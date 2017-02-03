Библиотекарь: в окружении книг всегда есть соблазн их прочитать

О том, какие книги способствуют развитию патриотизма и любви к родине, что необходимо для возвращения читателей в библиотеки и почему в Сухуме осталась всего одна районная библиотека, рассказала корреспонденту Sputnik Бадри Есиава Почетный библиотекарь Эмма Бобуа.

— Почему вы решили стать библиотекарем и как вы к этому пришли?

— Я родилась в Ткуарчале и после того, как окончила школу, поступила на географический факультет Сухумского педагогического института имени Горького, нынешний АГУ. Так как это был вечерний факультет, днем я работала в Республиканской библиотеке имени Папаскир, сейчас у нее статус национальной. Сначала я была секретарем-машинисткой, потом библиотекарем и чуть позже стала главным библиотекарем фонда хранения, затем заведовала отделом краеведческой литературы, научно-исследовательским отделом. Ближе к началу Отечественной войны народа Абхазии была назначена заведующей отделом искусства.

После войны я решила не возвращаться в библиотеку и начала работать помощником главы администрации Сухумского района, а в 2001 году на меня возложили обязанности завотделом культуры Сухумского района. С тех пор я курирую все библиотеки в столице, дом культуры и музеи.

Так получилось, что с культурой и библиотекой я связана с 17 лет. Помню тот день, когда я пришла устраиваться на работу и написала свое первое в жизни заявление. Несмотря на это, мне удалось сделать это правильно и грамотно, что работодатели оценили.

— В каком году вы получили звание Почетного библиотекаря ГССР, и как это было?

— Это звание я получила в 1989 году за многолетнюю трудовую деятельность. Вручала мне его директор Республиканской библиотеки Элеонора Бжания, которая возглавляла ее много лет.

— Эмма Харитоновна, для того чтобы стать библиотекарем, наверное, нужно с детства любить книги. Кто вам привил любовь к ним, и какие книги вы читали в детстве?

© Sputnik. Константин Чалабов Библиотекарь: современные технологии не заменят библиотеки

— Так как я окончила абхазскую школу, и дома говорили исключительно на абхазском языке, всегда отдавала предпочтение абхазским писателям. Произведения таких авторов, как Баграт Шинкуба, Алексей Гогуа, Иуа Когониа мне были очень близки. Они настолько красочно и реалистично могли описать своих персонажей, героев и ситуацию, словно я сама там с ними находилась, видела все это своими глазами. Я как будто не читала, а смотрела картины.

В этом заслуга и нашей учительницы Нелли Хуатхуатовны, которая очень качественно преподносила материал, пересказывала произведения знаменитых абхазских писателей так, что невозможно было их не полюбить. Помимо этого, конечно же, если детей воспитывают в абхазских традициях, говорят с ним на родном языке и прививают национальную культуру, они обязательно в первую очередь будет интересоваться народными писателями.

Несмотря на то, что я по сути своей реалист, романы Баграта Шинкуба, которого я считаю абхазским Пушкиным, всегда производили на меня неизгладимые впечатления. Читая их, я будто была свидетелем тех событий. Практически, такие же эмоции я испытываю во время прочтения работ Антона Чехова.

— А в вашей жизни была книга, которая оказала на вас сильное влияние, возможно, перевернула ваше мировоззрение?

© Sputnik / Томас Тхайцук Как пройти в библиотеку? 8

— Безусловно, это произведение Баграта Шинкуба "Последний из ушедших". Я не могла читать его без слез. В этой книге абсолютно все берет за душу. Сложно объяснить словами, что я ощущала во время чтения, но я плакала. Никогда не читала этот роман на русском языке, потому что есть вещи, которые теряют свою силу, эмоции и реалистичность после перевода. Наш язык очень богат, и перевести этот роман на другой язык лучше, чем он есть, наверное, невозможно.

Я советую прочесть эту книгу каждому, особенно молодому поколению. В ней ярко описывается то, насколько дорога родина, что ее нельзя покидать ни при каких обстоятельствах, нельзя заменить ее высокими должностями или деньгами, каждый уголок нашей родины надо любить и ценить.

У нас прекрасная молодежь, а те, кто говорит, что это не так – они глубоко заблуждаются. Если даже допустить такую мысль, то вина в этом будет возложена на нас – старших. Как мы воспитаем новое поколение, таким оно и будет. Недавно я смотрела телевидение, где один молодой человек сказал, что если кто-то находится в поисках должностей, то зачем в это втягивать молодежь? Я с ним полностью согласна, мы не должны этого делать, и результаты такого отношения к ним будут на совести взрослых людей, которые обязаны направлять на истинный путь. Возвращаясь к книге Шинкуба "Последний из ушедших", — все эти ценности описываются в ней. Мы должны зубами держаться за свою страну и никому не позволять покуситься на ее суверенитет.

— На ваш взгляд, насколько сегодня библиотека востребована в Абхазии?

© Sputnik. Евгений Одиноков Танки против книг: из истории главной библиотеки страны

— Конечно, в связи с распространением интернета, пользователей библиотек стало меньше. Но есть статистика, которая утверждает, что от 18 до 20 % пользователей интернета посещают библиотеки. В основном это люди, которые пишут кандидатские диссертации, занимаются наукой. Остальные же, извините за такую фразу, занимаются всякими сплетнями.

Меньше читателей стало, но они у нас есть, так как никакой интернет и электронная книга не могут передать запах настоящей книги, удовольствие от того, что ты держишь ее в руках, звуки перелистывания страниц, в современной технике нет души, а в книгах она живет.

В то же время, современные технологии помогают в нашей работе. С их помощью мы переводим архивы в электронную версию. В компьютеры вбиты данные, где и на какой полке находится та или иная книга. Это очень удобно.

— Люди, какого возраста и профессии чаще всего посещают вашу библиотеку, есть постоянные посетители?

— Как я уже говорила, у нас есть постоянные посетители, которые и вправду любят читать и берут книги не только в библиотеках, но и покупают в книжных магазинах. Если говорить о районной библиотеке, то там больше читателей – студентов, школьников. Представителей старшего поколения, к сожалению, не так много. На мой взгляд, самое главное, чтобы люди читали, пусть даже на мониторах своих компьютеров или с экранов своих телефонов. Если общество не читает, и оно неграмотное, то это приводит к застою во всех сферах страны.

— Какие основные проблемы сегодня переживают библиотеки Абхазии, чего им не хватает для развития?

— Знаете, до войны в Сухуме было 42 районные библиотеки, сейчас всего одна. Помню, как после 1993 года мы ездили по селам и собирали из разрушенных домов книги, чистили их и привозили. Так мы собирали библиотечный фонд. У нас в районе нет сельских библиотек. Сегодня мы ставим вопрос об их создании в селах района с наибольшим количеством жителей, но из-за нехватки средств пока сделать это не удается. Было бы очень здорово, если бы у жителей села появилась возможность брать и читать книги в своих библиотеках, открыть им свободный и легкий доступ к ним.

Что касается существующей библиотеки, глава нашего района всегда оказывает активную поддержку в приобретении новых книг и решении различных проблем. Также книги нам выделяет и Национальная библиотека, учитывая и на нас во время выписки новых экземпляров.

— На ваш взгляд, каким образом можно вернуть людей в библиотеки, как снова привлечь их внимание к ним?

— Если повысить социальный уровень людей, то у них снова появится время на посещение библиотек и на чтение книг. Когда человеку приходится все время думать о насущном хлебе, своих проблемах, то, естественно, у него нет ни желания, ни времени на чтение.

— Не могли вы назвать плюсы и минусы работы библиотекаря?

© Sputnik / Томас Тхайцук Чолария: княжеский шкаф Шервашидзе-Чачба XIX века будет спасен

— В советское время библиотекарям даже молоко бесплатно выдавали, потому что это очень сложная и вредная работа. Многие думают, что библиотекарь просто сидит и перекладывает книги, но это далеко не так. Как вы считаете, если все было так легко, требовалось бы пятилетнее обучение на библиотекаря? Когда ты работаешь с карточками, и тебя окружает много книг, ты вольно или невольно вдыхаешь пыль, что может вызвать аллергию или различные заболевания.

А плюсы в том, что библиотекарь всегда начитанный, грамотный, и от этого никуда не денешься, так как постоянное пребывание в окружении такого количества книг всегда вызывает большой соблазн их прочесть. Библиотекарей уважали во все времена, восхищались их уровнем грамотности и терпению.