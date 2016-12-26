Один из самых опытных журналистов в Абхазии Виталий Шария рассказал корреспонденту Sputnik Абхазия Бадраку Авидзба о своей работе в советской и постсоветской журналистике и сравнил эти периоды.

– Виталий Валерианович, расскажите, где и как вы начали свою журналистскую деятельность?

– После учебы в сухумской средней школе №7 окончил факультет журналистики Минского университета в 1974 году и по распределению год работал на областном радио в Могилеве, затем был короткий период работы в Якутии. Это была, как у многих в молодости, романтическая тяга к перемене мест. В декабре 1975 года начал работать в газете "Советская Абхазия" и был ее сотрудником почти 16 лет, потом некоторое время работал в газете "Республика Абхазия".

– Чем отличается журналистика советских лет от современной?

– Можно сказать, что почти половина моей журналистской работы прошла в советские времена, так что возможностей для сравнения много. Конечно, были свои плюсы. За годы работы в "Советской Абхазии" я объездил всю республику вдоль и поперек, побывал почти во всех селах. Это было и благодатным способом познания окружающего мира, знакомства со множеством разных людей.

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В один день я мог спускаться в шахту в Ткуарчале, через день — оказаться в каком-то гагрском санатории, потом в сухумской больнице заниматься проверкой критического письма читателя… Сегодня этого нет и в помине, мы крутимся в основном на одном "пятачке" в столице. Лет десять назад я попытался создать газету большого объема (была такая возможность), в которой был бы восстановлен намного более широкий, чем сейчас в наших изданиях, географический, тематический диапазон. Но не получилось. Поистине, нельзя дважды войти в ту же реку.

Плюс еще, конечно, был в том, что тираж "Советской Абхазии" доходил до 55 тысяч экземпляров, она была главным СМИ в Абхазии, ее читали все. И весомость печатного слова была намного выше, чем сейчас. Если журналист выступал с какой-то критической статьей, то в течение месяца организация должна была прислать ответ о принятых мерах по исправлению недостатков. Сейчас об этом и говорить смешно – скорее, в другой газете появится "оборотка", в которой автора обвинят во всех смертных грехах… Но, с другой стороны, заниматься журналистикой сейчас намного интереснее.

Можно писать о том, что действительно думаешь, что волнует, нет тех идеологических рамок, в которые мы тогда были задвинуты, той атмосферы тотальной фальши, которая была свойственна советской журналистике и которую замечательно описали когда-то в своей прозе Фазиль Искандер, Сергей Довлатов…

– В феврале 1994 года вы создали газету "Эхо Абхазии" и с тех пор возглавляете ее. Как оцениваете перспективу существования печатных изданий в условиях стремительного развития интернета?

– Газеты останутся в любом случае, но все больше они, как и наша, публикуют одновременно и бумажную, и электронную версии. Большая часть наших читателей — это люди старшего поколения, которые уже никогда не перейдут в интернет, но со временем число читающих газету в интернете неизбежно будет расти.

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– Помимо журналистики, вы занимаетесь еще и литературой как прозаик, издали пять книг, печатали рассказы и повести в московских журналах. Расскажите поподробнее об этом.

– В 1986 году в Сухуме вышла книга "Абхазские яблоки" - повесть, потом в 1990 году сборник "На солнечной стороне улицы", в которую вошла повесть "Дорогая редакция", посвященная, кстати, журналистским будням. Примерно в то же время в Москве вышел прозаический сборник "Взятка". Много чувств и мыслей неизбежно рождает война.

Во время грузино-абхазской войны я писал исторический очерк "Абхазская трагедия", который вышел сразу после окончания боевых действий в Сочинской типографии. А потом, уже в мирное время, загорелся желанием написать о войне прозу. В 1998 году вышла книга "Танк не страшнее кинжала". В основу большинства рассказов, вошедших в нее, были положены реальные события, рассказы конкретных людей о пережитом. Ряд этих рассказов был напечатан в журнале "Наш современник" в Москве с предисловием известного литературного критика Вадима Кожинова. А в 2015 году в Сухуме вышла книга "Букет Абхазии", большая часть рассказов и повестей в ней посвящена жизни современной Абхазии.