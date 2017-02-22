Директор РКК "Энергия" рассказал о новых модулях и оснащении для МКС

О перспективах создания собственной Российской орбитальной станции, открытии первого в России центра виртуального проектирования космических кораблей, дальнейшем развитии проекта "Морской старт", а также о будущих полетах туристов к МКС и вокруг Луны рассказал в интервью РИА Новости генеральный директор РКК "Энергия" Владимир Солнцев.

Беседовал специальный корреспондент Александр Ковалев.

— Технологии виртуального моделирования с успехом применяются в автомобилестроении, авиации, при создании модных электронных девайсов. Расскажите, пожалуйста, когда откроется первый в России центр виртуального проектирования космических кораблей, создаваемый в РКК "Энергия"?

— Идея родилась примерно четыре месяца назад, а уже 1 марта 2017 года мы планируем открыть центр. Необходимость его создания очевидна.

Допустим, наши проектанты создают новое уникальное космическое изделие и им необходимо, например, эргономично вписать в его конструкцию сложное электронное оборудование или проложить оптоволоконный кабель, соединяющий десятки приборов. Можно, конечно, работать по старинке, но тогда и сроки создания изделия будут весьма значительные.

Как будет работать центр виртуального проектирования? Инженер с помощью технологий созданной виртуальной реальности входит в "корабль", которого в материале пока нет, работает в искусственно созданном цифровом пространстве, а реализованное решение мгновенно переносится в конструкторскую документацию. Это гигантский шаг вперед для конструкторов, технологов и для специалистов рабочих специальностей. Таким образом, процесс созидания существенно ускоряется без потери качества и огромных трудозатрат. Новые космические модули мы будем создавать именно там.

— Ранее вы заявляли, что РКК "Энергия" намерена первой доставить туристов к Луне на борту модернизированного "Союза". Как будет решена проблема радиационной защиты? Какие еще изменения будут внесены в проверенную временем конструкцию "Союза"?

Речь идет об облете Луны. Думаю, что к 2021-2022 году РКК "Энергия" будет готова первой предоставить эту услугу на международный рынок. Для реализации полета будет использована двухпусковая схема, когда одним запуском на орбиту выводится корабль "Союз", а вторым — разгонный блок ДМ с дополнительным герметичным отсеком. Они стыкуются, далее блок ДМ обеспечивает импульс для облета Луны. Топливо корабля "Союз" в этом случае будет использоваться для коррекции баллистической траектории.

Вопросы радиационной защиты и модернизации кораблей типа "Союз" нами в принципе уже решены. Мы понимаем, что нужна более мощная теплозащита, дальняя радиосвязь, управление спуском в атмосфере со второй космической скоростью и соответствующие изменения в ряде других систем.

— Может быть, кто-то из заинтересовавшихся проектом восьми человек уже сделал первый взнос? Кто из них может полететь первым?

— Облет Луны космическими туристами может состояться через пять-шесть лет после заключения контракта. Эти условия в настоящее время обсуждаются с потенциальными кандидатами.

— Ранее вы заявляли, что Россия планирует высадить первого россиянина на Луну в 2031 году. Насколько могут быть скорректированы эти сроки? Может ли быть среди профессионалов и хорошо подготовленный космический турист?

— Сроки могут быть скорректированы с учетом готовности сверхтяжелой ракеты-носителя.

— Давайте поговорим об этом. Совместно с генконструктором по ракетным комплексам Роскосмоса Александром Медведевым РКК "Энергия" уже ведет проработку носителя сверхтяжелого класса с использованием двигателя РД-171. На какой стадии проект находится сейчас?

— РКК "Энергия" совместно с партнерами действительно ведет работу по определению облика ракеты-носителя сверхтяжелого класса и стартового комплекса под его пуски. Современные тенденции в ракетостроении предусматривают применение пакетной компоновки и мощных ракетных двигателей.

Ранее при разработке ракет-носителей "Энергия" и "Зенит" в НПО "Энергомаш" был создан жидкостной кислородно-керосиновый ракетный двигатель РД-170 и его модификация РД-171М. Они являются одним из важнейших достижений не только в отечественном, но и мировом двигателестроении, и мы полагаем, что их применение целесообразно и в составе ракет-носителей сверхтяжелого класса.

— В годовом отчете РКК "Энергия" говорилось, что специалисты предприятия работают над созданием Российской орбитальной станции (РОС), которая должна прийти на смену МКС. В отличие от всех станций предыдущего поколения, имеющих ограниченный срок службы и подлежащих сведению с орбиты после его окончания, РОС изначально создается с возможностью замены всех модулей и работы на протяжении неограниченного времени.

Каким образом и на основе каких технологий предполагается осуществить этот проект? Во сколько вы оцениваете его создание? Каковы сроки реализации?

— Собственная Российская орбитальная станция, которая сможет работать на орбите после утилизации МКС, проектируется на основе нескольких составных частей. Это модули, уже прописанные в новой Федеральной космической программе (ФКП-2025): МЛМ-У, УМ, НЭМ. Кроме того, позже в состав РОС могут быть включены также шлюзовой (ШМ) и трансформируемый (ТМ) модули, создание которых в ФКП-2025 в настоящее время, к сожалению, не предусмотрено.

Для управления РОС предполагается заимствование наземной инфраструктуры из состава используемого в настоящее время космического комплекса российского сегмента МКС (РКК, НИП, поисково-спасательные средства, наземные средства медицинского обеспечения, средства подготовки экипажа и персонала управления).

Для обеспечения ротации экипажей и грузопотока будут использоваться корабли на базе "Союз МС" и "Прогресс МС", а также разрабатываемого в настоящее время РКК "Энергия" космического грузовика — корабля повышенной грузоподъемности.

Если будет успешно завершено развертывание российского сегмента МКС, включая модули МЛМ-У, УМ и НЭМ, то функционирование РОС может начаться сразу после управляемого спуска и затопления МКС путем отделения от МКС связки модулей МЛМ-У — УМ — НЭМ. Предусматривается, что модуль НЭМ во время полета в составе МКС будет дооснащен элементами и системами, необходимыми для работы в составе РОС в качестве базового блока.

— Какие особенности российской станции будут использованы для ее непрерывного функционирования на орбите?

— В концепции РОС применена структура с центральным узловым модулем, к которому стыкуются все остальные конструкции. Все стыковочные порты РОС оснащаются единой гибридной системой стыковки.

При необходимости замены отработавших свой ресурс модулей каждый из них самостоятельно или с помощью грузового корабля может быть отстыкован и сведен с орбиты, а на его место доставлен новый модуль. При необходимости замены узлового модуля планируется вывести на орбиту его дублера, к которому в дальнейшем пристыкуются новые целевые конструкции.

Поскольку концепция РОС предусматривает использование модулей МЛМ-У, УМ и НЭМ, затраты на создание станции незначительные и связаны прежде всего с дооснащением этих базовых модулей. Кроме того, для функционирования станции обязательно наличие в ее составе шлюзового модуля, финансирование которого не предусмотрено действующей ФКП. При условии своевременного финансирования и проведения работ по дооснащению модулей и созданию ШМ РОС может быть развернута сразу после завершения программы МКС, то есть в 2024-2025 годы.

— Сообщалось, что в 2024 году российский сегмент МКС может получить новый шлюзовой модуль. В чем будут заключаться его конструктивные особенности и отличия от используемого сейчас?

— В отличие от используемого в настоящее время для выходов в открытый космос модуля (СО1), при создании ШМ будут реализованы имеющиеся заделы по модулям УМ и МИМ2. Это позволит снизить затраты на разработку и изготовление ШМ, а также разделить его на два герметичных отсека, тем самым расширив функциональные возможности. Новый модуль обеспечит резервный путь возвращения космонавтов из открытого космоса при возникновении нештатной ситуации. Однако российский сегмент МКС может получить модуль только при условии включения работ по его созданию в новую федеральную космическую программу.

— А одобряет ли РКК "Энергия" проект продления работы МКС до 2028 года с технической точки зрения?

© Sputnik. Марина Лысцева ТАСС/POOL Байконур не окажется на скамейке запасных

— К 2024 году первый из модулей Международной космической станции — функционально-грузовой блок "Заря" проработает на орбите уже 26 лет, а второй — служебный модуль "Звезда" — 24 года.

С технической точки зрения РКК "Энергия" считает целесообразным завершение программы МКС в 2024 году и переход к новой программе Российской орбитальной станции, созданной на базе модулей МКС, еще не выработавших к тому времени свой ресурс (МЛМ-У, УМ, НЭМ). Однако при принятии подобного решения необходимо учитывать и ряд других аспектов, в том числе и политический.

— Необходимо ли продлевать ресурс существующих модулей российского сегмента МКС и если да, то каких именно?

— В соответствии с мероприятиями по продлению полета МКС, в РКК "Энергия" каждый год выпускаются заключения по модулям, которые уже работают сверх определенного в техническом задании ресурса (СМ, СО1 и МИМ2). Технический аудит проводится онлайн как наземными специалистами, так и экипажами космонавтов, работающими на станции.

— Есть ли какие-то подвижки в переговорах с американскими и европейскими коллегами по вопросу продления полета МКС до 2028 года?

— Этот вопрос пока как бы висит в воздухе. Обсуждение плана продления работы МКС до 2028 года международными партнерами в настоящее время не ведется. Но мы не исключаем, что какой-то сегмент станции может сохраниться на орбите и до 2028 года, например в качестве туристического модуля.

— Космические агентства каких стран-участниц положительно относятся к решению о продлении полета МКС до 2024 года?

— В настоящий момент страны договорись о продлении полета МКС только до 2024 года, при этом Европейское космическое агентство присоединилось к решению остальных партнеров только в прошлом году.

— Проекта трансформируемого (надувного) модуля нет в новой Федеральной космической программе, РКК "Энергия" создает его за собственные средства. Сможет ли российский сегмент МКС получить его в 2021 году? Если нет, то в каком году?

— РКК "Энергия" пока не ведет работы по созданию самого модуля. Действительно, в инициативном порядке мы проводили работы по инвестиционному проекту "Создание прототипа трансформируемого обитаемого космического модуля" за счет собственных средств корпорации. По итогам работ были выбраны и экспериментально отработаны состав и структура оболочки, подтверждены основные конструктивные решения с использованием масштабного макета, получены патенты по уникальным решениям. Для начала создания модуля необходим переход к полномасштабной опытно-конструкторской работе (ОКР) с соответствующим финансированием.

При условии выделения финансирования со стороны госкорпорации "Роскосмос" РКК "Энергия" готова создать экспериментальный трансформируемый модуль для испытаний в составе российского сегмента (РС) МКС в течение пяти лет. Таким образом, при наличии финансирования мы готовы сделать модуль и ввести его в состав РС МКС в 2021-2022 годах.

— Во сколько может обойтись создание модуля?

— Затраты на создание зависят, в частности, от назначения, технических требований и характеристик, определяемых заказчиком — госкорпорацией "Роскосмос". В целом же затраты на строительство оцениваются в 6-7 миллиардов рублей, что в разы дешевле, чем изготовление модулей традиционным способом.

— Вместе с тем ранее головной институт Роскосмоса ЦНИИмаш отмечал, что изготовление надувных космических модулей стоит в два раза дороже аналогичного по объему, стандартного, жесткого модуля. Так ли это?

— Использование технологии трансформируемых надувных оболочек в первую очередь определяет особенности изготовления, испытаний и подготовки герметичного корпуса модуля. Не совсем корректно проводить сравнение стоимости надувных и жестких модулей без привязки к их назначению и составу. Нужно учитывать, что стоимость модуля в целом напрямую зависит от цены установленных на нем бортовых систем.

Создание таких модулей требует разработки новых подходов к проектированию, созданию новых материалов, расчетных методик, развертывания новых производств. Решение этих вопросов связано с новизной проекта и действительно требует вложений, сил, финансов и времени.

Но если рассматривать все эти затраты не в рамках первого экспериментального изделия, а с учетом использования при создании будущих модулей различного целевого назначения, то не думаем, что эта технология окажется дороже. Более того, для трансформируемых модулей возможно упрощение и большая унификация оснастки для производства, чем для жестких модулей. Использоваться же они могут не только в составе МКС, но и на Луне, и как метеоритная защита для станций будущего.

— Что будет представлять собой центрифуга, предназначенная для создания искусственной гравитации в модуле?

— Для создания искусственной гравитации с помощью центробежной силы мы рассматриваем возможность установки центрифуги короткого радиуса с диаметром вращения до 6,5 метра. Можно будет реализовать необходимые гравитационные нагрузки при достаточно небольшой скорости вращения центрифуги.

Мы обсуждали конструкцию изделия с европейскими специалистами, возможно, это будет совместный проект.

С помощью центрифуги будут выполняться различные медико-биологические исследования. Кроме того, центрифугу можно будет совместить со средствами профилактики и физическими тренажерами, что повысит их эффективность и поможет космонавтам легче переносить возвращение на Землю.

— Завершено ли эскизное проектирование грузового корабля повышенной грузоподъемности?

— Мы закончили разработку эскизного проекта, и сейчас он находится на экспертизе в головных научно-исследовательских институтах Роскосмоса. Поэтому говорить о полном завершении этапа эскизного проектирования можно будет только после получения соответствующего экспертного заключения.

— Какой объем грузов новый корабль сможет брать на борт?

— Новый корабль сможет доставить на орбитальную станцию суммарно 3400 килограммов (из них до 2400 килограммов грузов в герметичном отсеке и до 2050 килограммов топлива). Таким образом, суммарная масса груза на 800 килограммов превысит возможности используемых сейчас "Прогрессов МС".

— Будет ли корабль называться "Прогресс МС" или иметь другое название?

— У него будет совсем другое название. Пока оно еще не определено.

— Когда планируете построить первый испытательный образец? Когда могут начаться летные испытания? Состоится ли первый старт транспортного грузового корабля повышенной грузоподъемности (ТГК ПГ) в 2020 году?

— По результатам разработки эскизного проекта запуск первого испытательного образца и начало летных испытаний нового грузового корабля возможны уже в конце 2021 года. Однако создание корабля не предусмотрено существующей ФКП, поэтому начало работ зависит от решений Роскосмоса.

— На каком этапе находится проект РКК "Энергия" по строительству нового пилотируемого корабля "Федерация"?

— На данный момент завершен этап технического проектирования корабля. В 2013-2016 годах проводился выпуск рабочей документации, который завершится в рамках заключенного государственного контракта с госкорпорацией "Роскосмос" на финансирование проекта до 2025 года. По этому контракту первый беспилотный пуск намечен на 2021 год, а пилотируемый уже на 2023 год. Могу заверить, что мы идем в утвержденном графике, сдвижек вправо пока нет.

— Расскажите, пожалуйста, подробно про четырех- и шестиместный варианты "Федерации". В чем их сходство и различия, кроме количества кресел?

— Речь идет о версиях одного и того же корабля. Разрабатываемый вариант на шесть человек связан с возможностью спасения дополнительно двоих членов экипажа с МКС в случае возникновения серьезной нештатной ситуации, требующей эвакуации. Все дополнительные средства для поддержания жизнедеятельности космонавтов на время спуска и кресла-ложементы для экипажа могут быть взяты с МКС, куда их предварительно доставит грузовой корабль.

— Когда может быть готов полномасштабный макет нового пилотируемого корабля для статических испытаний?

— Мы начали работы по созданию макета для статических испытаний "Федерации" уже во второй половине 2016 года. Они разделены на два этапа: автономные испытания составных частей корабля и всего изделия в целом. Кроме создания макетов, каждый вид испытаний требует разработки уникальной оснастки и экспериментальной установки. Планируем, что полноценный макет для статических испытаний пилотируемого корабля будет готов к испытаниям к концу 2018 года.

— Есть ли уже задел по летному испытательному образцу корабля "Федерация"?

— В настоящее время полным ходом идет разработка конструкторской документации на новый пилотируемый корабль и подготовка производства. По ряду приборов и агрегатов, разрабатываемых для изделия, сделаны первые опытные образцы для проведения автономных испытаний. Систему аварийного спасения (САС) для "Федерации", скорее всего, будет делать Московский институт теплотехники.

— Будет ли корабль углепластиковым или все-таки планируете делать его из традиционных материалов?

— РКК "Энергия" рассматривала два материала для изготовления корпуса: углепластик и алюминиевый сплав. Оба варианта были достаточно проработаны, а вся документация на пилотируемый корабль была рассчитана на изготовление как композитного, так и традиционного алюминиевого корпусов. Но в результате решили остановиться на варианте изготовления корпуса из алюминиевого сплава. Это позволит нам уложиться в сроки по выполнению государственного контракта.

— Перейдем к проекту "Морской старт". Сообщалось, что контракт NASA с компанией Boeing будет заключен в течение месяца. Долг в размере 330 миллионов долларов перед Boeing РКК "Энергия" должна погасить в течение двух с небольшим лет. Заключен ли контракт? Будет ли принимать новый инвестор проекта — российская компания S7 Group ­- участие в выплате долга живыми деньгами?

© Sputnik. Игорь Агеенко Строительство космодрома "Восточный"

— В скором времени ожидается окончательное подписание документов, выходящих в мировое соглашение. Группа S7 прямого участия в подготовке и исполнении мирового соглашения не принимает. К ситуации, о которой вы упомянули, S7 Group отношения не имеет, поэтому никаких выплат производить не будет, это взаимоотношения РКК "Энергия" и Boeing. И РКК "Энергия" очень благодарна госкорпорации "Роскосмос" в связи с этим за возможность предоставить определенное количество мест в кораблях "Союз" нашим партнерам.

— Реализация мест на "Союзах" — только часть ваших многоплановых отношений с Boeing. Какие еще новые проекты входят в пакет соглашений?

— РКК "Энергия" и компания Boeing — партнеры по целому ряду программ в области пилотируемой космонавтики. Обе компании являются головными предприятиями соответственно по российскому и американскому сегментам МКС. РКК "Энергия" разрабатывает новый пилотируемый корабль "Федерация", компания Boeing — Starliner CST-100. Мы совместно разрабатываем архитектуру полетов в дальний космос. Вот эти, а также ряд других проектов как раз и входят в соглашение.

Кроме того, возможно возобновление программы туристических полетов в космос на "Союзах". Думаю, что в ближайшее время мы заключим контракт с одной из компаний на предоставление туристических услуг. При этом мы не замыкаемся на американской компании Space Adventures, есть и другие предложения.

В частности, с одной из таких компаний мы в марте 2017 года готовы подписать соглашение на девять туристических кресел в "Союзах" для полетов на МКС, которое предполагается реализовать до 2021 года.

— Можете сказать, имеются ли среди потенциальных космических туристов известные люди, вроде певицы Сары Брайтман? Есть ли в списке россияне?

— Могу сказать, что в имеющемся листе ожидания сейчас нет имен типа Брайтман или Брэда Питта. Нынешние потенциальные космические туристы весьма состоятельные, но не публичные личности. Россиян среди них нет. По крайней мере, пока нет.

— До конца 2016 года РКК "Энергия" и Boeing должны были подписать соглашение о проектах по освоению дальнего космоса и созданию лунной инфраструктуры. Подписаны ли соглашения? Если нет, то когда их планируют подписать?

— Работы по окололунной инфраструктуре продолжаются. Соглашение должно быть подписано на уровне космических агентств и правительств. Сроки подписания назвать сложно. Будем стремиться к прогрессу в 2017 году.

— Будет ли разработана новая ракета-носитель для замены украинских "Зенитов" для плавучего космодрома "Морской старт"? Кто будет участвовать в кооперации? Какие двигатели могут быть установлены?

— Думаю, что уже в ближайшие четыре года мы сможем предложить S7 Group новую ракету. График создания этого носителя есть. Уже сейчас понятно, что двигатель первой ступени — это РД-171М, как сейчас на "Зените". Вторая ступень будет с применением РД-0124 производства КБХА. Не исключается, что "Зенит" будет использоваться до тех пор, пока не будет нашей новой ракеты.

— Когда можно ожидать озвучивания первых предконтрактов на запуски?

— Как только они будут подписаны. Теперь это вопрос к компании S7 Group.

— Какая дальнейшая судьба ожидает проект "Наземный старт"? Будет ли он закрыт в связи с отсутствием новых ракет "Зенит"?

— Проект "Наземный старт" плавно переходит в российско-казахстанский проект "Байтерек", только с применением ракеты-носителя "Сункар".

— На каком этапе находятся переговоры по созданию международной окололунной посещаемой платформы?

— Переговоры в этом направлении проводятся с 2011 года в рамках партнерства по программе МКС. В ноябре 2014 года главы агентств стран-партнеров по МКС договорились о совместном изучении сценариев возможного сотрудничества, которые обеспечат переход к полетам в дальний космос.

По решению глав агентств была создана рабочая группа по исследованию возможностей использования МКС для отработки технологий для полетов в дальний космос (ISS Exploration Capabilities Study Team (IECST)), которой поручено исследовать возможность создания окололунной инфраструктуры, определить ее облик и разработать план полетов.

Проработки по концепции платформы должны быть представлены в августе-сентябре 2017 года. Это будет сделано на встрече многостороннего управляющего совета и глав космических агентств для выбора сценария возможного сотрудничества и принятия дальнейших решений.

— Как заявил в интервью РИА Новости глава Airbus DS в РФ Владимир Терехов, компания планирует помочь РКК "Энергия" в практической реализации проекта создания космического буксира. Удалось ли приступить к практической реализации? Что сейчас есть в материале? Как будут распределяться вклады сторон? Что будет представлять собой первый космический буксир? К какому году можно реализовать этот проект?

— РКК "Энергия" и Airbus DS действительно рассматривают возможность совместного создания космического буксира для обслуживания космических аппаратов на орбите. Проект пока находится в начальной стадии разработки.

— Сообщалось, что Airbus DS в кооперации с РКК "Энергия" прорабатывает проекты дооснащения Международной космической станции. Расскажите о них подробнее, пожалуйста.

— Не совсем так. РКК "Энергия" и Airbus DS прорабатывают возможности совместной реализации экспериментов на борту МКС в рамках российской научной программы, включая использование аппаратуры разработки Airbus.

— А по другим направлениям сотрудничества с Airbus DS есть подвижки?

— Да, мы разрабатываем совместную спутниковую платформу среднего класса для широкого спектра заказчиков во всем мире. РКК "Энергия" разрабатывает общий проектный облик, обеспечивает изготовление служебных систем, сборку, испытания, управление полетом.

— Будет ли Airbus DS проводить апгрейд бортового компьютера DMS немецкого производства на российском сегменте МКС? Если да, то когда может быть начата эта работа?

— Стороны постоянно взаимодействуют по вопросам эксплуатации DMS-R, включая рассмотрение вопросов апгрейда. Все будет зависеть от сроков эксплуатации станции на орбите.

— Намерена ли РКК "Энергия" плотнее сотрудничать с частными зарубежными компаниями? Какие совместные проекты могли бы быть осуществлены с Илоном Маском? Что могла бы предложить РКК "Энергия" частным космическим компаниям?

— РКК "Энергия" готова к сотрудничеству с любыми отечественными и зарубежными компаниями, соблюдающими законодательство. Если говорить о новых компаниях, то пока никаких конкретных совместных проектов нет, но мы готовы обсуждать различные возможности. РКК "Энергия" могла бы поделиться с частными компаниями своим опытом в проектах пилотируемого космоса, прежде всего это касается опыта технической и программной интеграции, что сэкономило бы частным компаниям огромные средства и время, а также избавило от возможных ошибок.