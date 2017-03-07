Журналист об обстановке в Сирии: истощились ресурсы населения, люди устали

Журналист Анхар Кочнева, которая постоянно проживает в Дамаске и Бейруте, рассказала корреспонденту Sputnik Марии Шелудяковой, как изменилась жизнь сирийских граждан за годы гражданской войны, описала обстановку в стране и рассказала об особенностях работы корреспондентов СМИ в Сирии.

В 1997 году Анхар Кочнева открыла туристическое агентство, которое специализировалось на странах Ближнего Востока, а позднее переехала в Сирию на постоянное место жительства. Изначально она писала статьи для туристов, но когда начались теракты, пришлось сменить направление деятельности и рассказывать о том, что происходит в стране в данный момент. Журналистка стала публичным лицом в регионе, активно писала статьи для сирийской и российской прессы, а также давала интервью.

— Могли вы бы в целом описать обстановку в Сирии? По последним данным, террористы отступают, у них заканчиваются ресурсы. Какие настроения среди обычных сирийцев?

— Истощились ресурсы населения, люди устали. В первые два года войны многие просто не замечали происходящего, потому что еще не так сильно упал курс национальной валюты, многие предприятия продолжали работать, и сирийцы пользовались тем, что производилось в стране.

© Sputnik. Дмитрий Виноградов В народном ополчении Сирии отметили важность освобождения Пальмиры

К концу шестого года вооруженного противостояния с заводов Алеппо практически полностью было вывезено в Турцию все оборудование, а остальное либо разграбили, либо уничтожили. Сильно снизился уровень жизни населения, что не лучшим образом сказывается на настроении и силе духа людей. Они устали от лишений. Террористы взорвали газодобывающее оборудование в районе Пальмиры, и в некоторых областях страны электричество отключается практически на 18 часов в сутки.

Освобождение Алеппо дает надежду, что рано или поздно затянувшаяся ситуация будет разрешена. Это вторая большая победа сирийской армии, причем не только армии, но и министерства по национальному примирению. Необходимо подчеркнуть, что из некоторых районов Хомса и Алеппо боевики вышли в результате переговоров.

Пальмиру удалось отбить буквально за несколько дней. Боевики начали отступать, и уже 1 марта я писала в своих блогах о том, что город практически находится под контролем сирийской армии. К этому моменту террористы вывели свои основные силы.

© Sputnik. Дмитрий Виноградов Сирийская армия освободила ряд жилых массивов под Дамаском

Не только боевые действия приносят эффект, но и результаты переговоров. Кроме того, российские самолеты наносили удары по складам оружия, транспортным артериям, которые использовали боевики для перевозки вооружения. Все это изменило общую картину в лучшую сторону.

Сирийское министерство туризма, например, ни на один день не прекращало работать. Объекты восстанавливаются, отели открываются после реконструкции. На самом деле страна живет, однако в последнее время этот факт остается за кадром большинства телеканалов, которые работают в Сирии. Журналисты хотят показать себя героями и работают на передовой. Поэтому и создается впечатление у большинства телезрителей, что страны нет и все разрушено. На самом деле большая часть страны жила и живет обычной жизнью.

— Как вы узнаете об обстановке в Алеппо или в Пальмире, находясь в сирийской столице? Каким источникам доверяете?

— Есть постоянная трансляция сирийского телевидения и других каналов. Можно периодически смотреть некоторые арабские телеканалы, которые передают с противоположенной стороны и показывают то, что происходит в недоступных для сирийского телевидения местах. Таким образом создается более или менее четкая картина.

Кроме того, многие, находясь в заблокированных районах или на передовой, выкладывают посты, фотографии, видео в социальных сетях. Это также дополняет картину элементами, которые недоступны или просто скрылись от официальных СМИ.

— Сложно ли быть журналистом в Сирии? Может быть, вы наблюдали, как работает пропаганда со стороны террористов?

— Я считаю, что невозможно быть журналистом "на той стороне", но можно быть боевиком, который пишет или снимает репортажи. Торговля иностранными гражданами является одним из основных доходов "Исламского государства", и это уже ни для кого не секрет.

Большинство российских журналистов выходят в интернет из отелей или кафе, где находятся генераторы и бесперебойное питание.

В данный момент по техническим причинам я не могу попасть в Сирию. Сейчас нахожусь в Бейруте. И могу сказать, что многие российские журналисты сталкиваются с проблемами в этой стране.



