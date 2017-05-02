Сборную России по конкуру недавно возглавил уроженец Абхазии, мастер спорта международного класса, чемпион СССР Харлам Симония. Корреспондент Sputnik Лев Рыжков пообщался с Харламом Харитоновичем о том, чем живет национальная сборная, и какой на пути к победам открылся фронт работ.

Sputnik, Лев Рыжков

Сравнить с футболом можно

— Харлам Харитонович, когда сборная под вашим руководством поедет на международные соревнования?

— Первый выезд у нас 2 мая. Я поеду со сборной командой России в Австрию. Там будут командные соревнования, этап Кубка мира. Это и будет первый мой старт у меня во главе сборной команды.

— Спрошу максимально откровенно: сборная России по конкуру выступает лучше сборной по футболу?

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— К сожалению, сравнить с футболом можно. Я имею в виду по европейским меркам. Спортсмены у нас хорошие. Но одних спортсменов мало. От лошадей тоже многое зависит.

— А какие проблемы с лошадями?

— Очень большие. Например, моя жена, спортсмен сборной России Наталья Симония сейчас не будет участвовать – у нее был конь травмирован. И мастер спорта международного класса Любовь Кочетова не будет участвовать – она находится в Америке. А для того, чтобы привезти коня из Америки в Европу, потребуется очень много расходов.

— По морю, что ли?

— Самолетом! Нам бы своих коней вместе с наездниками в Австрию привезти.

— А остальные спортсмены – в России?

— Они все в Европе. Ну, как вот у нас хоккеисты где-то играют, сами понимаете. Я с ними, конечно, постоянно контактирую. Я знаю все их результаты – кто как прыгает.

— А сколько человек выступает за сборную?

— В Австрии будет четыре человека за команду прыгать. Но я везу пятерых. Из них я четырех лучших выберу по всем результатам и поставлю выступать за команду.

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— Что ж, ждем побед!

— Я сейчас не могу что-то сказать про результаты. Ведь двое опытных спортсменов выбыли. Так что подключатся двое новых. С ними я планирую и на Чемпионате Европы выступить. Но про результат я ничего не могу сказать. Мы, конники, такие суеверные. Наперед не загадываем никогда.

Очень дорогой спорт

— Давайте поговорим про абхазских спортсменов. Ведь именно Абхазия дала конкуру многих чемпионов. Была же прекрасная школа!

— Конкур был в Абхазии классическим видом спорта. Я у лучших мастеров учился, я с этой школой вырос. Когда-то в Гудаутском районе, в селе Лыхны, был организован конно-спортивный клуб. Потом его перевели на берег моря, в село Бамбора. А я в этом селе и вырос. Занимался конным спортом именно там. Понимаете?

Но, к сожалению, все у нас рассыпалось. Умерли многие. Хотя и в живых еще многие мастера спорта СССР, действующие спортсмены, еще остались. Значит, Юра Пилия есть, Алексей Лакербая, Аксентий Тарба, Джамба Осар. Вот их можно было бы призвать, чтобы они с абхазскими ребятами позанимались – хотя бы в неделю несколько раз.

— Абхазский детско-юношеский конный спорт "рассыпался" из-за войны? Или есть другие причины?

— Да, многое оказалось потеряно после войны, которая была в Абхазии. Война, конечно, многое погубила. И возобновить это – не так уж легко. Возникли препятствия для перевозки лошадей. Граница, сами понимаете. Завозить, вывозить, оформлять бумаги. Потом еще лошади очень дорогие стали. И вообще конкур – очень дорогой спорт. Поэтому тяжело. Но везде есть выходы,. И поэтому руки нельзя опускать никогда. Надо как-то вперед двигаться.

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— Ну, а с чего можно начать возрождение интереса к конному спорту в Абхазии?

— Для начала можно сделать какие-то показательные мероприятия, чтобы дети хотя бы увидели, что такое конный спорт. Дети заинтересуются, начнут заниматься. Национальные виды я тоже люблю. Но национальные виды – это не олимпийские. А вот конкур, троеборье, выездка — олимпийские. Хотелось бы, чтобы они в Абхазии развивались. Хотелось бы возобновить вот это все.

Но я не знаю. К сожалению, это очень трудно. Если бы в сборной России участвовали спортсмены из Абхазии, это было бы для меня большая честь. Я мог бы сказать, что я уже достиг всего. Если бы только была такая возможность!

О важности купания лошадей

— Но ведь любой процесс начинается с малого. Каким конкретным действием можно дать старт большому процессу?

— Построить конно-спортивный пансионат. И привозить туда сборную команду России. Мы это практиковали раньше. Возили туда лошадей после окончания сезона. У нас даже не было нормальных коневозок. Вагонами грузили лошадей, везли в Гудауту. И они там тренировались, плавали на море.

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— Это, наверное, в советское время?

— Да, еще тогда. Я бы это хотел возродить. Но, к сожалению, понимаете, у нас – то одно, то другое. Вот сейчас Рауль Джумкович Хаджимба поддерживает нас. Но нам надо еще инвестора какого-нибудь найти, чтоб хоть немного сдвинуться с места.

— Правительственная поддержка у вас действительно есть. Кубок Абхазии чего стоит!

— Мы в прошлом году возобновили кубок Абхазии, благодаря исключительной поддержке Рауля Джумковича. И в этом году тоже он поддержал нас. Вот прямо сегодня я разговаривал с ним по телефону. Очень благоприятный разговор был. Он выделил нам на соревнования 1 миллион рублей в качестве призового фонда.

Будем, как и в прошлом году, здесь, в Москве соревнования проводить. Здесь нам помогает наша абхазская диаспора: Беслан Агрба, Руслан Хагба. Помогает посол Абхазии Игорь Ахба. Постоянно мы с Игорем Муратовичем в контакте по этим соревнованиям. С этой поддержкой я думаю, что мы не хуже проведем соревнования. Сам Рауль Хаджимба присутствовал в прошлом году. Он видел, как это проводилось, на каком уровне. И в этом году мы хотим сделать еще лучше.