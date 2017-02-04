Онколог: статистика раковых заболеваний в Абхазии растет

Лев Заабетович, рак, по статистике, является основной причиной смерти во всем мире. Можно ли отнести это утверждение и к Абхазии?

© Sputnik. Игорь Зарембо Врач-онколог: среди больных раком 70 процентов курильщики

— Есть мировая статистика заболеваемости и смертности. И рак занимает второе место по заболеваемости и смертности. На первом месте смертность от сердечно-сосудистых заболеваний. Но сегодня настолько быстро развивается кардиология, что лечится уже и то, что раньше не подлежало излечению. Я иногда, иронизируя, говорил, онкология может выйти на первое место, потому что отстаем. Но это я говорил в предыдущие годы. Чего не могу сказать в этот год, потому что мы стараемся выполнять свое назначение. У нас был республиканский диспансер, он переименован в Национальный онкологический центр. Это не потому, что просто я желал этого. Не только обустройство, оборудование, но и внутреннее содержание соответствует центру. Достичь этого удалось благодаря и руководству республики, которое помогло оснастить, и профессиональной команде. Начиная с младшего медперсонала и кончая основными врачами, набралась команда единомышленников, которая может решать очень много вопросов.

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— Расскажите о государственной целевой программе по обеспечению химиопрепаратами онкологических больных.

© Sputnik. Юрий Стрелец Аргун: онкологическое заболевание не приговор

— Государственная целевая программа по обеспечению химиопрепаратами онкологических больных подразумевает обеспечение лекарственными препаратами бесплатно. Начала действовать с 2004 года. К этому шли долго, люди себе сами доставали лекарства, врачи находились в сложной ситуации. Не имея лекарств, мы отказывали и в хирургической помощи. Потому что есть стандарты: химиотерапия, потом операции, лучевое лечение. Лечение онкологических больных проходит в несколько этапов, зависит от стадии заболевания, от его распространенности. Если лекарства есть, мы можем сделать операцию, зная, что больной получит последовательное лечение. Это программа явилась очень большим подспорьем. Эти препараты недешевые.

— На каком уровне находится финансирование этой программы?

© Sputnik. MIROSLAV ROTARI Онколог: на возникновение онкопатологий влияет много факторов

— Как всегда не хватает средств для осуществления этой программы. Обеспечивается своевременно чуть больше половины больных. Ложка нужна к обеду. Лечение идет, есть свои сроки. Самые главное требование – придерживаться стандартов. С момента, как поставили диагноз, лечение должно начаться в течение 7-10 дней. Задержка ухудшает прогноз на лечение. А если лечение начато, любое прерывание приведет к тому, что лекарство будет действовать не так, как предусмотрено. Охват большой, но не всегда своевременный. Лечение, когда прерывается, начинать надо уже сначала. Дорогие препараты по нашим рекомендациям через Минздрав получают пациенты.

— Лекарственные средства приобретаются в России?

© Sputnik. Томас Тхайцук В Абхазии начали испытывать препарат против смертельных заболеваний

— Есть фонд медстрахования, через который наша заявка обеспечивается. Сама больница не закупает не только химиопрепараты, но и никакие лекарственные препараты. Все это обеспечивается государством. Минздравом – общие лекарственные препараты, а химиопрепараты - Фондом медицинского страхования. Но не всегда и на российском рынке есть некоторые препараты. Сами россияне приобретают их в Европе, чаще в Германии. Сейчас российские компании работают над тем, чтобы на рынке появились отечественные препараты. Возникают проблемы у больных по некоторым препаратам, даже замены нет по ним. Поэтому наши граждане, иногда даже через турецкую диаспору действуют. Мы честны перед пациентами. Несмотря на то, что программа действует, мы даем им информацию, что желательно на один курс хотя бы иметь свои препараты. Бывает, повезло, провели 6-7 курсов, а потом лекарства по программе нет. Но я не представляю, если бы этой программы не было. Тогда результаты лечения были бы действительно далеки от тех, которые мы имеем сегодня. Лекарственному обеспечению уделяется особое внимание.

— Сколько случаев заболевания раком ежегодно регистрируется в Абхазии?

— Если в 2004 году, когда программа была утверждена, больных было 20 человек, сегодня до 300 человек. Конечно, проблем в государстве много, но если бы сделали, как раньше, чтоб от Фонда медстрахования выделялось три процента, вместо сегодняшнего одного процента, немного легче было бы с вопросом обеспечения больных.

— По вашим многолетним наблюдениям в последнее время число раковых заболеваний увеличилось?

© Sputnik. Юрий Стрелец Гоов: до конца года лечебные учреждения будут оснащены оборудованием

— При составлении статистики берем всегда трехлетний период. До 2017 года мы смотрели в сравнении 2014-2016 годами, динамика медленно идет наверх. Во всем мире это происходит: увеличивается заболеваемость и смертность онкологических больных. Готовим сайт по онкологии с информацией для пациентов о том, что можем предложить, какие есть врачи, какие виды лечения. Сегодня основная задача нашего учреждения и моя лично — максимально снизить количество выездов на иногороднее лечение. Пять лет мы были без своей операционной. В прошлом году нам предоставили оснащение для операционной. И в течение трех месяцев провели до 50 операций. Это удобно, дает возможность по каждому пациенту, в случае необходимости, собрать коллектив и провести консилиум. Это делается для того, чтобы минимизировать возможные ошибки.

— Изобретаются новые лекарства, которые в некоторых случаях делают возможным отмену операций. В то же время, вы сказали, наблюдается рост онкологических заболеваний. Во Всемирный день борьбы против рака скажите, что нужно делать людям, как себя вести, что нужно предпринимать, чтобы было меньше риска оказаться в Онкоцентре? Что бы вы посоветовали?

© Sputnik. Роберт Джопуа Пульмонолог: борьбу с курением нужно начинать с молодого поколения

— Мы делаем это регулярно в наших газетах. Анализируем ситуацию и выносим общие рекомендации. Самая большая проблема – это проблема поздней диагностики онкологических заболеваний. В целом в республике выделил бы женскую онкологию. Это молочная железа. В женском организме все взаимосвязано, когда делаешь операцию на молочной железе, в дальнейшем нужно делать и другие операции. К большому сожалению, несмотря на два года наших усилий, хотя выявляемость и улучшилась, но вопрос заслуживает очень серьезного внимания. Поэтому Минздрав проводит кампанию по всеобщей диспансеризации, есть результаты, но я ожидал большего. Профилактика - общая работа лечебных учреждений.

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