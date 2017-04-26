Кононов об акции "Бессмертный полк": люди помнят и гордятся

Sputnik, Амра Амичба

— Международную акцию в Абхазии проводит представительство Россотрудничества. Как проходит подготовка к акции, кто будет оказывать содействие в ее проведении?

— Сегодня люди уже проявляют инициативу и самоорганизуются для того, чтобы почтить память тех, кто отдал свои жизни ради нашего будущего.

Всего за несколько лет из нескольких тысяч граждан, которые в ряде российских городов приняли участие в параде Победы и прошли с фотографиями своих родственников, шествие переросло в международную акцию, в которой уже участвует несколько миллионов человек. Абхазия неоднократно принимала участие в этой акции. И сегодня общественные организации, в том числе общественная организация соотечественников, уже начинают подготовку к этому мероприятию. Готовятся к акции в Гагре и Очамчыре. Ожидаем, что наиболее масштабно акция пройдет в Сухуме.

— Какие вопросы решаются на данном этапе подготовки к акции "Бессмертный полк"? Можете сказать, сколько человек примут участие в этой акции?

Говоря, о количестве, надо сказать, что мы не являемся организаторами и единственными проводниками этой акции. Очень многие принимают в этом участие. Но, исходя из тех данных, которые у нас есть, из тех переговоров, которые мы вели с общественными организациями, обратившимися к нам, полагаем, что в целом по Абхазии будет более тысячи человек. В Гагре и Очамчыре меньше, но по примеру прошлого года стоит ожидать именно такого количества.

Акция "Бессмертный полк" ежегодно включается в единый план городских мероприятий. Ожидаем, что администрация Сухума объявит, что в рамках празднования Дня Победы пройдет акция "Бессмертный полк", и это будет официальным стартом мероприятия.

— Вы говорили о том, что в акции примут участие общественные организации Абхазии. Могли бы назвать их?

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— Вообще, это народная акция. Народ, наше общество и есть наши общественные организации. Я говорил об общественных организациях, которые к нам обращаются в рамках поддержки проведения мероприятия. Это русские общины Очамчырского и Галского районов, "Славянский дом" Гагрского района, Русский культурный центр — молодежное крыло наших соотечественников.

— Какие материальные затраты требуются для проведения акции? Об этом стороне дела никогда не говорим, понятно, что памятные мероприятия важны для всех, но, наверняка, какие-то материальные затраты тоже существуют?

— Акция добровольная, и здесь самое главное — желание пройтись шествием с портретами своих родственников. Но хочется отметить, что в этом году всестороннюю поддержку акции оказывает один из операторов сотовой связи республики. У нас сними есть договоренность о помощи в подготовке и печати фотографий, с которыми они пройдут в составе полка. Для этого людям нужно все лишь приехать к нам в офис с уже имеющейся фотографией или отправить на электронную почту. Затраты по распечатке будет нести представительство совместно с абхазским оператором связи. Определенный бюджет на это выделен. Здесь все будет зависеть от количества людей, которые обратятся к нам за помощью. И, пользуясь случаем, хотелось бы попросить всех, кто планирует к нам обратиться, не затягивать до самого последнего дня, поскольку эта работа требует времени.

— В какие часы идет прием и когда лучше обращаться гражданам в ваше представительство?

— Наше рабочее время по будням с 9 до 18 часов, ждем всех, будем рады видеть всех желающих.

— Что-то будет отличать нынешнюю акцию от прежних?

— Хочется отметить именно то, что с каждым годом проявляется все большая и большая активность как среди бизнес структур Абхазии, так и среди общественных организаций. Людей становится больше. На примере этой акции, а также акции "Георгиевская ленточка" чувствуется заинтересованность школьников. Они к нам приходят в офис просят подсказать, как они могут поучаствовать в качестве добровольцев в этой акции. Это очень радует, и мы это приветствуем.

— Вы затронули акцию "Георгиевская ленточка". При содействии Россотрудничества она уже началась в Абхазии. Это тоже международная акция. Насколько расширились границы этой акции в этом году?

— Действительно, акция уже началась 24 апреля. Мы проговорили с общественными организациями, предоставляем им ленточки, оказываем информационную поддержку. Ленточки раздавали на пешеходном переходе "Псоу" на российско-абхазкой границе, в Гагре, планируется раздавать в городе Пицунда, Очамчыре и, конечно, в Сухуме. За один день 24 апреля более двух тысяч ленточек уже было роздано. Нам прислали фотоотчеты, в ближайшее время можете увидеть на нашем сайте. Очень приятно видеть радостные лица людей и то, что они получают ленточки, очень здорово! Хороший, очень весенний предпраздничный настрой у всех.

— Георгиевская ленточка — это символ единения всех народов, которые внесли свой вклад в дело победы над фашизмом. В День Победы их прикалывают к груди, украшают автомобили. Каждый хочет продемонстрировать уважение и сопричастность к этому событию. Хватить ли ленточек на всех, и где можно получить георгиевские ленточки?

— Георгиевские ленточки можно получить как у нас, так и в общественных организациях соотечественников, которые я выше озвучил. Кроме того, насколько я знаю, ваше информационное агентство Sputnik Абхазия тоже активно присоединилось к этому масштабному проекту, за что мы очень благодарны. Я думаю, что всем ленточек хватит.

— Если объединить участников двух акций "Бессмертный полк" и "Георгиевская ленточка" в Абхазии, в странах СНГ и вообще, в международном масштабе, как вы думаете, насколько может увеличиться количество людей, которые примут участие в них?

— Говорить о масштабах, оперируя какими-то предварительными цифрами, вы сами понимаете, невозможно. Но как мы можем наблюдать, ежегодно масштабы растут по экспоненте, начиная с того времени, когда в отдельно взятых городах рождались эти акции. Потом они превратились в общероссийские, затем и в международные. И сейчас, что касается и акции "Бессмертный полк", и акции "Георгиевская ленточка", они проводятся более чем в 60 странах по всему миру. Это очень существенный результат. Мы все должны гордиться тем, что люди настолько чтят этот день, помнят, не забывают и гордятся.

— Какие мероприятия еще проводит Россотрудничество или при содействии Россотрудничества будут проходить в Абхазии?

— То, что касается наших мероприятий, это, безусловно, уже ставший традицией "Велопробег Победы", который состоится 9 Мая. Планируем стартовать в 10 часов от ворот санатория МВО, далее маршрут составит поселок Гулрыпш-Агуздера, снова Сухум, и завершится возложением у памятника защитникам Кавказа.

5 мая мы планируем провести для школьников Абхазии брейн-ринг под названием "Знать – значит помнить", посвященный, естественно, Дню Победы. И в течение всего месяца в нашем киноклубе будут проходить кинопросмотры военных фильмов, посвященных этой тематике. Так что мы ждем всех на наших мероприятиях, с удовольствием разделим с вами радость Победы и почтим память наших ветеранов.

Также хотелось бы еще раз поблагодарить информационное агентство и радио Sputnik Абхазия за традиционную поддержку наших проектов и инициативу в этом году проведения мероприятий, посвященных Дню Победы, провести предпраздничное мероприятие с раздачей символических ленточек, в ходе которого музыкальный квартет будет исполнять песни военных лет. И мы, и организация соотечественников с радостью присоединимся к вам и окажем посильную поддержку. С вашего разрешения приглашаю всех на наше совместное мероприятие, которое состоится 28 апреля в 13 часов в Сухуме у колоннады.