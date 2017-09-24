Журналистка из Италии: в Сибири почувствовала дух сильной и неистовой России

В 2016 году Рита Соцци (Rita Sozzi), 26-летняя журналистка, известная как "Лиса на педалях", объездила на велосипеде всю Италию, проехала через европейские города и окончила свое путешествие в Москве. Этим летом она вернулась в Россию и за два месяца преодолела путь длиной в 6000 километров.

– Почему ты решила снова приехать в Россию?

– В прошлом году я только "попробовала" Россию, именно там завершилось мое путешествие, и я поняла, сколько еще нужно увидеть в этой притягательной и таинственной стране, которая показалась мне просто безграничной. Меня привлекла красота природы и пейзажей, которыми я любовалась от Урала до степей, от гор Сибири до Байкала.

Я хотела понять, как одна культура, один русский язык могут охватывать такую огромную площадь и объединять такие разные этнические группы (от татар до бурятов), и хотела прочувствовать маленькие, но заметные различия, которые делают население России таким многогранным. Я видела мечети, памятники Ленину, Будду, иконы, захватывающие дух пейзажи и постоянно встречала новые лица, и, кажется, я прочувствовала всю красоту России.

– Как отреагировала твоя семья на идею поехать в Сибирь?

– Моя семья очень отрицательно отреагировала, когда я рассказала им о своих планах. Родители и друзья сильно переживали, потому что я была одна. К тому же европейцам на ум, когда они слышат "Сибирь", приходит дикая природа, холод, необитаемые области. Когда они слышат "Я поеду в Сибирь", они думают не о путешествии, а о приговоре. Конечно же, это всего лишь предубеждение, с которым я теперь борюсь, рассказывая о своих приключениях. Но самые близкие знают, что на велосипеде я всегда работаю и ногами, и головой.

© Sputnik. Сергей Мальгавко Путешествие по Абхазии в вопросах и ответах

Если в Москве очень оригинально смешались отголоски европейской и собственно русской культуры, то в Сибири я почувствовала подлинный дух России, огромной, сильной и неистовой, способной на поступки, идущие от горячего сердца, в самом холодном из мест.

– Ты не могла бы рассказать о новом путешествии? Ты осталась довольна?

– Мое путешествие длилось 65 дней: 60 из них я была на территории России, два в Казахстане и последние три — в Монголии. Я проехала 6200 километров. Я начала свою поездку, уехав из Москвы, и дальше ехала вдоль Транссибирской железной дороги, почти ни разу не меняя маршрут. Таким образом, мне удалось посетить множество известных городов: Владимир, Нижний Новгород, Казань, Уфу, Челябинск, Курган, Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск и Улан-Удэ. В Улан-Удэ я свернула на юг и поехала по Трансмонгольской магистрали, пока я не закончила свою поездку в Улан-Баторе. До того, как начать поездку, я изучила все карты и маршруты, чтобы всегда знать, где я нахожусь, потому что, по сравнению с Европой, Россия… очень большая! И тут нет места импровизации.

Я преодолела огромные расстояния и проехала очень много мест, казавшихся почти необитаемыми. В таких условиях нужно очень строго подходить ко всему: сколько брать с собой еды и воды и как часто останавливаться. Моим спасением были мотели на обочинах шоссе, которые встречаются относительно часто даже в самых безлюдных местах. Я немного знала русский и заметно улучшила его за эти два месяца. Я заметила, что английский тут знает только молодежь в крупных городах.

Мне очень понравилось путешествовать по России. Я посетила очень красивые места, узнала много интересного об истории и культуре народов, которые раньше заселяли эти территории, познакомилась с замечательными людьми, узнала больше о самой себе: что я могу и не могу, чего я боюсь.

– Твои путешествия на колесах наполнены множеством встреч и историй. Ты встретила в этот раз кого-то, кто мог бы пополнить твою "коллекцию"?

– Я встречала кого-нибудь интересного почти каждый день! Владельцы кафе предлагали мне горячий чай, пока слушали, кто я и откуда, соседи по комнате хотели во что бы то ни стало подвезти меня на машине, потому что им трудно было понять, как я могу ехать 100 километров под проливным дождем, против ветра да еще и с постоянными подъемами по пути. Самая незабываемая встреча – с паромщиками на Волге. Я тогда была в крепости Свияжск и собиралась плыть на пароме в Казань.

© Sputnik. Леон Гуния Отдых в Абхазии: путешествие в Рицинский нацпарк

Я приехала на пристань очень рано, и, когда купила билет, паромщики предложили скоротать время в их компании. Они все расспрашивали обо мне и Италии. Попивая водку стакан за стаканом и закусывая вкуснейшей рыбой (а потом опять запивая водкой), мы быстро перешли на песни (Альбано, Ромины и Тото Кутуньо), воспоминания об армейской службе и обсуждения политики Путина, которого очень любят и ценят и о котором у всех оказалось есть мем на телефоне.

– А что ты думаешь о русской кухне, малоизвестной в Италии? У тебя получилось попробовать знаменитые сибирские блюда?

– Я пробовала и пельмени, и вареники! Сладкие вареники – отличный завтрак для велосипедиста! Русская кухня мне очень понравилась, хотя такое можно позволить себе только во время интенсивных и продолжительных нагрузок, например, путешествия на велосипеде… Кухня далеко не легкая! Но какие же вкусные разнообразные "русские салаты" с майонезом и сметаной, борщи, супы, шашлыки, жареная и сушеная рыба, черный хлеб и блины! Хотя я и привыкла к итальянской кухне, но я совсем по ней не скучала!

– После своего приключения ты бы вернулась еще раз в Россию? Может быть, ты уже готовишься посетить еще более отдаленные ее уголки?

– Сейчас у меня о России сложилось довольно четкое представление. Значит, пора исследовать новые земли, знакомиться с новыми культурами. Поскольку путешествие я завершила в Монголии, думаю начать оттуда и отправиться в Китай. В Россию я бы хотела вернуться зимой и полюбоваться заснеженными Москвой и Санкт-Петербургом. Но уже не на велосипеде!