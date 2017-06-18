Санитарный врач: летом морская вода исследуется ежедневно

Sputnik, Амра Амичба.

- Как главный санитарный врач, скажите, можно ли пить воду из крана?

— Как врач-профилактик не рекомендую пить воду из крана даже в самые хорошие времена. Питьевая вода, какая бы она ни была чистая, собирается на водозаборе, потом она хлорируется, проходит все степени очистки. Но разводящие сети не всегда отвечают всем требованиями санитарной нормы, питьевая вода, которая поступает потребителю, не всегда соответствует предъявляемым показателям. Поэтому всех нацеливаю на то, чтобы всю питьевую воду обязательно кипятить. И пить кипяченую воду. Или покупать бутилированную. Даже родниковую воду после ливневых дождей, когда с гор идут сели, грязь, неизвестно какие захоронения были размыты, необходимо подвергать кипячению.

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- Бытует такое мнение, что кипяченая вода – мертвая вода.

— Ничего страшного. Зато вы не получите никаких заболеваний, которые придется лечить в инфекционном стационаре.

- Несмотря на то, что пока не установилась по-настоящему летняя, жаркая погода, многие местные жители открыли купальный сезон. Мы также ждем туристов, отдыхающих, которые обязательно приедут и будут купаться в море. И потому состояние морской воды нас, конечно, интересует. С какой регулярностью берутся пробы морской воды?

— В летний период морская вода исследуется ежедневно по всем показателям. Естественно на общемикробное число, на холерные вибрион. Я не буду перечислять, там очень много показателей, по которым исследования ведутся по микрофлоре патологической.

С ротовирусными инфекциями, которые у нас завозного характера, сейчас пока что благополучно. От того, что море грязное после наших ливневых дождей, это не значит, что морская вода грязная в бактериальном отношении.

Моя самая большая рекомендация — после принятия морских ванн обязательно надо прийти домой и ополоснуться. И естественно необходимо знать детям, взрослым, отдыхающим, которые ныряют, что глотать и пить морскую воду ни в коем случае нельзя. Бытует мнение, что полезно прополоскать горлышко морской водой, я бы не рекомендовала этого делать.

- Насколько готовы пляжи республики к летнему сезону, ведется ли контроль за санитарным состоянием пляжей?

© Sputnik. Игорь Зарембо Сестры милосердия

— Наши сотрудники с Экологической прокуратурой провели совместную проверку пляжных зон. Но, наверное, рано начали из-за дождливой погоды. Естественно, городские администрации еще не совсем подготовились к курортному сезону. Хотя работа в этом плане ведется. Устанавливаются мусорные баки, чаще вывозят мусор, периодически пляжи очищаются. Море штормит, и все возвращается, через день-два опять пляж засыпан мусором.

Хочу обратиться к нашему населению с просьбой не оставлять на пляже емкости, из которых пьют воду, едят. Потому что коммунальные службы не могут ходить за каждым и убирать. Сколько сотрудников бы ни было, физически не успеть.

На сухумских пляжах устанавливают раздевалки деревянные. Городской администрацией заказаны специализированные однотипные павильоны для реализации той же минеральной воды, упакованных кондитерских изделий. Чтобы все продавалось цивилизованно. Так что, я думаю, в этом году наша сухумская набережная будет поприличней.

- В 2014 году была открыта новая лаборатория Республиканской санитарно-эпидемиологической службы Минздрава республики. Санитарно-эпидемиологические экспертизы и исследования производятся в этой лаборатории или приходится проводить некоторые экспертизы делать за пределами республики?

— Лаборатория великолепно оборудована. Штат сотрудников замечательный. Все исследования мы можем проводить. Единственное, задержка у нас с тест-системами по вирусным анализам. Но, я думаю, Минздрав обеспечит ими.