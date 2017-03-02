Гицба: Грузия мешает абхазам ездить в Турцию по национальным паспортам

О том, как и в каких областях взаимодействует Полномочное представительство Абхазии в Турции с диаспорой, дипмиссиями, международными организациями и как Грузия ставит "палки в колеса", рассказал ведущему радио Sputnik Абхазия Бадри Есиава полномочный представитель Абхазии в Турции Инар Гицба.

— Расскажите, пожалуйста, чем конкретно занимается Представительство Абхазии в Турции? Какие у него главные задача и цели?

— В первую очередь спасибо большое за приглашение и внимание к полномочному Представительству Абхазии в Турции. Это дипломатическая миссия, которая территориально находится в Турции и, несмотря на отсутствие дипотношений с этой страной, вот уже в течение 23 лет в этом Представительстве осуществляется реализация абхазских внешнеполитических интересов.

Основные направления деятельности Представительства, скажем так, строятся на двух "китах". Первое – это укрепление и развитие разноуровневых связей с нашей многочисленной диаспорой в Турции. И второе направление – это дипломатические задачи, которые перед нами ставит наше руководство.

© Фото: предоставлено МИД РА Паспорт особого назначения: по возвращении сдать

Кроме того, мы стараемся заниматься развитием наших культурных взаимоотношений, задействовать абхазские творческие коллективы на различных мероприятиях и площадках на территории Турции для популяризации нашей культуры среди турецкой публики. Хоть они и знакомы с этим, но это некие дополнительные моменты для популяризации.

Мы занимаемся и работой по привлечению инвестиций. В большей степени это, конечно же, инвестиции наших соотечественников. Учитывая этническую принадлежность, им легче всего решиться на вложение в Абхазию части своего капитала. Если говорить об успешных предприятиях, на мой взгляд, в пример можно привести инвестиции в сельское и тепличное хозяйство в Очамчырском районе и Пицунде. Если в Пицундском тепличном хозяйстве есть доля государственных и российских вложений, то в Кындге полное инвестирование на себя взяли наши соотечественники из Турции.

— Инар, вы занимаете эту должность с июля 2014 года. Хотелось узнать, какие проекты, договоренности, возможно, официальные соглашения были реализованы и заключены за это время.

— Как говорится, дипломатия любит тишину, а в числе тех, что мы можем публично озвучить – это развитие разноуровневых отношений с муниципалитетами. У нас заключены соглашения с такими муниципалитетами Турции, как Бандырма, Картал, Адапазара. С последним соглашение было заключено еще в советское время, но мы его реанимировали, и сейчас у нас активно развиваются отношения и сотрудничество. К примеру, сейчас планируется передача Абхазии инвалидных колясок из Адапазары.

У нас так же активно развиваются отношения по линии культурного взаимодействия. Наши творческие и танцевально-хореографические коллективы принимают участие в различных мероприятиях. Существует и спортивные взаимодействия. Буквально недавно наша баскетбольная команда провела дружеские матчи, а танцевальный коллектив "Абаза" был одним из участников в популярном детском фестивале, который проводится со времен Ататюрка.

И, конечно же, можно вести речь о развитии дипломатических контактов не только с государственными структурами Турецкой Республики, но и аккредитованными там другими дипмиссиями. Мы активно взаимодействуем с Российским посольством, которое оказывает содействие по налаживанию контактов с другими дипломатическими миссиями.

Ведется полномасштабная работа по укреплению положительного имиджа Абхазии в Турции по основным направлениям.

— Насколько мне известно, в Турции работает уже два представительства – в Стамбуле и Анкаре. Представительство в Анкаре начало работу сравнительно недавно, расскажите, с какими сложностями это связано?

— Идея переноса главного офиса полномочного Представительства в Анкару родилась у нас давно, но в связи с определенными объективными сложностями, в частности, связанными с финансированием, реализация этой задачи была отложена. Сегодня продолжает активно действовать офис в Стамбуле, который в большей степени ориентирован на оказание консульских услуг нашим соотечественникам. Кроме того, он участвует в различных диаспоральных процессах. Этот офис ориентирован и на область культурного, экономического сотрудничества.

© Sputnik / Томас Тхайцук МИД: признание Россией Абхазии не подлежит пересмотру

Вся эта работа проводится, конечно же, в Анкаре тоже, но там упор делается на развитие дипотношений.

— Учитывая то, что в Турции проживает большая диаспора абхазов, насколько тесно с ними сотрудничает Представительство. Проводятся ли совместные культурные и иные акции, мероприятия?

— Этот вопрос действительно очень актуален. Когда мы туда приехали, получив назначение, мы столкнулись с ситуацией внутридиаспоральных сложностей. Это были сложности личностного характера. Как известно, в 2010 году была создана "Федерация абхазских культурных центров", и в процессе учреждения их получилось так, что некоторых люди, которые не были избраны в руководство, остались вне Федерации.

Также там существует "Федерация Кавказских культурных центров", с которыми активно работаем по различным проектам, и они оказывают большое содействие в реализации наших задач. Изначально мы себя позиционировали как орган, который находится на равноприближенном положении ко всем диаспоральным и общественным организациям. На своей площадке мы стараемся создавать максимально комфортные условия для преодоления этих разногласий, о которых я говорил выше.

«Федерация абхазских культурных центров» для нас — очень важный партнер, с которым, кстати говоря, заключен ряд соглашений по линии Министерства иностранных дел и Комитета по репатриации.

Если говорить о совместных проектах, они в основном ориентированы на популяризацию языка, культуры, налаживание контактов с исторической родиной, плотных и устойчивых каналов общения.

— А в каком конкретно виде все это реализуется? Речь идет о круглых столах, конференциях или же о работе с молодежью?

— Все это имеет место быть. Существуют определенные площадки, где обсуждаются вопросы сохранения самобытности, вопросы развития и сохранения языка, оказываем содействие в создании учебника по абхазскому языку. Благодаря такой работе, сегодня в Турции работает педагог, который преподает абхазский язык в селах компактного проживания абхазов. Родной язык обучают не только молодое, но и поколение.

Что примечательно, они действительно сумели сохранить традиционные ценности и, чувствуя недостаток знаний родного языка, представители нашей диаспоры стараются восполнить эти пробелы.

© Фото: Полномочное представительство Абхазии в Турции Шамиль Адзынба с рабочим визитом посетил Полномочное Представительство Абхазии в Турции

— Следующий вопрос, возможно, немного не по адресу, но все же, не могли бы вы поделиться информацией о том, сколько человек вернулось на историческую родину со дня окончания войны с Грузией, какая ведется работа в этом направлении?

— Очень активно ведется работа в этой области. Насколько мне известно, из опубликованных данных Комитета по репатриации озвучивается цифра около восьми тысяч человек, получивших абхазское гражданство. Я думаю, что в эту цифру входят не только соотечественники из Турции, но и из Сирии, Иордании. Какое количество из них постоянно проживает в Абхазии, сказать сложно. Более подробной информацией должны обладать сотрудники Комитета по репатриации.

— Несмотря на то, что абхазы не испытывают больших ожиданий в вопросе признания суверенитета республики со стороны Турции, уверен, что нашим Представительством ведется определенная работа в этом направлении. Не так ли?

— Это действительно так, но в большей степени наша деятельность, как я уже говорил, ориентирована на укрепление и развитие взаимоотношений с диаспорой нашей, но на данном этапе в большей степени работа направлена на реализацию гуманитарных проектов. В частности, мы стараемся поддерживать стремление жителей Абхазии посетить Турецкую республику по нашим загранпаспортам. Пока такой возможности у них нет, но мы работаем в этом направлении.

Помимо этого, мы обсуждаем возможность прямого сообщения, как это было раньше, между Абхазией и Турцией. Наши восточные соседи прилагают все усилия, чтоб эта инициатива не была воплощена в жизнь. Проводится работа по рекламе Абхазии как привлекательной для инвестиций страны. Учитывая наши стратегические и партнерские отношения с Россией, предлагаем обратить внимание на такие взаимоотношения с нашим другом.

— Над чем сейчас работает Представительство Абхазии в Турции, какие дальнейшие его планы?

— Мы углубляем и расширяем нашу деятельность по этим трекам, о которых я говорил раньше и, кроме того, мы сейчас стараемся институционизировать нашу деятельность в Турции. Основываемся на тех примерах, которые уже есть у самой Турции. Я думаю, что эффективное взаимодействие по всем этим направлениям будет способствовать укреплению общей ситуации в нашем регионе и Черноморском бассейне.