Тулисов: солонка с йодированной солью решит много проблем

Как в мире решается проблемы йододефицита и, какие методы применимы в Абхазии радио Sputnik Абхазия рассказал специалист по здравоохранению и питанию Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Андрей Тулисов.

О йододефиците в Абхазии со специалистом по здравоохранению и питанию детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Андрей Тулисов беседовала Белла Кварчия.

– Андрей, насколько проблема йододефицита серьезна, нужно ли ее так выделять, акцентировать на ней внимание?

© Sputnik. Тарас Литвиненко Закон йода: чего не хватает в Абхазии

– К сожалению, проблема йододефицита в нашем регионе, и не только в нашем, актуальна, если посмотреть на исследования, на карту мира, мы относимся к территориям с серьезным дефицитом йода.

– Вроде ведь море рядом. Как так произошло?

– Да, это один из популярных мифов, которые, к сожалению, присутствуют, в том числе, и в Абхазии. Нужно понимать несколько моментов по поводу моря. Море само по себе содержит йод, но в очень мизерных количествах. Чтобы восполнить дефицит йода в организме необходимо серьезное воздействие морского фактора. В море есть ряд микроорганизмов, обитателей моря, которые могут накапливать йод, лучшие из них – водоросли. Если взять в пример Японию или страны тихоокеанского региона, то там практически нет проблем с йододефицитом. Так как в кухне этих народов присутствует йод через морепродукты. Большинство населения этих стран живет по береговой линии, соответственно, регулярно потребляет морепродукты.

– В советские времена, я помню, был такой продукт как морская капуста. Насколько такие продукты могут решить проблему?

– Могут решить проблему. Если вы помните, в советские времена, которые и я немного застал, она навязывалась в виде продуктовых наборов, была популярна среди населения. Не так много людей ее любят. Употребление морской капусты дает свой эффект. Нужно еще смотреть, откуда она. Но, да, это один из продуктов, который богат йодом.

– Могли бы вы, как доктор, рассказать, для чего необходим йод в организме человека и что происходит, если есть его недостаток?

– Проблема йододефицита не новая. Ей практически 100 лет. В основном, эта проблема связана с щитовидной железой, аутоиммунный зоб, который вызван этим недостатком. Если посмотреть старинные фотографии жителей кавказского региона, можно увидеть достаточно большое количество примеров, когда щитовидная железа раздута, что связано с дефицитом йода.

– Как же это сочеталось с долгожительством?

– Есть ряд людей, которые могут адаптироваться. Тем не менее, распространенность йододефицитного состояния, по оценочным данным — каждый третий им страдал. Первая проблема – увеличение щитовидной железы. Тот орган, который отвечает за гормональный баланс, нарушение ее работы ведет к нарушениям гормонального баланса. В последующем было выявлено, что йод влияет на умственные способности. Считается, что нация становится "умнее" на 10%, если у нее в рационе присутствует достаточно йода.

– Раз мы начали говорить о нациях, о странах. Наш разговор начался с того, что многие страны в законодательном порядке обязали йодировать соль. В этом отношении, что делается у нас в Абхазии? © Sputnik / Томас Тхайцук Беляева: уровень йода в организме детей Абхазии опасно низкий

– Года два назад ЮНИСЕФ совместно с местными коллегами, с санитарно-эпидемиологической службой, с министерством здравоохранения Абхазии озадачился проблемой. Мы провели ряд исследований, которые показали картину проблемы. Результаты были ожидаемы, около 5% школьников в Абхазии не имею проблем йододефицита, остальные детишки, к сожалению, имеют различной степени выраженности, вплоть до 10-15% имеют тяжелые формы йододефицита. Актуальность проблемы на лицо. Если говорить о решениях проблемы, можно ее решить диетами, употреблением морской капусты, ряда морепродуктов. К сожалению, как выяснилось, в кухне Абхазии не присутствуют продукты, которые содержат йод. Мы все привыкли к тому, что он есть в фейхоа, в хурме. Все эти фрукты, овощи набирают микроорганизмы из воды и почвы. Воды в Абхазии много, но она практически вся дождевая, талая. Теплые воздушные массы приходят к кавказскому хребту, оседают и стекают в море. Насыщение воды микроорганизмами в процессе ее течения по территории богатыми минералами. В Абхазии минералы есть, с этим проблем нет. Протяженность рек настолько низкая, что вода не успевает набрать эти минералы, и естественно они не попадают в растения и продукты. Проведенные исследования это показали. Все эти мифы не позволяют говорить о том, что традиционная кухня Абхазии может возместить дефицит йода.

– Йодировать соль, насколько это решит проблему в Абхазии?

– Один из простых, наиболее доступных, безвредных и эффективных способов решить эту проблему. Сама технология, этот подход не новый. Если обратиться к опыту Советского Союза, то тогда йодировали соль в Абхазии. Этот процесс был остановлен. Здесь сегодня редко встречается йодированная соль. Есть еще один способ решить проблему – назначение препаратов йода, но здесь нужно учесть несколько факторов. Во первых, это дорогой способ, во вторых, он требует регулярного приема, это самый лучший способ, когда можно сделать проще и легче, поставив просто солонку с йодированной солью на столе.

– Какими проектами и мероприятиями занимается ваш фонд?

– У нас довольно большой спектр работы. Основная миссия детского фонда ООН – улучшение благосостояния, благополучия детей. Включает в себя несколько компонентов: здоровье ребенка, уровень образования, социальная защищенность и его защищенность с точки зрения его прав. У нас есть определенные методики, которыми мы пользуемся. В частности, мы занимаемся такими вопросами, как создание доброжелательных условий в родильных домах, детских поликлиниках. Мы занимаемся вопросами иммунизации, вопросами улучшения качества образования, вопросами социальной поддержки детей, конечно, хотим, чтобы каждый ребенок имел свои реализованные права и в Абхазии, в том числе.

– Если ребенок часто простужается, жалуется на слабость в организме, учится не так, как он мог бы, можно ли это связывать с йододефицитом?

– Наверняка, это одна из причин. Нужно внимательно изучить проблему. Но нужно также понимать, что есть причины, которые легко можно устранить, а есть, которые сложно. Нужна диагностика медицинская. Но если у вашего ребенка есть такие проблемы, то это дополнительный повод иметь у себя на столе солонку с йодированной солью.