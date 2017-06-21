"Каданс": гордимся, что представляли Абхазию в Артеке

- Алик, скажите, этот конкурс, наверное, наиболее крупное музыкальное мероприятие, в котором довелось участвовать вашему коллективу. Насколько я знаю, "Каданс" никогда не ездил так далеко, на ваш взгляд, удался первый опыт?

Алик Алавердян: Естественно, для "Каданса" это была ответственная длительная поездка. Фестиваль собрал лауреатов, и неоднократных лауреатов очень многих международных конкурсов. И получилось так, что "Каданс" благодаря своему мастерству вписался в этот фестиваль, и нас тоже пригласили быть участниками фестиваля.

В начале был отбор сложный, который мы прошли. На основании этого мы представляли Абхазию, чем очень гордимся.

- Кто еще принимал участие в конкурсе и какой там царил дух? Дух конкуренции, соперничества или все же дружбы? Насколько вы комфортно чувствовали себя там?

Алик Алавердян: Атмосфера была максимально доброжелательной. Представители 38 стран, в том числе США, Германии, Словакии, Беларуси, из Средней Азии много коллективов было, всех не припомню. Самое сложное заключалось в том, что на второй день пребывания в "Артеке" мы поняли, что это своя тусовка, которая плавно перемещается с одного фестиваля на другой. И стать равноправным ее членом дано не каждому. Мы проявили максимум своих усилий и умений для того, чтобы нас признали.

- Анастасия, Ариана, Артем, расскажите, чему вы научились на конкурсе? Какой опыт переняли, чтобы вы хотели у себя реализовать из того, что там увидели, поделитесь впечатлениями.

Ариана Мамацева: Атмосфера была очень дружеская. Познакомились со многими участниками. У нас настолько хорошая дружба завязалась с ними, что даже не представляла, как без них буду жить. У меня даже нет слов, настолько все было отлично.

Анастасия Алферова: Действительно было очень весело. Не жалею, что туда поехала.

Артем Алавердян: Проявляли себя только с лучшей стороны. И ощущали себя так, будто мы поехали домой. Нас приняли настолько тепло, что мы сами даже не ожидали этого. Все ребята очень тепло были к нам настроены.

- Как вы думаете, почему вас так приветствовали? Чем вы могли бы это объяснить?

Алик Алавердян: Наш коллектив добродушно всегда ко всем относится. И это, наверное, просто взаимно. Люди совершенно с разных континентов, делегаций сразу почувствовали это. И все это нам помогло стать равными среди равных.

- Возможно, это тот самый дух "Артека", о котором столько говорится. Международный лагерь на протяжении долгих лет славится тем, что там зарождается дружба.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Каданс" впервые выступил на сцене Госфилармонии

Алик Алавердян: 92 года "Артеку" исполнилось 16 июня. Это маленькая страна Монако. Все ходят в формах "Артека". Никакого зазнайства нет, даже коллективы, которые многократно становились победителями разных соревнований, с нашими ребятами совершенно на равных общались, слушали наши записи, желали нам удачи.

- Девочки, поделитесь, удалось ли вам погулять по "Артеку"? Что вы там увидели, что больше всего запомнилось?

Ариана Мамацева: Конечно, нам удалось погулять. Мы гуляли с нашими любимыми вожатыми, которых мы никогда не забудем. Больше всего мне запомнился подъем на гору Аю-Даг. Было тяжело, но я ни капельки не пожалела, потому что вид оттуда был просто незабываемый.

Анастасия Алферова: Мы еще ездили в Севастополь, Симферополь. Мне понравился Никитский ботанический сад. Растительность там очень красивая, напомнила Абхазию.

Алик Алавердян: В "Артеке" все расписано по минутам: начиная с подъема, завтрака, физзарядки и до самого отбоя. Все происходит на глазах у вожатых. Все мероприятия, все кружки расписаны до приезда очередной смены. Нам это мешало, мы никак не могли выкроить время для репетиций.

- Артем, скажите, не было тяжело придерживаться режима?

Артем Алавердян: Поначалу мы, дети, вставали не пойми когда. По приезде туда сначала не адаптировались. Было тяжело вставать в семь утра, открывать глаза и идти на зарядку. Мы же любим поваляться. Но для здоровья это очень хорошо и полезно. В этом плане "Артек" со своим режимом помог некоторым людям.

- То есть вы поехали туда не только показать свое творчество, но и поправили свое физическое состояние?

Артем Алавердян: Да, это так, потому что, помимо всего прочего, воздух чистый, природа замечательная, климат схожий с нашим. Там замечательно.

- Ариана, как вам режим давался?

Ариана Мамацева: Поначалу было тяжело, но к концу смены все привыкли. Было весело вставать всем лагерем и делать эти упражнения.

- Что вы повези в "Артек", что представляли? И с каким успехом вы выступили? Как выше выступление оценило жюри?

Алик Алавердян: Самое интересное произошло за два дня до приезда в "Артек". Мы получили информацию, что из-за того, что мы коллектив, который всегда исполняет живую музыку, мы не попадаем на финальный концерт. Это не могло не расстроить. Но мы сделали хитрый ход, взяли одну из песен, разучили очень быстро а-капелла "Ночью в поле с конем".

По приезде мы поняли, что там своя тусовка, все расписано, и трудно туда вписаться. Но, представив главному режиссеру все наши достижения, в виде большого исключения нам дали возможность дать сольный концерт. Такого в "Артеке" не было ни у одной группы, максимум выступление – пять минут.

Мы тщательно подготовились. У нас было две репетиции – утренняя и вечерняя – 9 числа, а 11 июня у нас был сольный концерт. И на странице Фонда поддержки "Артека" очень теплые отзывы всего руководства, которое заявило, что хоть коллектив и молод, но дал концерт, который заслуживает всеартековского концерта. Этим мы очень гордимся. Благодаря именно этом концерту мы получили звание лауреата международного фестиваля. А это звание получали несколько избранных коллективов, которые выступали на гала-концерте.