произошло более десяти тысяч стихийных бедствий. Ежедневно от наводнений, землетрясений, цунами, пожаров и других природных катастроф страдает более 650 тысяч человек. Где бедствия происходят чаще всего? Каким странам они причиняют наибольший ущерб? Растёт ли с каждым годом их количество?