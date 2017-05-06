Адгур Харазия: город не может существовать только запретами

О том, почему администрация Сухума дала согласие на строительство сборно-разборных сооружений на набережной столицы в интервью Sputnik рассказал глава администрации Сухума Адгур Харазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik

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— Адгур Рафетович, несколько дней назад вы рассказали о том, что дали разрешение группе бизнесменов на строительство на набережной Сухума детского кафе и павильонов. Они в свою очередь вложат в развитие города 50 миллионов рублей. Как будут происходить вложения средств в город, вы подписали соглашение или такие документы готовятся?

© Sputnik / Томас Тхайцук Один павильон летнего кафе уже возвели на набережной Сухума

— Нет, у нас существует устное соглашение. В сумму 50 миллионов входит и кафе, которое будет построено. Они построят три сборно-разборных павильона, также построят само кафе, павильоны будут работать летом, осенью их разберут. Строительство кафе и павильонов одобрены в Управлении архитектуры администрации. Помимо этого, на набережной Сухума не работает ни одна из уборных. В прошлом году мы построили один туалет на набережной напротив правительственных зданий, но в течение года его два раза сожгли, сейчас мы его восстанавливаем. Бизнесмены взяли на себя обязанность отремонтировать туалеты от Схумской крепости до поворота на Маяк. Бизнесмены, если вы обратили внимание, уже сейчас красят бордюры набережной и меняют старые плафоны на новые на свои средства. Помимо этого, мы договорились о том, что они построят на набережной раздевалки, я подписал разрешение около десяти дней назад. После того как предприниматели закончат строительство, мы будем смотреть на то, как были выполнены обязательства, если будут недостатки, по их заверению, работы будут выполнены надлежащим образом. Пока они выполняют все свои обещания, кафе еще не построено, но они уже благоустраивают набережную.

— Составлена ли смета на проведение строительных и восстановительных работ на набережной?

© Sputnik / Томас Тхайцук Глава Сухума одобрил строительство кафе взамен на ремонт набережной

— После завершения работ они предоставят смету, мы с ними часто встречаемся, разговариваем, они обсуждают с нами все свои планы по строительству. Строительством занимаются люди, родившиеся и выросшие в Сухуме, это для меня один из главных принципов. Мне очень нравится их подход, они говорят, что это их город, и хотят, чтобы он был красивый и чистый, все они участники Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Некоторые считают, что если человек строит кафе, то он делает это для себя, но я считаю что это неправильный подход. Помимо дела, которое приносит доход, здесь есть благотворительность. То, что они украшают набережную, не приносит им дохода, они это делают из своих средств. Государство не может существовать без бизнеса, если не будет людей, которые будут платить налоги.

— В случае если к вам и в дальнейшем будут обращаться бизнесмены с предложениями о благоустройстве города, будете ли вы рассматривать их предложения, станет ли прецедентом строительство кафе на набережной?

© Sputnik / Томас Тхайцук Харазия о строительстве кафе на набережной в Сухуме: в интересах города

— Я здесь работаю более двух лет, пока не было случая, чтобы бизнесмены говорили о том, что готовы благоустроить город. Был случаи, когда собрались бизнесмены после потопа в Сухуме летом 2016 года, они пообещали помочь с топливом, если мы предоставим необходимую технику для ликвидации последствий стихии. У нас не было специальной техники, мы привезли трактора, но ни одного литра топлива мы так и не получили. Они сами собрали нас, но, когда дошло до дела, все спрятались. У нас есть бизнесмены, у которых большой оборот средств, но я не знаю ни одного человека, кто хоть что-то сделал для развития города, никто не потратил ни рубля для поддержки столицы. При работе Сухумского винзавода выделяется много отходов по трубе, мы попросили их устранить проблему, но они не делают этого. Разве можно сравнивать обороты винзавода и кафе, предприниматели, строящие кафе, еще не начали работать, но уже стали облагораживать набережную. Мы готовы рассматривать предложения от предпринимателей, если они могут помочь городу, мы не будем отказывать. В позапрошлом году у нас были представители гостиницы "Интер-Сухум", они также попросили дать в пользование территорию на набережной в промежутке трех волнорезов. Он обещали благоустроить набережную, я согласился, но, кроме разговоров, ничего не было сделано. Я не отказываю тем, кто хочет сделать полезное для города, тем, кто может помочь и себе и городу. Но, к примеру, "Интер-Сухум" закрыл все проходы к пляжу, но что они сделали для города? Правда, они платят налоги, но то, что они загородили проход к морю, это не правильно. Они имели бы на это моральное право, если бы они благоустроили эту зону, сделали бы тротуар, например, но и этого нет. Но если кто-то может помочь городу, мы предоставляем ему такую возможность. Государство не может существовать только запретами, если мы не будем давать разрешений, закрывать перед бизнесменами двери, из этого ничего хорошего не получится. СССР закрыл все двери, и вы помните, чем это завершилось, те, кто может внести свой вклад в развитие города, должен иметь такую возможность.



