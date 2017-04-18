Пора становиться взрослым государством

— Сергей Миронович, партия "Единая Абхазия", лидером которой вы являетесь, не выдвигала своих кандидатов в депутаты Народного Собрания, но все же ряд представителей вашей партии были выдвинуты от инициативных групп и сумели победить в своих избирательных округах. Скажите, как вы видите их работу в Парламенте? В чем она будет заключаться: в поддержке инициатив провластных депутатов или же в критике действующей власти?

— Да, в новом составе Народного Собрания есть представители нашей партии. И их работу в Парламенте мы видим не в том, чтобы к кому-то прислоняться, но в том, чтобы ориентироваться на мнение избирателей и конкретный позитивный результат. Если избиратели оказали доверие какому-то депутату, то реализация наказов избирателей округа становится для него главным приоритетом.

Вторым приоритетом для нас всегда были интересы государства: укрепление его экономики, социальной сферы, гражданских институтов. Этим продолжат заниматься в Парламенте VI созыва наши депутаты. Стране нужны квалифицированные законы, так что работы будет много.

— Получается, что ваша партия не уходит в оппозицию к президенту, а с другой стороны правящая партия ("Форум народного единства Абхазии") не очень-то привлекает вас к реализации своей политической программы. Вы как бы зависли между двух огней. Что будете делать в такой ситуации?

— "Единая Абхазия" всегда была не столько партией в классическом смысле этого слова, сколько общественно-политическим движением. И если политическая составляющая в нашей работе в настоящее время уменьшилась, то общественная, напротив, должна усилиться. А то, что вы называете "зависла между двух огней", на политическом языке называется "центризмом".

"Единая Абхазия" — центристская партия. Мы всегда были квалифицированным коммуникатором политического процесса в республике, обеспечивая диалог и договоренности между различными силами, в том числе и радикальными. Думаю, что эта функция будет востребована и дальше.

Нынешний Парламент далеко не однороден по своему составу. В нем совершенно точно будут дискуссии по самым разным вопросам. 2017 год станет сложным и для республики в целом. Радикалов и популистов у нас сегодня хватает, а вот взвешенной, профессиональной позиции недостает. Профессионализацией политического поля страны в интересах простых граждан – вот ключевое направление деятельности нашей партии в ближайшем году.

© Sputnik / Томас Тхайцук Девять комитетов создано в новом Парламенте Абхазии

— Народное Собрание серьезно обновилось. Появятся новые руководители у большинства парламентских комитетов. Как вы думаете, будет ли обеспечена преемственность законотворческого процесса? И какие вопросы вы считаете первоочередными для депутатов?

— Думаю, что полной преемственности в работе Народного Собрания обеспечить не удастся. Возможно, удастся ее достигнуть там, где парламентские комитеты возглавят либо бывшие их руководители из предыдущего созыва Народного Собрания, либо просто ответственные люди. Но их, к сожалению, будет меньшинство. Некоторые законотворческие инициативы наверняка будут пересмотрены.

Полагаю, что будет пересмотрено избирательное законодательство, и основная дискуссия в Парламенте развернется, судя по всему, по закону о выборах президента. Поскольку и власть, и оппозиция внесут в него изменения и дополнения в своих интересах.

Лично меня беспокоит более всего экономический блок парламентской работы. Опыт показывает, что когда в законодательной власти господствует популизм, экономика страдает. И вот степень популизма в новом Парламенте будет гораздо выше, чем в прежнем, так что кабинету министров придется не сладко. Но давайте подождем – посмотрим, какой план законопроектных работ на 2017 год утвердят депутаты.

—Вопрос вам как бывшему депутату: как вы оцениваете работу предыдущего Парламента и чего, с вашей точки зрения, следует избежать новому составу Народного Собрания?

— Вы знаете, в предыдущем составе Парламента некоторые депутаты много говорили о дружбе с Россией, но на деле не выполнили значительную часть тех договоренностей, что были достигнуты с российской стороной. И это относится не только к законодателям, но и к власти как таковой и абхазской элите в целом. Мы пока не научились работать с Россией, как главным своим партнером – и вот эта расслабленность, с одной стороны, уверенность, что Россия за нас решит многие наши проблемы, и нежелание всерьез что-то делать для того, чтобы равноправное партнерство стало реальностью, в ближайшие годы может обернуться нам очередной политической дестабилизацией.

Очень не хотелось бы, чтобы и в новом Парламенте слова опережали реальные дела, в результате чего мы снова будем ходить по кругу. Пора прекратить бездарно разбазаривать с огромным трудом и с кровью добытую нами свободу. Пора становиться взрослым государством.