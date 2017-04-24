Инвестиции в человеческий капитал: Тарба о новом проекте Минэкономики

Sputnik, Амра Амичба.

— Батал, расскажите об условиях проекта? Кто в нем может принять участие?

— Это важный и интересный проект для нас. Своего рода первый пробный проект, потому что до этого государство не инициировало подобные мероприятия. Заключается он в том, что мы хотим содействовать двум категориям. Целевые группы – это начинающий предприниматель и государственный служащий экономического блока правительства и местных органов государственного управления в повышении квалификации, приобретении новых знаний и приобретению опыта, который позволил бы более эффективно работать и тем, и другим в своей сфере деятельности.

— А как реально это будет реализовываться?

© Sputnik / Томас Тхайцук Минэкономики: проверка предпринимателей должна быть один раз в год

Программа на год у нас рассчитана. Сейчас посмотрим, как все сработает. Насколько будет интересно, актуально для наших предпринимателей, граждан. Предусмотрена программа модульного типа. 54 учебных часа, 10 блоков – модулей, которые тематически классифицированы в зависимости от направления – налоги, бизнес-планирование, законодательство, финансы и прочие темы, которые актуальны и имеют очень большое значение для современного предпринимателя.

Нашим партнером и соисполнителем программ выступает Абхазский госуниверситет. Мы решили, что по тем видам дисциплин, в которых важна абхазская специфика, должен быть специалист местный, потому что мы никого пригласить не сможем, кто смог бы рассказать по нашим законам, нормативным актам полноценно. По темам, которые носят теоретический или прикладной характер, мы постараемся пригласить специалистов из вузов-партнеров АГУ - это Московский госуниверситет, Санкт-Петербургский, Донецкий и другие университеты, с которыми руководство АГУ ведет переговоры о возможности привлечения специалистов.

Абсолютно бесплатная программа реализуется за счет бюджета. Набирается 60 человек – это 4 группы по 15 человек, которым постараемся организовать обучение на высоком качественном уровне. Кроме того, помимо модульной программы, у нас в дополнение предусмотрены еще другие виды обучения, стажировки на успешные предприятия. Сейчас прорабатываем, где лучше это сделать. Хотим организовать несколько встреч для целевых групп с преуспевающими бизнесменами в рамках такого свободного общения. Это передача опыта лидерства и успеха.

— Каким образом к вам могут попасть желающие? Как записаться на участие в проекте? Какие документы они должны иметь?

© Sputnik / Томас Тхайцук Батал Тарба: государство поддержит экспортеров

— К сожалению, уже три недели, как объявили набор, но очень слабый отклик, хотя мы написали письма и в районы, чтобы посодействовали и донесли до людей информацию. Написали отраслевым органам власти, в Минтуризма, Минсельхоз, ТПП. Пока шесть заявок. Очень простая процедура. У нас на сайте Минэкономики есть анкета, которую необходимо заполнить. Надо ее заполнить, отсканировать и прислать или занести в Министерство экономики.

Мы принимает абсолютно все заявки от любого гражданина, любого возраста. Единственное, что, если у нас будет больше 60 заявок, мы будет дополнительные критерии отбора применять: возраст до 35 лет. Мы заинтересованы больше в том, чтобы был молодой человек, наличие действующего бизнеса или хотя бы идеи, концепции бизнеса, который можно будет в процессе обучения дорабатывать. Нам больше интересно, если это будет какая-то производственная сфера или сфера туризма, чем торговля или аналогичный вид деятельности. Но опять же повторюсь, только если будет много заявок. Любой может поучаствовать и принять участие в программе. Это что касается начинающих предпринимателей.

— Помимо предпринимателей, еще и госслужащие, они могут принять участие в программе?

Да, это вторая целевая группа – госслужащие экономического блока правительства и местных органов госуправления. Мы уже отправили письма-запросы заинтересованным органам с просьбой порекомендовать до трех сотрудников, которым руководство хочет повысить квалификацию, чтобы они прошли стажировку. Стажировки тоже у нас предусмотрены двух видов: внутренняя (в Республике Абхазия в Минэкономики кого-то пригласим, кого-то в районы отправим) и за пределами нашей страны, что больше интересно многим, наверное. Куда именно, пока консультации проводим, но это будут наиболее успешные регионы России. Определенные есть идеи. Думаю, будет очень полезная стажировка, которая позволит нашим достаточно молодым госслужащим приобрести новый опыт. Они смогут более эффективно выполнять работу по реализации государственной экономической политики.



