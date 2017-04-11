Пилия о "мусорном" тарифе в Сухуме: не повысить, а понизить

Глава Сухумского городского Собрания Константин Пилия рассказал в интервью радио Sputnik о том, как будет определяться размер платы за вывоз мусора со столичных предприятий.

Бадрак Авидзба

– Отныне при заключении договора с предпринимателями о вывозе мусора будет учитываться не только площадь объектов, но и объем мусора. Как считать квадратные метры объекта, понятно, но кто и как будет считать объем мусора?

– На очередном заседании Сухумского городского Собрания мы рассматривали этот вопрос, который стоял уже более двух-трех месяцев. Это вопрос очень сложный и серьезный, который стоит перед всеми. К главе администрации Сухума обратился руководитель "Спецавтохозяйства" Саид Кур-Ипа.

Радиоверсию интервью слушайте здесь >>

По ранее принятым тарифам была одна сумма, которая рассчитывалась на квадратные метры объекта, то есть магазин у тебя или офис, ты рассчитываешься совершенно одинаково, что было несправедливо. Скажем, большой магазин дает больше мусора, потому что там есть коробки, упаковки. К примеру, в вашей организации мусора — три бумажки, а вы будете рассчитываться по одной и той же тарифной сетке.

Мы сейчас приняли понижающий от 0,4 до единицы коэффициент, чтобы можно было на этот коэффициент умножать. Пусть слово "умножать" вас не путает, все, что растет до единицы, остается тем же тарифом. Это сделано для уменьшения тарифа. Чтобы не считать объем и сколько у кого мусора, руководитель "Спецавтохозяйства" при заключении договора будет иметь возможность применять данный коэффициент. Например, для вашей организации будет коэффициент от 0,4, соответственно сумма будет в разы меньше, чем есть сейчас. Это очень справедливое решение.

© Sputnik. Томас Тхайцук Кварчия о курортном сезоне: создан штаб по уборке и благоустройству Сухума

– Сколько до этого платил магазин, который торгует продуктами питания, и сколько он будет платить теперь в соответствии с новыми коэффициентами?

– Для магазинов, у которых большой объем мусора, совершенно ничего не изменится, все те тарифы, которые боли раньше, останутся. Всем тем, у которых меньше мусора, к ним будут применять меньший тариф, чем ранее. Для владельцев магазинов никакого превышения тарифов нет, депутаты очень ревностно относятся ко всем повышениям.

– Год, как работает нынешний состав городского Собрания, наверное, можно уже сделать какие-то выводы?

– Нынешний созыв Парламента внес хорошую поправку в закон «О городском Собрании», что теперь глава администрации города назначается с согласия городского Собрания. Депутатам сегодня немного легче обращаться к главе, и он старается помогать. На все городские проекты, которые проводятся в городе, средства направляются решением главы администрации, депутаты как такового влияния не имеют. Только в конце года при принятии бюджета, который концептуально принимается в цифрах. А к тому, что касается цифр, транспортных услуг, коммунальных дел депутаты прямого отношения не имеют.

– Чувствуется ваше желание усилить роль городского Собрания?

– Нами в прошлом созыве был организован Совет органов местного самоуправления. Были привлечены все председатели и заинтересованные депутаты всех собраний. На базе этого Совета была организована группа, которая подготовила проект закона «Об управлении в административно-территориальных единицах».