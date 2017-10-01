Есть что предложить друг другу: президент ПМР об отношениях с Абхазией

Президент ПМР Вадим Красносельский в эксклюзивном интервью радио Sputnik Абхазия рассказал о том, как прошел его визит в Абхазию, об участии в торжествах в честь годовщины Победы в Отечественной войне народа Абхазии, какие соглашения были подписаны между двумя республиками, о российских миротворцах в Приднестровье и об отношениях в Молдовой.

— В ходе вашего визита было подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между администрацией Гудаутского района Абхазии и Дубоссарского района Приднестровской Молдавской республики. Что предполагает данный договор, и есть ли предварительные частные договоренности между сторонами?

— История наших договорных отношений весьма обширная. Уже практически 25 лет как Абхазия и Приднестровье заключили первый договор о сотрудничестве. Это было сделано 22 января 1993 года. А сейчас мы подписали новые договорные отношения и базовый договор между нашими республиками, который дает новый импульс в области экономического, гуманитарного и культурного сотрудничества. Также был подписан договор между Гудаутским и Дубоссарским районами. В принципе, это наполнение практическим содержанием базового договора. Нам есть, что предложить Абхазии, Абхазии есть, что предложить Приднестровью.

— Почему именно с Гудаутским районом? И почему именно Дубоссары?

— Дубоссары и Гудаутский района связывает история боевых действий. Именно дубоссарцы в своей время с оружием в руках вместе с братским абхазским народом защищали независимость Абхазии, есть погибшие из Дубоссар. История завоевания независимости Абхазии лежит в основе договорных побратимских отношений между Дубоссарами и Гудаутой.

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— Ваше участие в торжествах в честь 24 годовщины победы в Отечественной войне народа Абхазии было запланировано давно? Что для вас лично означает день 30 сентября – День Победы в Абхазии?

— День Победы, наверное, везде одинаков. Это день победы народа за свою независимость, свободу. Я был участником некоторых мероприятий и обратил внимание, что вся история современной Абхазии разделена на до и после войны. Знаете, что я ухватил своим взглядом, своей интуицией? Что абхазский народ не кичится своими боевыми подвигами, как бы немножко умалчивает о них.

Я обратил внимание в Центральном выставочном зале, где представлены художники, которые участвовали в освобождении Абхазии и представлено творчество более молодых художников, что на картинах ветераны войны не изображены в лентах с автоматами, там простым карандашом изображены лица защитников Абхазии и лица простых людей — мудрые лица, но с большим трагизмом, в которых отражена печаль всего абхазского народа. На картинах молодых художников яркие краски, яркие впечатления, какое-то новое слово в искусстве. Это отражает стремление к миру, отражает суть абхазского миролюбивого народа, который хочет жить в мире со своими соседями и выстраивать добрососедские отношения. Даже главный памятник в Парке Славы – это меч, вонзенный в землю, это конец кровопролитию, конец войне и горю людскому. Абхазский народ – духовитый народ, народ победитель, народ герой.

— Вы участвовали во многих мероприятиях, что вас удивило у нас в Абхазии?

— Искусство и культура отражают душу любого народа. Спортивные национальные игры, скачки, песни, танцы. Именно танец и картины – душа абхазского многонационального, миролюбивого народа. Это я увидел своим взглядом. Может здесь не все замечают, но свежим взглядом со стороны очень ощутимо.

— Следующий вопрос об одной из главных проблем коммуникации Абхазии и ПМР – отсутствие прямого транспортного сообщения. Перелеты через Кишинев осложнены политическими противоречиями. Были прецеденты с выдворением из страны официальных лиц Абхазии. Как планируется решать этот вопрос?

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— К сожалению, мы находимся в непростой ситуации. Являемся заложниками непростых геополитических интересов, геополитического столкновения между Россией и Украиной. Я всегда говорю о том, что Приднестровье не должно быть заложником этих отношений. Кто-то, конечно, специально спекулирует, кто-то хочет поставить Приднестровье в один ряд с иными недавно образованными государствами, кто-то хочет, чтобы Украина полностью блокировала Приднестровье по всему периметру границы, разорвала все отношения с нами. Весьма непростое положение на сегодняшний день.

Также непростое отношение со стороны Молдовы. Есть многочисленные факты, когда выдворяются именно граждане Российской Федерации. У нас есть только один факт, когда был выдворен гражданин Приднестровья, и мы этим занимаемся. Вопрос, по большей части, наверное, к России, как она будет защищать своих граждан.

Кроме того, Россия и Украина являются гарантами переговорного процесса. Россия, однозначно, наш стратегический партнер и стратегический союзник. Наш выбор в пользу России. Мы своих друзей не меняем в зависимости от складывающейся ситуации. Хотим выстраивать добрососедские отношения и с Украиной, и с Молдовой, но курс, конечно, на Россию.

Россия нам всегда оказывает действенную помощь. Я благодарен великой России за ту помощь, которая оказывается нашей республике на сегодняшний день. У нас очень хорошие связи с Россией экономического, культурного, гуманитарного характера. На сегодняшний день именно миротворцы России – гаранты мира на Приднестровской земле. Мы сможем себя защитить, но война никому не нужна, кровь – это очень плохо. Миротворческие силы за 25 лет доказали эффективность этого формата.

— Как удается налаживать контакты между Кишиневом и Тирасполем? Удается находит общий язык с руководством Молдовы, в чем основные сложности?

© Sputnik. Константин Грецов Вадим Красносельский: абхазский народ не кичится боевыми подвигами

— Любые противоречия должны решаться исключительно за столом переговоров. Приднестровье традиционно стоит на позиции продолжения политического диалога в любом формате. На сегодняшний день, к сожалению, мы наблюдаем стагнацию переговорного процесса, уже полтора года не ведутся переговоры. Мы видим односторонние действия со стороны Молдовы против Приднестровья. Мы пытаемся и решаем их за столом переговоров. И только так мы можем прийти к общему знаменателю, к решению вопросов, от которых зависит жизнь простых людей.

— Насколько Абхазия привлекательна для ПМР в плане туризма? Удается ли отдыхать гражданам ПМР в нашей республике?

— Насколько мне известно, граждане ПМР, да и Молдовы, любят отдыхать в Абхазии. Между Абхазией и Приднестровьем подписан безвизовый режим, то есть по паспорту Приднестровской Молдавской республики можно посетить абхазскую республику. В Сухуме работает представительство ПМР, куда могут обращаться граждане Приднестровья. Я думаю, надо развивать туристический бизнес между Приднестровьем и Абхазией. В то же самое время я могу прорекламировать и наши возможности в части отдыха граждан Абхазии в Приднестровье. У нас есть великолепный санаторий в городе Каменка, где люди лечатся водой, которая отличается оздоровительными свойствами. Тем, у кого проблемы с заболеванием кожного покрова, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания опорно-двигательного аппарата лечение в данном санатории помогает.

— Как вы относитесь к предложению президента России Владимира Путина ввести миротворческий контингент ООН в Донбассе?

— Миротворческие миссии приживаются только там, где сами миротворцы генетически, исторически близки по духу местному населению. Это залог успеха миротворчества. Почему у нас за 25 лет не погибло ни одного человека в результате боевых действий? Потому что мы — одно целое с Россией, мы являемся составной частью русского мира. И мы принимаем миротворцев как своих, у нас нет конфликта. Я не знаю, кто будет в контингенте ООН представлен миротворцем и как к этому отнесутся местные люди. Поэтому не могу сказать, успешно будет или нет, не готов ответить.

— В этом году исполняется 25 лет со дня введения российских миротворческих сил в Приднестровье. Как вы считаете, необходимость в их присутствии все еще сохраняется? И что произойдет в том случае, если они покинуть регион?

— Я глубоко убежден, что миротворческие силы не покинут наш регион. А если покинут – это прямой путь к войне. Я человек, который не просто знает историю, но и владеет определенной информацией. Иногда молдавская сторона обвиняет Россию в создании некой напряженности.

© Sputnik / Томас Тхайцук Бадри Есиава Официальная встреча и неофициальный кофе: как прошел день президента ПМР в Абхазии

Мы традиционно выступаем за сохранение миротворческой миссии как гаранта безопасности этого региона и Европы. Ведь на сегодняшний день, если взять в пример наших соседей, Украину и Молдову, то Приднестровье — это островок политической безопасности и политической стабильности.

— Можно ли сказать, что сегодня в Молдове кризис власти? Если да, то во что он может вылиться, как отразится на ПМР?

— Можно предполагать, что в Молдове внутриполитический кризис власти. Мы наблюдаем противостояние между действующим президентом, правительством и парламентом. Вылиться все это может во все, что угодно. Поэтому мы должны сохранять свою независимость как гарант нашей безопасности. Мы не будем вмешиваться во внутренние дела Молдовы никоим образом. Я хочу пожелать молдавским коллегам найти консенсус внутри государства.

— Молдова отказалась от электричества из Приднестровья в пользу Украины. Это нанесло большой ущерб ПМР? И была ли республика к этому готова?

— На сегодняшний день мы поставляем 70 % электроэнергии на территорию Молдовы, а 30% обеспечивает Украина. Поэтому мы не можем говорить, что потеряли весь рынок. Два месяца у нас не было отношений, велся переговорный процесс, теперь мы на 70% вернулись на рынок Молдовы.

Мы должны разделить политику от экономики. Поэтому мы рады сотрудничать с Молдовой экономичсеки, и будем предлагать свои услуги не только в области энергогенерирующих предприятий, но и в области легкой и тяжелой промышленности. И готовы торговать и с Молдовой, и с Европейским и Евразийским союзами.

На сегодняшний день мы экспортируем в 70 стран мира, 35% экспорта уходит в Европейский союз, 14% экспорта в Российскую Федерацию, столько же в Украину,и так далее. Наша продукция пользуется спросом и в Америке, и в Японии, и в Австралии, во всех странах Европейского союза. Наша страна в мире представлена неплохо сточки зрения экспорта.