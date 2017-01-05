Sputnik, Анжелика Бения

Мария Фиаларетова переехала с семьей жить в Абхазию пять лет тому назад. В городе Новый Афон Филаретова в домашних условиях занимается фьюзингом – новой для Абхазии технологией работы со стеклом.

– Я слышала о том, что такое фьюзинг, но мне эта техника незнакома. Как создаются ваши работы?

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– Это спекание стекла при температуре 800 градусов. Вырезаются цветные стеклянные кусочки и кладутся на прозрачную стеклянную основу. За счет высокой температуры стекла плавятся и слипаются, материал становится монолитным.

– Где вы учились этому искусству?

– Я научилось этому делу в Абхазии. Мы хотели "стеклодувку" открыть, но это были бы большие затраты, и мы решили попробовать фьюзинг. К тому же нужен был человек, который это умеет, потому что это сложная и скорее мужская работа. Я по специальности театральный художник и к стеклу никогда никакого отношения не имела. Мы попробовали, нам понравилось.

– Как давно вы занимаетесь фьюзингом?

– Уже четыре года.

– Быстро освоили новую технику?

– Мы осваивали ее с Русланом Гулария, это была его идея. Он хотел, чтобы в Новом Афоне было что-то свое ремесленное, художественное. Что-то, что было бы интересно и местным, и туристам. Долго выбирали место, выбрали дом. Помещение нашего просторного подвала позволяет заниматься фьюзингом свободно. Освоение этой техники шло постепенно: что-то у других подсматривали, к чему-то сами приходили.

Техника позволяет фантазировать и делать невероятные вещи. Можно создавать большие картины, классические витражи со свинцовой протяжкой, также мы паяем Тиффани и многое-многое другое.

– Вы ведь продаете свои работы?! Такая продукция пользуется спросом среди местного населения?

© Sputnik / Томас Тхайцук Обыкновенное чудо. В мастерской сухумских стеклодувов 13

– Да, у нас есть свой отдел в продуктовом магазине в Афоне. Мы, конечно, мечтаем о своей галерее, в которой можно было бы собрать работы других художников. Спросом пользуются. Особенно летом, не успеваешь их изготавливать. У нас есть свой сайт. Можно нам писать или приехать в Афон и заказать.

– Чаще что заказывают?

– Чаще заказывают сервизы. К примеру, 12 тарелок для акуда и еще 12 для абысты.

– Вы сказали, что научились этой технике в Абхазии, то есть до этого вы не занимались фьюзингом и со стеклом не работали?

– Я в Петербурге раньше жила. Окончила Петербургскую театральную академию, по специальности – художник-постановщик. Но ни в кино, ни в театре мне не понравилось работать. Везде свой культ личности. Это не мое. В театре или кино пляшешь под дудку режиссера. А в этом деле у тебя свобода.

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– А когда вы выбирали профессию, вы не думали об этом?

– Я уже работала, когда училась, и тогда уже поняла, что не буду работать по профессии. Но, все равно, я считаю, что получила хорошее образование, которое пригодилось мне в жизни и даже в работе со стеклом.

– Вы не хотели попробовать себя в русском или абхазском театре?

– У меня есть подруга режиссер из Петербурга Мария Романова, вроде сейчас она ведет переговоры с Русским театром драмы. Вот с ней я бы с удовольствием поработала.

– Если я правильно понимаю, вы пять лет тому назад переехали жить в Абхазию. Почему?

© Sputnik. Анжелика Бения Королева шипов и лепестков из Гудауты

– Когда я впервые попала в Абхазию, 15 лет тому назад, когда пересекла границу, я поняла, что хочу жить только в Абхазии. Когда у меня родилась младшая дочка, мы с супругом переехали жить в Новый Афон. Честно говоря, я, как мы переехали сюда жить, границу не пересекала в ту сторону. У меня там остались друзья, братья, сестры, они приезжают к нам.

– Почему вы выбрали Афон?

– Я ездила по странам, когда в театре работала, и поняла, что для меня Новый Афон — это идеальное место, чтобы жить и наслаждаться жизнью.

– Сложно было привыкнуть к новому месту, культуре, новым соседям?

– Нет. До того как мы переехали жить в Абхазию, "капитально" приезжали на месяц, на два, чтобы привыкнуть.

– А когда вы узнали об Абхазии и от кого? Или вы приезжали на курорт в детстве с бабушкой?

– У меня одногруппница – Анастасия Симак, у нее мама абхазка, впервые об Абхазии я услышала от нее. И уже на втором курсе мы приехали с ней отдыхать. Ни разу не жалела, что решилась переехать жить в Абхазию. Мне, если снятся кошмары, то как будто я уехала и не могу въехать обратно.

– В этом году в Арт-маркете вы участвовали не впервые. С каждым годом меняется количество, тематика и качество вашей продукции?

– Уже третий год участвую в Арт-маркете. Раньше я не понимала, какая именно продукция интересна людям. Кому-то достаточно маленькая пиала, кому-то нужна огромная миска, кто-то потом позвонит и закажет. Конечно, участие в этом маркете — это полезная реклама, на месте раздаешь визитки, твою продукцию видят, договариваешься с новыми людьми. Это развивает и стимулирует.