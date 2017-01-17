Защитник животных: бездомными животные становятся по вине людей

Карина Колпакчян рассказала корреспонденту Sputnik Бадраку Авидзба о работе по защите животных в Абхазии.

— Карина, вы уже долгое время занимаетесь защитой бездомных животных, разработали план строительства приюта. С чего начиналась ваша работа?

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— Животных мы любим с детства. У нас очень много добрых и отзывчивых людей, наше общество готово к гуманным акциям. Мы раньше никогда не подозревали, что люди так активно будут откликаться, помогать и поддерживать нас. Каждый помогает чем может, если нужно вылечить, к примеру, собаку, сбитую машиной или еще нужна какая-то помощь, люди сразу откликаются. Всех нас собрал Facebook, до этого каждый из нас делал что мог в защиту животных, подкармливали собак, кошек в своем районе. Бродячими животные становятся по нашей вине. Я говорила своей подруге Карине о том, что с детства мечтаю открыть приют для бездомных животных. Меня часто спрашивали, почему я мечтаю о создании приюта для животных, а не для людей. Я отвечала, что люди умеют разговаривать, у них есть руки и ноги, они могут о себе позаботиться, а собак и кошек жалко. Потом я поделилась с подругой Кристиной, рассказала ей о своей мечте и сказала, что, наверное, моя мечта никогда не осуществится, потому что для этого нужно очень много затрат и возможностей. По прошествии какого-то времени она меня поддержала и предложила организовать фонд защиты животных. Конечно же, эта идея мне понравилась, и два года назад мы зарегистрировали фонд. Затем мы разработали приблизительный план, решили собрать неравнодушных людей.

— Как известно, в Абхазии периодически отстреливают бездомных животных. Как ваш фонд реагирует на это?

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— В первую очередь нами движет жалость по отношению к животным, к тому, что происходит в Абхазии. Если раньше отстрелы происходили редко, и это делалось в ночное время, то в последнее время участились случаи, когда это происходит в 10 или 11 утра на глазах у детей. Мы решили не оставаться в стороне и сделать что-нибудь. В современном мире цивилизованные государства давно отказались от отстрела животных не только по гуманным причинам, но еще и потому, что это неэффективно. Отстрел у нас происходит практически каждый месяц, но при этом количество собак не уменьшается. Самый гуманный и эффективный способ это стерилизация и кастрация, чем мы и хотим заняться, как во всех цивилизованных странах. Обидно за свое государство, потому что во всем мире уже все отказываются от этого негуманного, неэффективного способа, а в Абхазии это продолжает учащаться. Хочется, чтобы наша страна вышла на такой уровень, где не убивают животных. В Европе, к примеру, если человек спасает любое животное, даже дикое, и привозит в больницу, то животное лечат бесплатно, а человеку, спасшему животное, выплачивают премию за его добрый поступок. Человек, который с детства привык к добру, состраданию, жалости, к добрым делам, из него соответственно вырастает нормальный, добрый человек. А ребенок, который видит, как на его глазах убивают собаку, привыкнет к тому, что можно убить и тем самым решить проблему.

— Какие материальные возможности есть у вашего фонда для того, чтобы помогать бездомным животным?

— Мы решили не проводить каких-либо сборов, пока у нас не появится приют для животных. Все, что мы делаем в помощь животным, исходит из наших личных возможностей.

— Земля под строительство приюта для животных уже выделена. Расскажите о дальнейших ваших планах.

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— Пользуясь случаем, хотела бы поблагодарить главу администрации Сухумского района Беслана Авидзба за то, что он выделил нам участок земли в селе Дзыгута под строительство приюта для бездомных животных. Сейчас у нас есть земля, и мы хотим в будущем объявить сбор, но не обязательно финансовый. Люди могут помогать исходя из возможностей, кто-то может помочь строительными материалами, кормом для животных, физической силой, кто-то и деньгами. Мы уже тогда можем объявлять сбор, потому что люди могут посмотреть место, увидеть масштаб работ, что нужно, а чего не нужно. Ждать, пока будет построен приют, нельзя, так как для его строительства нужны большие финансы. Мы уже хотим начать строительство, чтобы решить проблему популяции бездомных животных. Для этого нужно время, за два дня мы ее не решим. Мы хотим пристраивать собак в хорошие семьи, если у нас не получится пристроить, то по опыту европейских стран мы не будем полностью опустошать город от бродячих собак. Мы общались со многими ветеринарами, зоозащитниками Европы и России, и они нам сказали, что полностью опустошать улицы от бродячих животных нельзя. Нас это очень удивило, и мы спросили, по какой причине. Ответ оказался прост. Бродячие животные охраняют свои территории, соответственно там не распространяются ни крысы, ни змеи, ни другие животные. Они нам рассказали случай, который произошел в одном германском городе, откуда всех бродячих животных забрали в приют. Со временем город атаковали змеи, крысы и другие животные. Кастрированных, стерилизованных и привитых животных со специальным ошейником или биркой будут выпускать обратно на те же места, где они обитали. Когда люди увидят ошейник или бирку на животных, то они уже не будут бояться.