Фтизиатр: туберкулез стал моложе и устойчивее

Sputnik, Амра Амичба.

— Аза Арутюновна, охарактеризуйте общую ситуацию с заболеваемостью туберкулезом в Абхазии.

— Состояние дел с туберкулезом несколько лучше, чем было. Новых форм не уменьшилось, но и не увеличилось. Тревожит другой факт. Что встречается не первичный туберкулез, а больше стала встречаться устойчивая форма туберкулеза. Это результат того, что пока стационар не действует. И мы вынуждены многих больных отпускать на лечение домой, в условиях амбулатории.

© Sputnik / Томас Тхайцук Фтизиатр: для нормальной работы диспансера в Гулрыпше нужна вода

Несмотря на то, что в каждом городе организованы амбулаторные пункты и есть ведущие специалисты, приезжают кураторы из центрального тубдиспансера несколько раз в месяц, лекарства в достатке есть. Но у нас нет возможности прослеживать прием препаратов со стороны больных. И мы подозреваем, что больные часто пропускают прием.

В связи с этим устойчивого туберкулеза стало больше, потому как он привыкает к препаратам первой линии и развивается такая устойчивая форма туберкулеза. Настораживает то, что встречаются те, кто впервые в жизни заболели и заболели уже устойчивой формой туберкулеза. Устойчивая форма туберкулеза сложнее лечится и дольше курс лечения. И естественно больные очень тяжело это переносят.

— Каковы симптомы заболевания? По каким признакам можно распознать туберкулез? Или диагноз ставится по результатам рентгена?

— Первые подозрения на туберкулез должны выявляться уже у терапевта. У больного появляется кашель, температура, слабость, потливость, похудение, плохой аппетит. В таких случаях больной естественно обращается к врачу. Может обратиться впервые к своему участковому-терапевту. Если больной в течение трех недель лечится у терапевта и нет улучшения, то уже нужно направить пациента в тубдиспансер.

Обследование может проходить по месту жительства в амбулаторных пунктах, куда два раз в месяц приезжает наша машина со специалистами, забирает мокроту на анализ. Привозим в Противотуберкулезный диспансер в лабораторию, и на следующий день будет результат мокроты. Рентген-снимки можно делать в каждом городе. Сегодня проводим еще и джинэксперт, который дает возможность выявить устойчивую форму туберкулеза.

© Sputnik / Томас Тхайцук Соцработник: не стыдно болеть тубекркулезом, а стыдно не лечиться

В стационаре, учитывая, что у нас мало мест в диспансере, всего 21 койка, есть женские палаты и мужские. Мы можем укладывать только тех больных, которые бактериовыделители, то есть они особо опасны для нашего окружения. Остальные больные у нас лечатся на дому. В связи с тем, что стационар полностью не открыт, мы вынуждены диагностику проводить дома.

Больные иной раз мокроту собирают не так, часто дают слюну вместо мокроты. Тогда берем повторные анализы. Как бы не объясняли, ошибки бывают. И поэтому, конечно, нужно, чтобы было диагностическое отделение. Препараты в наличии, сбоев нет. Возможность лечиться у больных сегодня есть. Нужно желание больного и терпение пройти полный курс лечения.

— На что может рассчитывать профильный больной? Знаю, что есть Национальная противотуберкулезная программа при Минздраве, чем по ней обеспечиваются больные?

— Национальная противотуберкулезная программа полностью обеспечивает больных всеми противотуберкулезными препаратами. Анализ крови, мочи, биохимию можно сделать у нас в стационаре. Но так как иной раз больным тяжело ехать из районов, могут сдавать анализы по месту жительства. В таких случаях общественная организация "Амра" оплачивает им медицинские услуги. Ежемесячно выдаются пайки помощи больным.

— Кто чаще болеет? Мужчины, женщины? Есть ли среди заболевших дети?

— Туберкулез помолодел, как и по всему миру. К сожалению, основная масса туберкулезных больных в возрасте от 20 до 40-50 лет. Встречаются среди них и больные дети. Вот, сегодня привели больного ребенка четырех лет, к сожалению, я даже не знаю, куда его укладывать. Но что-то будем решать. Освободим одну палату, продезинфицируем.

В связи с тем, что заболевает именно продуктивый возраст, когда заболевает тот, кому следовало бы работать и обеспечивать свою семью. Из-за этого бывает, что больной бросает курс лечения, вынужден работать, содержать семью.

— По каким причинам заболевают туберкулезом вообще?

— Туберкулез – инфекционное заболевание, передающееся воздушным путем. Поэтому больные, которые выделяют туберкулезную палочку Коха, заражают окружающих. И заражаются больные больше в закрытых помещениях, на работе, на учебе. На улице вероятность заразиться гораздо меньше.

Лечение на дому оказывается менее эффективным. Так как они контактируют со своими близкими, высок риск заразить окружающих.

Хочу заметить, что туберкулез может поразить не только легкие, но и любой орган человеческого организма, может быть туберкулез глаза, кожи, почек, кишечника, половых органов. Эти формы сложнее немного диагностировать. Но лечиться одинаково, в каком органе бы ни был. Противотуберкулезные препараты у нас всегда есть. Препараты широкой лекарственной устойчивости необходимо принимать под наблюдением врача, поэтому необходимо открытие полноценного стационара.

Учитывая, что больные могут быть неприлежными при приеме препаратов, они могут создать еще одну форму устойчивости и будут в безвыходном положении, так как новых препаратов далее пока еще нет, к сожалению. Необходим стационар и необходима секторизация. У нас в стационаре учтено, чтобы носитель каждой формы туберкулеза лежал отдельно, и вход в учреждение разный, чтобы не было внутрибольничной инфекции. А на сегодняшний день это невозможно реализовать, потому что функционируют только несколько палат. Пациенты ходят друг к другу, выходят на балкон, общаются и соблюдать секторизацию просто невозможно.

— А в чем задержка, когда будет запущен на полную мощность Противотуберкулезный диспансер в Гулрыпше? Знаю, что ремонт уже завершен.

— Внутри здания все построено, аппаратура куплена, оборудование стоит, палаты обустроены. Сегодня у нас нет достаточно воды, с водоснабжением проблемы, нет благоустроенного двора, забора, все в разрушенном состоянии. Начать работать без воды тем более очень сложно. Сейчас занимаются этим, надеюсь к лету откроемся.

— В качестве профилактических мероприятий что вы можете рекомендовать населению республики?

— Профилактика туберкулеза проводится на сегодняшний день в Абхазии. Все лица, контактные с туберкулезными больными, обследуются. Реакция манту, диаскинтест, делаем при необходимости рентген, если есть мокрота, ее анализ. Обследуется больной, и назначаем профилактическое лечение детям. Если недостаточно одного препарата, назначаем второй. Взрослому населению есть другой препарат, который при необходимости дается как профилактика.

До населения нужно довести, что диаскинтест может быть положителен не только при туберкулезном инфицировании, но, например, при онкологии. Комплексно клинику надо смотреть: рентген, компьютер, мокрота, тесты. Человек, который лечился от туберкулеза, у него остаются мета-туберкулезные, остаточные изменения. Это не говорит о том, что он больной, это говорит о том, что он перенес туберкулез.

Остаточные изменения лечатся уже не в диспансере, а у участкового терапевта. После лечения нужно еще в течение четырех лет обследоваться, периодически делать рентген. Кроме того, по мере возможности мы даем нашим больным лечение и от побочных эффектов от приема сильных антибиотиков. Не все есть в наличии, но стараемся.