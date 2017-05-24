Ландшафтный дизайнер: не все нормы соблюдаются в Абхазии

Sputnik, Асида Квициния

– Наала, расскажите, как вы рассматриваете состояния парковых зон в Сухуме?

– Парки в Сухуме закладывались в конце XIX века. И на мой взгляд, их создавали хорошие специалисты, которые учитывали все нормы садово-парковой архитектуры. Город полон интродуцентами, завезенными со всего мира, и если проследить за тенденцией цветения в столице, то можно заметить, что в Сухуме не бывает периода, когда что-то не цветет, от ранней зимы и до поздней осени мы наблюдаем красиво озелененный город.

– Получается ли городу сохранить свой цветущий облик?

© Sputnik / Томас Тхайцук Зеленый подарок столице: семь эвкалиптов высадил Sputnik в парке Сухума

– У нас есть специалисты, которые следят за порядком. Они тщательно ухаживают за растениями, постоянно что-то подсаживают, чистят, стригут. Но у зеленого хозяйства нет такого штата сотрудников и финансов, чтобы держать город в неизменном виде. Поэтому мы наблюдаем на сегодняшний день в наших парках то, что великовозрастные деревья стоят, а кустарниковых форм в каких-то местах уже нет. Их периодически нужно подсаживать и делать это грамотно. Существуют особые тонкости, по которым рассаживают растения, такие как календарь цветения, благодаря которому в городе постоянно что-то цветет.

– Стоит ли менять вид парков, вносить какие-то новшества?

– Менять ничего не стоит, но надо ухаживать за тем, что уже есть. Я думаю, нам необходима грамотная подсадка цветущих вечнозеленых растений. Их не должно быть много, но они должны выделять какие-то определенные объекты, такие как центральные клумбы или полосы вдоль тротуара. У нас с этим немного проблематично, все, что связано с ландшафтной архитектурой, — это большой объем финансирования, бывают такие случаи, когда закупаешь 20 корней роз, а из них могут приняться только 10, всегда есть какие-то потери.

– Насколько хорошо соблюдаются эти правила в Сухуме?

© Sputnik / Томас Тхайцук Sputnik поможет Сухуму сохранить статус Зеленой столицы

– Парки по всему миру рассчитаны на комфорт человека, и все в нем делается так, чтобы удобно было людям. А если говорить о нормах благоустройства парков, главным считается правильное распределение зон отдыха — от детских площадок, спортивных зон и мест выгула собак. Также в парках допускается такие элементы, как выносная торговля и палатки с легким перекусом, но для больших строений, таких как рестораны и кафе, должны быть выделены отдельные зоны и только в том случае, если это большая парковая зона, и к ней подведены коммуникации. Большие строения, рестораны и кафе без надлежащей инфраструктуры могут загрязнять территорию.

На сегодняшний день не все нормы соблюдается в Абхазии, например, отсутствуют площадки для выгула собак, что приводит к загрязнению территории парков. У нас стоят скамейки, урны, и на этом — все. Единственное место, где соблюдаются все нормы, это набережная Сухума, там учитываются все правила, со всеми необходимыми зонами для удобства людей.

– Много шума вызвала детская площадка в столице, в парке напротив филармонии. Нарушает ли она нормы садово-парковых зон?

– Детская площадка в парке напротив филармонии, на мой взгляд, абсолютно соответствует норме. Она ничем не портит композиционное решение парка. Было много шума из-за этого, но я не понимаю причины. Если бы там построили ресторан, я бы также возмущалась. Но это конструкция, которую можно в любой момент собрать и разобрать, она ничем не повредила флору парка и не нанесла никакого ущерба.

Для меня, например, намного хуже выглядит центральная клумба в этом парке, которая нормально не озеленена. Площадь у нее большая, и это упирается в финансы. Но даже в таком виде этот парк выглядит прилично.

– А что касается национальных парков. Какие застройки разрешены там?

© Sputnik / Томас Тхайцук Амра Амичба Эвкалипт со столичной пропиской: как Sputnik Абхазия в Сухуме деревья высаживал

– В качестве национального парка можно рассмотреть территорию Рицинского заповедника. Насколько мне известно, условия там с каждым годом улучшаются. Но по всему миру запрещается строить рестораны на территории национальных парков. Но, как пример, у нас есть лечебный комплекс Ауадхара, который не наносит какого-то ущерба окружающей среде. И на мой взгляд, если грамотно подвести инфраструктуру, без вреда для экологии, строительство ресторанов и гостиниц, в принципе, допускается. Но именно Рица — визитная карточка Абхазии, второй такой у нас нет, поэтому нам стоит не рисковать и прилагать все усилия, чтобы сохранить ее.

– Рассматриваете ли министерство новые проекты для дополнительного озеленения города?

– Да, но рассматривая проекты, мы предупреждаем, что должны быть условия или решения, которые главным образом будут сохранять природную среду и ландшафтный облик города. Если все делать в рамках стандартов садово-паркого искусства, а именно сохранения многолетних растении, произрастающих на территории парка, всегда можно найти решение, как сделать современно и сохранить прошлое.