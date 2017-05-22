Цветок без корней: Красная книга Абхазии

О том, появится ли в Абхазии своя Красная книга, какие животные и растения находятся на грани исчезновения, в интервью корреспонденту Sputnik Владимиру Бегунову рассказал директор Института экологии АНА Роман Дбар.

Удвоить площадь заповедников

– Роман Саидович, что дают подобные праздники?

– Это попытка обратить внимание общества и ученых на необходимость сохранения биологического разнообразия планеты. Но при этом существующие на земле виды растений и животных всегда находятся в трансформации. Окаменевшие отпечатки древних растений и животных – доказательство того, что на земле происходили смены флоры и фауна. И этот процесс остановить невозможно.

– Тогда какой смысл бороться?

© Sputnik. Сергей Мальгавко День перелетных птиц: абхазские дрозды зимуют на Кипре

– Это, скорее, борьба с уменьшением антропогенного фактора. Человек оказывает на природу планеты огромное влияние: загрязняет колоссальные территории, меняет климат и приводит к вымиранию не только отдельных видов, но и целых групп живых организмов. Один из способов сохранения биологического разнообразия на земле — это создание охраняемых природных территорий: заповедников, национальных парков, природных заказников. Рекомендованная доля таких территорий на страну — не менее 10%. В Абхазии эта цифра равняется 11%, хотя режим охраны этих объектов оставляет желать лучшего. Мы рекомендуем поднять процент заповедников в стране до 27%. Это можно сделать, если создать национальных парк в Кодорском ущелье. Его проект разработан и отправлен в правительство.

Если это свершится, Абхазия окажется в первых строчках списка стран с рекордно большим процентом заповедников. Но замысел не в рекордах, большая часть Абхазии — это горы, их нужно охранять. К тому же Кодорский национальный парк будет смыкаться с Кавказским заповедником, и получится общий экологический каркас по обе стороны хребта.

Виртуальная Красная книга

– У Абхазии есть своя Красная книга?

© Sputnik / Томас Тхайцук Парламент Абхазии проголосовал за создание Красной книги Абхазии

– Нет, мы ориентируемся на советскую, но она не специализирована для нужд Абхазии. Попытки создать свою Красную книгу предпринимались еще до распада СССР. Я тогда входил в комиссию. Работа тогда была не закончена. Мы вернулись к ней в конце девяностых годов. Это дорогой процесс. Причем траты это не только деньги на печать Красной книги, это больше затраты на научные исследования в разных направлениях.

У нас научная работа была проведена. Она финансировалась из Государственного экологического фонда. Ее результаты оформлены в отчет со списками растений и животных, которые предлагается включить в Красную книгу Абхазии.

Мы хотим отказаться от издания красочного печатного тома, который может стоить несколько миллионов. Этот список нужно опубликовать в интернете. Красная книга не чтиво, а документ, список охраняемых животных со статусом: издающий вид, находящийся на грани исчезновения, нуждающийся в охране и так далее. Таким образом у природоохранных структур появится реально действующий список растений и животных, нуждающихся в защите.

Исчезнувшие цветы

– Расскажите об исчезнувших и находящихся на грани уничтожения животных Абхазии.

© Sputnik. Владимир Бегунов Голубые крабы и леопарды Абхазии

– У нас полвека никто не видел эндемика бабочку Брамея Ледерера. Она была размером с ладонь и водилась в заболоченных ольховых зарослях. Сейчас мы вынуждены регистрировать ее как вымерший вид.

Под угрозой сокращения численности находятся дельфины. В первую очередь уникальный черноморский подвид азовского дельфина, который обитает в узкой прибрежной полосе. Численность азовки сокращается. В местах ее обитания больше всего загрязнений моря, там много сетей рыбаков, в которых запутываются и гибнут дельфины. Другие виды дельфинов белобочка и афалина не уникальны, они распространены по всему миру, но в Черном море их численность продолжает уменьшаться, и они должны быть включены в Красную книгу.

К исчезнувшим видам можно отнести бобра, он обитал в Абхазии в XIX веке, и зубра, его встречали здесь еще в начале XX века.

Из растений мы давно не встречали Подладанник красный, который рос только на территории Пицундско-мюссерского заповедника. Это растение, которое состоит только из цветка. У него нет листьев, стеблей и корней, есть только присоска и огромный цветок, который паразитирует на некоторых видах пальм.

Кроме того, в Абхазии есть узколокальные растения-эндемики, которые встречаются на ограниченной территории и постоянно находятся в единичном количестве экземпляров. К примеру, Колокольчик парадоксальный. Этот вид представлен несколькими растениями, произрастающими на одной скале в Бзыбском ущелье. Больше нигде в мире он не встречается. Водосбор Гегский тоже ограничен несколькими участками произрастания.

Краснокнижная метла © flickr.com/ Antony Grossy Удод - "Птица года"

– Есть неочевидные виды, которых, казалось бы, валом, а, на самом деле, они под угрозой?

– В Красной книге СССР значится серна. Это горная коза, которая сейчас у нас вполне себе разрешенный для охоты вид. Но ареал ее сокращается, и если серну массово будут отстреливать охотники, то недалек тот день, когда ее можно будет увидеть только на картинке. Часто на трассе можно увидеть, как торговцы продают метлы из иглицы. Это реликтовый краснокнижный вид, ареал его распространения сокращается. Население же по неведению считает его очень удобным для изготовления метел. Это, кстати, хороший пример, как человек, не ведая, что творит, может уничтожить целый вид растений.



