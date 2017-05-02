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Мастер спорта международного класса , чемпион СССР Харлам Симония

Харлам Симония: конный спорт достояние Республики Абхазия

© Фото: Александр Кочетов
Интервью
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Знаете, какой вид спорта самый демократичный? Где совершенно без разницы, какого вы возраста или пола? Кто-то вспомнит боулинг. Но на самом деле это – конкур. Например, национальная сборная по конкуру комплектуется из мужчин и из женщин. А ни в одном другом виде спорта на профессиональной основе ничего подобного нет.

Сборную России по конкуру недавно возглавил уроженец Абхазии, мастер спорта международного класса, чемпион СССР Харлам Симония. Корреспондент Sputnik Лев Рыжков пообщался с Харламом Харитоновичем о том, чем живет национальная сборная, и какой на пути к победам открылся фронт работ.

Sputnik, Лев Рыжков

Сравнить с футболом можно

— Харлам Харитонович, когда сборная под вашим руководством поедет на международные соревнования?

— Первый выезд у нас 2 мая. Я поеду со сборной командой России в Австрию. Там будут командные соревнования, этап Кубка мира. Это и будет первый мой старт у меня во главе сборной команды. 

— Спрошу максимально откровенно: сборная России по конкуру выступает лучше сборной по футболу?

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© Sputnik / Томас Тхайцук
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— К сожалению, сравнить с футболом можно. Я имею в виду по европейским меркам. Спортсмены у нас хорошие. Но одних спортсменов мало. От лошадей тоже многое зависит. 

— А какие проблемы с лошадями?

— Очень большие. Например, моя жена, спортсмен сборной России Наталья Симония сейчас не будет участвовать – у нее был конь травмирован. И мастер спорта международного класса Любовь Кочетова не будет участвовать – она находится в Америке. А для того, чтобы привезти коня из Америки в Европу, потребуется  очень много расходов. 

— По морю, что ли?

— Самолетом! Нам бы своих коней вместе с наездниками в Австрию привезти.

— А остальные спортсмены – в России?

— Они все в Европе. Ну, как вот у нас хоккеисты где-то играют, сами понимаете. Я с ними, конечно, постоянно контактирую. Я знаю все их результаты – кто как прыгает. 

— А сколько человек выступает за сборную?

— В Австрии будет четыре человека за команду прыгать. Но я везу пятерых. Из них я четырех лучших выберу по всем результатам и поставлю выступать за команду. 

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— Что ж, ждем побед!

— Я сейчас не могу что-то сказать про результаты. Ведь двое опытных спортсменов выбыли. Так что подключатся двое новых. С ними я планирую и на Чемпионате Европы выступить. Но про результат я ничего не могу сказать. Мы, конники, такие суеверные. Наперед не загадываем никогда.

Очень дорогой спорт

— Давайте поговорим про абхазских спортсменов. Ведь именно Абхазия дала конкуру многих чемпионов. Была же прекрасная школа!

— Конкур был в Абхазии классическим видом спорта. Я у лучших мастеров учился, я с этой школой вырос. Когда-то в Гудаутском районе, в селе Лыхны, был организован конно-спортивный клуб. Потом его перевели на берег моря, в село Бамбора. А я в этом селе и вырос.  Занимался конным спортом именно там. Понимаете? 

Но, к сожалению, все у нас рассыпалось. Умерли многие. Хотя  и в живых еще многие мастера спорта СССР, действующие спортсмены, еще остались. Значит, Юра Пилия есть, Алексей Лакербая, Аксентий Тарба, Джамба Осар. Вот их можно было бы призвать, чтобы они с абхазскими ребятами позанимались – хотя бы в неделю несколько раз. 

— Абхазский детско-юношеский конный спорт "рассыпался" из-за войны? Или есть другие причины?

— Да, многое оказалось потеряно после войны, которая была в Абхазии. Война, конечно, многое погубила. И возобновить это – не так уж легко. Возникли препятствия для перевозки лошадей. Граница, сами понимаете. Завозить, вывозить, оформлять бумаги. Потом еще лошади очень дорогие стали. И вообще конкур – очень дорогой спорт. Поэтому тяжело. Но везде есть выходы,. И поэтому руки нельзя опускать никогда. Надо как-то вперед двигаться.

Скачки на бзыбском эподроме на Кубок президента
© Sputnik / Томас Тхайцук
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— Ну, а с чего можно начать возрождение интереса к конному спорту в Абхазии?

— Для начала можно сделать какие-то показательные мероприятия, чтобы дети хотя бы увидели, что такое конный спорт. Дети заинтересуются, начнут заниматься. Национальные виды я тоже люблю. Но национальные виды – это не олимпийские. А вот конкур, троеборье, выездка — олимпийские. Хотелось бы, чтобы они в Абхазии развивались. Хотелось бы возобновить вот это все. 

Но я не знаю. К сожалению, это очень трудно. Если бы в сборной России участвовали спортсмены из Абхазии, это было бы для меня большая честь. Я мог бы сказать, что я уже достиг всего. Если бы только была такая возможность!

О важности купания лошадей

— Но ведь любой процесс начинается с малого. Каким конкретным действием можно дать старт большому процессу?

— Построить конно-спортивный пансионат. И привозить туда сборную команду России. Мы это практиковали раньше. Возили туда лошадей после окончания сезона. У нас даже не было нормальных коневозок. Вагонами грузили лошадей, везли в Гудауту. И они там тренировались, плавали на море. 

Скачики в селе Кутол Очамчырского района в честь праздника весны и труда
© Sputnik / Томас Тхайцук
Скачки в Кутоле: Первомай в Абхазии

— Это, наверное, в советское время?

— Да, еще тогда. Я бы это хотел возродить. Но, к сожалению, понимаете, у нас – то одно, то другое. Вот сейчас Рауль Джумкович Хаджимба поддерживает нас. Но нам надо еще инвестора какого-нибудь найти, чтоб хоть немного сдвинуться с места. 

— Правительственная поддержка у вас действительно есть. Кубок Абхазии чего стоит!

— Мы в прошлом году возобновили кубок Абхазии, благодаря исключительной поддержке Рауля Джумковича. И в этом году тоже он поддержал нас. Вот прямо сегодня я разговаривал с ним по телефону. Очень благоприятный разговор был. Он выделил нам на соревнования 1 миллион рублей в качестве призового фонда. 

Будем, как и в прошлом году, здесь, в Москве соревнования проводить. Здесь нам помогает наша абхазская диаспора: Беслан Агрба, Руслан Хагба. Помогает посол Абхазии Игорь Ахба. Постоянно мы с Игорем Муратовичем в контакте по этим соревнованиям. С этой поддержкой я думаю, что мы не хуже проведем соревнования. Сам Рауль Хаджимба присутствовал в прошлом году. Он видел, как это проводилось, на каком уровне. И в этом году мы хотим сделать еще лучше. 



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