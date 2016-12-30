СУХУМ, 30 дек – Sputnik, Алексей Стефанов. Свои скетчи участники программы "Однажды в России" на ТНТ репетируют в современном и просторном московском офисе. Там корреспондент Sputnik и встретился с одним из актеров популярного шоу – Заурбеком Байцаевым.

"Здравствуйте, как дела?" – в комнату для репетиций вошел Заур, протянул руку и сразу же гостеприимно предложил чай-кофе. Первое, что бросилось в глаза – несмотря на известность и популярность, никакого налета снобизма и высокомерия. Скорее, наоборот — Заур оказался на удивление скромным человеком, присел рядом на диване и стал подробно отвечать на вопросы.

© Sputnik. Илона Хварцкия Абхазия на "планете" КВН

— Заур, как вы попали в шоу "Однажды в России", с чего все началось?

— С того, что Давид Цаллаев (продюсер и участник шоу "Однажды в России", в прошлом — капитан команды КВН "Пирамида" — ред.), на тот момент уже работавший в Москве с нашими же ребятами, сказал мне: "Скоро будет кое-что интересное, мы тебе сообщим об этом". И я очень ждал это "кое-что интересное". А в январе 2014 года встретился с продюсером Comedy Club Production Вячеславом Дусмухаметовым. Он официально пригласил меня в шоу "Однажды в России".

Слово не Воробей

— Когда вы играли в КВН, у вас было прозвище Воробей, хотя не вижу сходства между вами и этой птицей. Всегда было интересно почему, но никто и никогда не писал об этом, а сами вы не рассказывали.

— Не говорил, да? Давайте тогда расскажу с самого начала, как это прозвище за мной вообще закрепилось. У меня есть старший двоюродный брат, и у него было прозвище Воробей. Я, честно, не знаю, почему, но его так называли. Потом Воробьем-средним прозвали моего родного старшего брата. И как вы понимаете, меня уже никто не стал спрашивать, как меня называть… Так я стал Воробьем-младшим. А когда стали выступать на сцене, ребята всегда путались, как обращаться официально: "Заур" или "Воробей". В общем, так это перешло на сцену.

Влюбленный в Людмилу

— За каждым из актеров шоу закрепился определенный образ: кто-то, как Ольга Картункова, обычно играет очень строгую даму, Азамат Мусагалиев – хитрых персонажей, Денису Дорохову вечно от всех достается… Такая драматургия только на сцене? Как вы общаетесь в обычной жизни, нет похожей "дедовщины" за кулисами?

© Фото: со страницы Тимура Тания в Facebook Тимур Тания: главной мотивацией в любом деле была и остается Абхазия

— Чтобы номер был интересным, в нем должен присутствовать конфликт — кто-то должен кого-то ругать либо предъявлять претензии. Но это лишь для того, чтобы было веселее. Да и не во всех номерах мы ругаемся. А в обычной жизни так и вовсе классно живем, друг друга понимаем с полуслова. Нам всем очень нравится наш коллектив и на сцене, и вне ее. Мы же большую часть времени проводим вместе – и работаем, и на гастроли ездим. Приятно, когда вот эта химия общения, атмосфера передается в наших номерах. А некоторые пары так и вовсе уже зарекомендовали себя и скетчи с ними переходят из передачи в передачу. Как, например, Ольга Картункова и Максим Киселев. Он обязательно играет роль ее мужа, который что-то где-то запорол, а Оля его ругает…

— Это, когда Ольга выразительно так кричит: "Валера!"?

— Да! Валера — это такой собирательный образ. Не имя даже, а ругательство что ли… Но если говорить про наши взаимоотношения за кулисами, то мы дружно живем: отмечаем вместе дни рождения, какие-то знаковые события. Я думаю, это и есть настоящая дружба вне сцены.

— Помимо того, что вы играете в шоу, вы же еще являетесь и сценаристом?

Вообще мне очень нравится находиться в этом проекте, я получаю удовольствие от всех процессов – начиная от зарождения идеи и до ее реализации, эфира. Тем более что помимо выступлений мне посчастливилось еще и принимать участие в авторском написании скетчей.

— А у вас есть какой-то особенно любимый образ или герой, которого вы сами придумали?

© Sputnik. Томас Тхайцук, Анжелика Бения Алхас Манаргия рассказал, почему в команде "Нартов" не было девушек

— Был такой персонаж в первом сезоне – Людмила. Ее играла опять же Оля Картункова, но ругала уже не Валеру-Максима, а меня. Там по сценарию я был очень сильно в нее влюблен, а она меня всячески игнорировала. И ребята отговаривали меня: "Ты с ума сошел!". А я был такой блаженный: "Люд-ми-ла… Люд-ми-ла…" (входит в образ и протяжно зовет ее, глядя на меня). Наверное, это и есть наиболее запомнившийся мне образ.

О других проектах не думаю

— Когда смотрю ваше шоу, кажется, что все актеры даже не играют, а просто живут своими ролями, органично входят в образ и нисколько не волнуются. Откройте тайну: какое-то волнение все-таки присутствует?

— Волнение есть всегда, оно подстегивает, помогает сделать сценку смешнее, лучше, чем вчера. И от зала тоже заряжаешься, он тоже дает эмоции, энергию. Получается такая приятная связь артиста со зрителем, и в итоге все это выливается в хороший скетч, когда все артисты гармонируют между собой и тема оказывается правильно подобранной. О, как я волнение завернул в сторону отличного шоу (смеется)!

— Многие с детства мечтают стать актерами. У вас тоже так было?

— Все получилось стихийно – я не думал становиться актером. Мне кажется, в 90-е годы ни у меня, ни у моих ровесников и не могло возникнуть такое желание, потому что мы видели не утонченных людей культуры и искусства, а здоровых мужиков в кожаных плащах и на больших машинах. Я думаю, это были совсем не актеры… (смеется).

А в какой-то момент колея жизни сама вывела меня на этот путь. И я очень рад этому. Часто оглядываюсь назад и думаю, как же это здорово, что в университете я увлекся юмором и в итоге оказался в шоу "Однажды в России".

— В каких проектах вы себя еще видите или хотите участвовать?

— Если говорить искренне – хотелось бы развиваться в контексте шоу "Однажды в России", максимально хорошо делать то, чему я научился за это время, и с каждым разом все больше совершенствоваться. Тогда и будут открываться новые перспективы. О других проектах пока не думаю — будут предложения, буду рассматривать.

У меня нет звездной болезни

— А как насчет звездной болезни? Многим бывает трудно удержаться и не заболеть ею.

© Sputnik. Томас Тхайцук, Астанда Ардзинба "Нарт" Дамей Чамба о подготовке к Летнему Кубку КВН летом 2008 года

— Я за собой ничего такого не замечал. Если быть честным и откровенным с самим собой, у меня нет звездной болезни. Что такое звездная болезнь? Когда ты начинаешь думать, что можешь перестать делать, что от тебя требуется или делаешь это спустя рукава. Человек априори обязан быть порядочным и воспитанным вне зависимости от того, чем занимается. Это главное. А всем, кто заболел звездной болезнью, я желаю скорейшего выздоровления.

— Когда приезжаете домой, во Владикавказ, на улицах вас узнают? Как люди реагируют на известного земляка?

— Узнают, но это не напрягает. Кто-то улыбается, кто-то пожимает руку, говорит: "Спасибо вам за творчество". Домой вообще очень приятно приезжать, это ведь родные стены, семья, близкий круг общения, друзья. Получается своего рода отключение от московского ритма жизни, возможность перезагрузиться, зарядиться новыми позитивными эмоциями и с новыми силами ехать в Москву.

— А часто бываете дома?

— Стараемся ездить чаще, но все по возможности. Например, этим летом шикарно провели время в Дигорском ущелье, в парке "Алания". Было приятно вернуться к истокам.

Сами себе цензура

— Что говорит о вашей работе мама?

— Я маму перед выходом шоу «Однажды в России» предупреждал, что на телеканале ТНТ позволено чуть больше, чем на других каналах. У нас же в Осетии свой менталитет, и я посчитал, что нужно ее немного ввести в курс дела. Понимал, что все мы молодые люди, и, скажем так, запрещенных тем, цензуры у нас в шоу не будет. Разве что мы сами себе будем что-то запрещать. Говорил, что это молодежный юмор, и если ты что-то услышишь из моих уст, что тебя, может, покоробит, не удивляйся, но сразу говори мне об этом. И хочу сказать, что она с удовольствием смотрит "Однажды в России", ей все нравится. Мы делаем семейное шоу, чтобы у телевизора могла собраться вся семья, в разных поколениях, и смотреть нас.

Выспался только… на гастролях

— В Москве живете с семьей?

— Да, у меня есть супруга Виктория и замечательная дочка по имени Ева. Ей сейчас 10 месяцев.

— Спать дает?

— Нет, не дает, поэтому я как зомби все время. Дома поспать не удается, на работе тоже. Я сейчас в подвешенном состоянии (смеется). Вот на гастролях недавно я, наконец, выспался. У нас был концерт в Норильске, и получилось, что мы там находились целый день. Вот я весь этот день и отсыпался. У меня была двойная радость от концерта.

— Выходит, ваша дочь уже москвичка?

— И да, и нет. Сами мы после свадьбы в 2013 году переехали в Москву. Поэтому Ева, конечно, москвичка, но родилась все-таки в Осетии. А потом снова вернулись в Москву.

Новый год – семейный праздник

— Как в вашей семье принято отмечать Новый год?

— Традиции у нас, как у всех – в новогоднюю ночь собираемся дома большой дружной семьей. Правда, однажды я нарушил это правило — не смог приехать во Владикавказ, и поплатился за это. В новогоднюю ночь мы должны были работать в Москве. Приехали в ресторан, где должны были выступать, но оказалось, что забыли реквизит. До начала мероприятия был еще час, я сел в такси и поехал за ним, но дорога оказалась очень долгой, и в итоге Новый год я встретил… в машине. Пробило 12 часов ночи, Путин поздравил всех россиян с наступлением Нового года, а я в это время сидел в такси. Говорю таксисту: «С Новым годом». Он мне в ответ: "И вас с Новым годом". И поехали дальше. Почти семьей стали с ним. С тех пор созваниваемся, общаемся…

— Что, правда – с тем таксистом?

— Нет, шучу, конечно (смеется). С тех пор стараюсь Новый год быть со своей семьей. В этом году планирую по традиции поехать во Владикавказ.

— А что бы вы пожелали жителям Осетии в новом году?

— Жителям родной Осетии – конечно, здоровья. Всем семьям, всем младшим, старшим. Позитива во всех начинаниях, во всех делах, и неважно, касается это семьи или работы. Чтобы все, что задумают земляки до наступления Нового года и тем более после, сбылось. Хотя, мне кажется, задумывать надо не в сам Новый год, а тогда, когда это нужно. Ну, вот хоть сейчас.

— Получился практически новогодний тост.

— О, надо же, а ведь у меня и стакан с чаем в руке поднят – это, наверное, мышечная память сработала (смеется).

— А россиянам что-нибудь пожелаете?

— В нашей стране уже есть человек, который сделает это даже лучше меня! (смеется).

Новогодний выпуск шоу «Однажды в России» выйдет 31 декабря в 22.00 на телеканале ТНТ.