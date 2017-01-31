Предстоящие выборы будут жаркими

— Уважаемый Сергей Миронович, в минувшую субботу стартовали выборы в Народное Собрание Республики и, таким образом, и вашу партию, и другие партии ждет нелегкое испытание. В этом году у политических партий появилась возможность выдвигать своих кандидатов во всех избирательных округах. Как поступит "Единая Абхазия"? Сколько кандидатов она намерена выдвинуть и когда это состоится?

— Наша партия настаивает на изменении выборной системы. Мы предлагаем перейти на пропорциональную систему выборов. Выборы по партийным спискам дадут возможность совершенствования политической системы страны, без чего невозможно обеспечить политическую стабильность республики и развитие парламентаризма.

К сожалению, проект Закона о выборах по пропорциональной системе пока еще не принят Парламентом.

Как результат, сегодня в Народное Собрание выдвигаются люди, не связанные с политическими партиями. Многие из них никогда не участвовали в политических процессах. Возникает обоснованное предположение, что некоторые из тех, кто выдвигается в депутаты хотят попасть в высший Законодательный орган страны для решения собственных вопросов.

Да, возможность выдвигать кандидатов по всем 35-ти округам сохраняется, однако это ничего не меняет, так как это – не выборы по партийным спискам, на которых настаивает наша партия. Да, у нас есть возможность выдвинуть наших представителей, практически, по всем округам не только потому, что это позволяет закон, но и в том смысле, что у партии много достойных кандидатов по всей Абхазии.

— До выборов осталось полтора месяца, но активной борьбы особо не чувствуется. Как вы считаете: с чем связано отсутствие накала борьбы?

— Сейчас этап выдвижения кандидатов, потом будет их регистрация, все это займет какое-то время. Реальная борьба, в том числе и в публичном пространстве начнется недели через две-три. И она будет жаркой, уверяю вас, поскольку в каждом из округов уже собираются выдвигаться в среднем 4-5 кандидатов. Есть уже и такие округа, где будут выдвинуты 7-8 и более кандидатов.

© Sputnik / Илона Хварцкия Выборы по-абхазски: голосуем "по-братски"

— Похоже, что все более или менее дееспособные мужчины республики вознамерились стать депутатами. Вот если бы так они стремились стать руководителями и управленцами предприятий, наверное, экономика развивалась куда более быстрыми темпами. А если серьезно, то вот такой вопрос: какие партии предположительно будут выдвигать партийные списки? Как поступит "Единая Абхазия"? Она будет выдвигать партийный список, или все кандидаты будут выдвигаться на персональной основе в округах?

— У нас были планы и по проведению внутрипартийных праймериз, и по проведению съезда, на котором мы собирались выдвинуть своих кандидатов. Однако в последнее время стало превалировать мнение, что в данной ситуации выдвижение кандидатов инициативными группами может быть предпочтительнее, так как сбор кандидатами необходимых для выдвижения подписей в свою поддержку тоже становится своеобразной агитационной работой.

Кроме того, в некоторых избирательных округах хотят выдвинуться более одного члена нашей партии. Есть округа, в которых – помимо членов нашей партии — выдвигаются сразу несколько человек, с которыми у нас близкие взгляды и которые были бы полезны в новом составе Парламента. Разумеется, мы не можем никому отказать – пусть свой выбор сделают избиратели. А партия, уже в будущем составе Народного собрания с самыми достойными из избранных может сформировать единую депутатскую группу.

© Sputnik / Томас Тхайцук Тамаз Гогия: выборы в Парламент Абхазии пройдут при особом ажиотаже

— Как вы думаете, много ли кандидатов будет выдвинуто не от партий, а от инициативных групп? В какой примерно пропорции?

— Думаю, что подавляющее большинство кандидатов будут выдвигаться все же не от инициативных групп.

— Кто, с вашей точки зрения, станет фаворитом предвыборной гонки – какие партии? Можете ли вы дать свой прогноз?

— Основная борьба по причине, изложенной мной выше, будет происходить не между партиями, а между конкретными кандидатами. В том числе, в отдельных округах – между членами и сторонниками одной партии. Такова реальность и таков минус нынешней избирательной модели.

Что же касается прогноза, то не хочется делать поспешных выводов. Надеюсь, что в новом составе Парламента будет немало и членов нашей партии, и наших единомышленников.