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Легко и просто: как получить кредит по карте "Апра"

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Как получить кредит по карте Апра
© Sputnik Леон Гуния

Как получить "пенсионный" или "зарплатный" кредит по банковской карте "Апра" и что для этого нужно, читайте в инфографике информационного агентства Sputnik Абхазия на примере Сбербанка республики.

Держатели банковской карты "Апра" могут получить два вида кредитов – "пенсионный" и "зарплатный". Условия для обоих этих видов кредитов практически идентичны. Пенсионеры Абхазии – держатели карты "Апра" — могут взять кредит в размере шести ежемесячных доходов под 2% в месяц со сроком погашения на один год. Для этого понадобятся паспорт гражданина Абхазии, пенсионное удостоверение (если оно есть), поручитель, который должен быть клиентом Сбербанка и держателем карты "Апра", справка с места работы поручителя о размере оклада. Возраст потенциального заемщика и поручителя не должен превышать 75 лет.

Граждане Абхазии, чья заработная плата перечисляется на карту "Апра", могут взять кредит на таких же условиях, что и пенсионеры, но с одним дополнением. На этот случай справка с места работы о трудовом стаже и размере оклада понадобится не только поручителю, но и самому заемщику.




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