Администратор РУСДРАМа: в театр можно будет попасть через интернет

О своих впечатлениях от поездки и планах РУСДРАМа Дэниел Яковиди рассказал в интервью корреспонденту Sputnik Владимиру Бегунову.

— Дэниел, как вы попали в театр имени Вахтангова?

— Это была договоренность Ираклия Хинтба (гендиректор РУСДРАМа – ред.). Кстати, директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок — очень открытый человек. Он читает лекции, проводит экскурсии по своему театру для многих коллег.

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— Какие спектакли ставились во время вашей стажировки?

— За те десять дней, что я там был, с 14 по 24 января премьер не было, спектакли, которые я видел, были запущены осенью. Это "Минетти" (по малоизвестному в России драматургу Бернхарду – ред.), "Крик лангусты" (о Саре Бернар), "Посвящение Еве" (история об одиночестве писателя – ред.) и другие. Меня интересовало, как там построена работа с билетами. Но вы же понимаете популярность театра имени Вахтангова — все билеты были распроданы до конца лета.

— Технически что-то интересное для себя увидели?

— Интересно, что там не продают билеты, а распечатывают их на кассе каждому зрителю персонально, но у нас это неприменимо. Наш театр зависит от Министерства культуры и отчитывается корешками проданных билетов.

— Что еще почерпнули?

— Интересовался продвижением, рекламой. Они также работают с печатными, электронными СМИ, телевидением, дают интервью, но все считают, что главным для театра остается сильный репертуар. Люди ходят на хорошие спектакли, банально, но это так.

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— Какие-то перемены в РУСДРАМе после вашей поездки будут?

— Начнем продажи электронных билетов, но это задумывалось раньше поездки. Скоро у театра заработает сайт, на котором можно будет купить билет, не приходя в кассу.

— Его нужно распечатывать или достаточно скачать и предъявить при входе на экране телефона?

— Надо будет распечатывать. Чтобы учитывать билеты с экрана телефона, насколько я представляю, нужно на них ставить штрих-код и приобретать устройство, которое считывает его с экрана. Это сложно.

— Чем порадует РУСДРАМ публику в 2017 году?

— В феврале возобновятся спектакли "Рождество в доме Купьелло", "Тартюф", "Черная курица, или Подземные жители". Это не премьеры, но зрители хотят их видеть. Продажа билетов на эти спектакли начнется с 1 февраля. Режиссер Андрей Тимошенко, поставивший у нас "Рождество в доме Купьелло", в этом году представит абхазским зрителям своего "Ревизора". Молодой эстонский режиссер Антон Киселюс работает над "Пятью вечерами" по пьесе Володина. Сейчас готовится сцена под эту постановку. Ее зрители увидят предположительно в апреле. Летом будут четырехдневные гастроли, пока не могу сказать кого, но, поверьте, это будет интересно.