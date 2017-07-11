Надежда Осьминина: я счастлива, что мне довелось увидеть Абхазию

Поэт, сценарист, публицист Надежда Осьминина, находящаяся в Абхазии, сказала в интервью радио Sputnik о том, как она счастлива, что ей довелось увидеть республику.

Бадрак Авидзба, Sputnik

– Ваш приезд в Абхазию связан с работой или больше с отдыхом?

– Это мое первое посещение Абхазии, я счастлива, что мне довелось увидеть эту прекрасную страну. В свое время я работала в журналах "Работница", "Здоровье", "Крестьянка", работала публицистом. Я объездила весь Советский Союз от Таймыра до Владивостока, но, к сожалению, Абхазию в то время мне не довелось увидеть. Поэтому мой приезд – для меня большая радость.

– Какие у вас первые впечатления, какие встречи у вас были?

– Была организована прекрасная встреча со мной в Абхазской национальной библиотеке имени Ивана Папаскир. Я познакомилась с абхазскими писателями, меня представлял журналист, публицист, поэт Артавазд Сарецян, стихи которого я перевожу на русский язык. Познакомившись с абхазскими писателями и деятелями культуры, мы договорились о взаимной творческой работе. И вот уже абхазский поэт Анатолий Лагулаа перевел один из моих стихов на абхазский язык.

Встреча в библиотеке началась с того, что я представила своего супруга Владимира Осьминина, который ушел из жизни четыре года назад. Мы с ним очень долго работали, прожили четверть века счастлива. Мне очень хотелось бы, чтобы в Абхазии узнали его имя. Фильм рассказывает о его судьбе, жизни, о том, как он снимал фильмы о чернобыльской катастрофе, и о том как он снимал фильмы в Афганистане, Вьетнаме. Он развивал другие созидательные темы в своем творчестве.

– Скажите, кем вы себя больше ощущаете, поэтом, или сценаристом?

– Мне ближе всего поэзия, так как начала писать стихи в 12 лет, писала всю жизнь, воспринимаю себя поэтом, на жизнь смотрю глазами поэтическими, романтическими, удивительными. Меня все радует, восхищает и я это все отражаю в стихах. Я начала переводить произведения Артавазда Сарецяна с армянского, таким образом началось наше знакомство. По его приглашению, я посетила вашу чудесную страну.

– Над какими произведениями вы сейчас работаете, чем порадуете читателя в ближайшее время?

– Я сейчас работаю над четвертой книгой стихов, она практически готова, надеюсь выйдет к концу года, затем хочу издать публицистические материалы о женщинах, о России глазами женщин. Работая в журнале "Работница" я очень серьезно относилась к женскому взгляду на мир, я бы хотела взять интервью и у абхазских женщин.

Когда я была в Музее Боевой Славы, который отражает трагедию, случившуюся в Абхазии, меня поразил женский зал, мне захотелось встать на колени перед женщинами, матерями ребят, защищавших свою страну. Еще в моих планах работа над переводами. После нашего знакомства и очень интересных творческих встреч, я, конечно, буду переводить произведения абхазских поэтов. Думаю, что читателям будет это интересно.

– Абхазский язык считается одним из самых сложных в мире, не боитесь проблем при переводах?

– К поэтическому переводу можно относиться по-разному, мне близок перевод именно чувств. Поэтому, все великие поэты имели возможность переводить стихи с подстрочников, не обязательно нужно было знать язык, получались блистательные переводы. Иногда владеющий языками просто не может перевести произведение, это особый дар, и я счастлива, что у меня это получается. Я еще не выбрала поэтов, чьи произведения буду переводить.