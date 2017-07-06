Медоев об отличиях Абхазии и Южной Осетии: разница в климате

Sputnik, Рада Ажиба

- Дмитрий Николаевич мы с вами встречаемся накануне первого официального визита президента Южной Осетии Анатолия Бибилова. Наверняка ваш приезд в Абхазию связан именно с этим событием?

— Визит Президента Анатолия Бибилова надо подготовить, и поэтому мы приехали в Абхазию заранее, до его официального визита. Мы решаем с нашими абхазскими коллегами вопросы, связанные с протоколом, со въездом, и теми мероприятиями, которые планируются. Хочу подчеркнуть высокий уровень МИД Абхазии, они подготовили прекрасную программу пребывания президента и сопровождающих его лиц, и обсудили все детали визита.

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- А могли бы вы раскрыть секреты, какие мероприятия сейчас ведутся? И с кем вы официально и неофициально уже успели встретиться?

© Sputnik. Амра Амичба Репетиция и закулисная жизнь "Симд" из Алании

— Сегодня состоится концерт нашего Академического государственного ансамбля "Симд". Вот этот концерт как раз одна из составляющих визита. И это очень приятно. Мы с моим коллегой Дауром Кове посетим этот концерт. С нами еще здесь находятся председатель Общественной палаты РЮО, и у него состоится рабочая встреча с абхазскими коллегами. Завтра уже планируется подписание соглашения о сотрудничестве между Общественной палатой Абхазии и Южной Осетии. А также мы будем подписывать согласованный план мероприятий с Министерством иностранных дел Абхазии, который мы намерены осуществлять. Для нас это очень важный документ, по которому мы будем координировать свою деятельность на пути к дальнейшему признанию наших стран на международной арене.

- Дмитрий Николаевич, а кто еще присутствует в составе делегации РЮО?

— В составе делегации из Южной Осетии министр культуры, председатель комитета госбезопасности, генеральный прокурор, и председатель Общественной палаты РЮО. Некоторые из них приедут уже сегодня, некоторые завтра с президентом.

- Как вы оцениваете уровень сотрудничества между нашими республиками?

— Оцениваем современное состояние отношений между нашими республиками очень высоко. Они развиваются очень динамично, и направлены только на развитие. Мы всячески будем стараться укреплять и развивать отношения. Будем расширять экономические, культурные, социальные, гуманитарные сферы деятельности. Могу сказать вообще о взаимоотношениях между нашими народами, они уходят глубоко в древность. В Осетии и Абхазии весь народ считал друг друга братьями, и это реально так. Братские отношения, которыми мы дорожим, заложены нашими предками. Много общего в культуре, тот же нартский эпос, который объединяет нас. В новейшей нашей истории нас объединяла борьба за существование, борьба против агрессора. За эти годы борьба еще больше укрепила наше братство. Мы в Осетии гордимся, что одними из первых, кто приехал на абхазскую землю защищать ее от врага, были наши югоосетинские отряды.

© Sputnik. Наталья Айриян Первый визит: президент РЮО Анатолий Бибилов посетит Абхазию

- Хотелось бы больше видеть представителей Южной Осетии в культуре, экономике Абхазии. На мой взгляд, в последнее время не так часто это бывает. Как вы думаете, какой импульс может дать нашим отношениям визит Анатолия Бибилова?

— Вы верно отметили, что даже при высоком уровне культурных, гуманитарных, научных связей, их всегда бывает мало. На этом должна строиться и будущая политика, и система двух сторонних отношений. Культура, Общественная палата — это те сферы, которые мы хотим развивать в первую очередь. Мы с удовольствием ждем ответного визита в РЮО ансамбля "Кавказ". Мы знаем, что дружба наших писателей зародилась давно, они знают, читают, переводят, следят за успехами друг друга. Мне вчера подарили книгу осетинского классика в переводе абхазского писателя, общественного деятеля Геннадия Аламия. Это было важным событием в нашей культурной жизни. Это не первый мой визит в Абхазию, и у меня тут очень много друзей научных деятелей, боевых друзей, горжусь тем, что являюсь кавалером ордена "Честь и Слава" (Ахьдз-апша-ред.).

- В этот приезд, чем вас удивила Абхазия. Возможно, она как то изменилась?

— В Абхазии я бываю в год несколько раз. Абхазия меняется, меняются люди. Помню страну сразу после войны, тогда было совсем по-другому, почти каждый житель носил траур, печальные лица, грустные глаза. А сегодня ситуация слава богу совсем другая, Абхазия развивается в экономическом плане, и в других областях. Приятно видеть построенные новые здания, есть инвестиционные программы, которые помогают развитию. Я уверен, что с каждым днем Абхазия будет процветать, и в скором времени мы увидим счастливую страну.

- Вы отметили, что у наших республик и народов много общего. Чем на ваш взгляд отличаются наши страны?

— Во-первых, у нас не так жарко, как у вас. Абхазия горная страна как и РЮО, единственная разница может быть — климат. По менталитету, по культуре мы едины.



